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«Виктория» – «Хоффенхайм»: прогноз на матч Кубка Германии (09.08.2021)

вчера, 12:27

9 августа состоится поединок 1/32 финала Кубка Германии, в котором «Виктория» Кёльн на домашней арене сыграет против «Хоффенхайма».

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
6.484.871.43
BetBoom 8.00 5.50 1.35

Ставки букмекеров

Для ставок на основные исходы этой игры букмекерская контора Фонбет открыла такую линию: поставить на победу «Виктории» предлагается по коэффициенту 6.50, ничья – 5.05, победа «Хоффенхайма» котируется в 1.42. Как видим, представитель Бундеслиги считается очевидным фаворитом грядущего поединка.

Аналитики сервиса также убеждены, что команды сыграют результативно. Вариант ставки ТБ(2,5) голов идет по коэффициенту 1.40, ТМ(2,5) – 2.81.

Форма команд

«Виктория» представляет третью Бундеслигу Германии. В новом розыгрыше чемпионата клуб из Кёльна уже провел два матча. В первой игре команда уступила в гостях «Виктории» из Берлина со счетом 1:2.

Во втором туре первенства сегодняшние хозяева принимали дома «Цвикау». В этой игре «Виктории» не удалось удержать победный счет – ничья 1:1.

Для «Хоффенхайма», который недавно подписал игрока «Шальке», предстоящая игра станет первой официальной в новом сезоне. Прошлый розыгрыш Бундеслиги клуб закончил на 11-м месте в турнирной таблице, не сумев попасть в зону еврокубков.

Также в прошлом сезоне «Хоффенхайм» неудачно выступил в Лиге Европы. Преодолев групповой этап соревнований, «деревенские» в 1/16 финала неожиданно пропустили в следующий тур «Мольде» — 3:3 в гостях и 0:2 дома.

Информация для ставок

• «Виктория» 3 последних домашних матча сыграла вничью
• «Хоффенхайм» не выигрывал в 9 прошлых гостевых поединках во всех турнирах
• В 4 из 5 прошлых домашних матчей «Виктории» голы забивали обе команды

Прогноз

Предлагаем рассмотреть ставку на «обе забьют – да» по коэффициенту 1.62 в букмекерской конторе Фонбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.89 1.41 2.35 1.60
BetBoom 5.50 1.15 2.95 1.40 2.32 1.61
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Все комментарии
8quz2mexrk32
8quz2mexrk32
вчера в 19:05
Футбольный клуб Хоффенхайм (Зинсхайм) выиграет матч.
acemd27hywt9
acemd27hywt9
вчера в 12:57
Футбольный клуб Хоффенхайм (Зинсхайм) одержит победу.
shlomo
shlomo
вчера в 12:55
Гости явные фавориты
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