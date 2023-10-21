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«Вильярреал» — «Алавес». Прогноз на матч чемпионата Испании (22.10.2023)

вчера, 18:53
Вильярреал

Ставки букмекеров

Большим фаворитом в матче букмекеры называют «Вильярреал», ставки на победу которого, принимают в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.72. Выбрать победителем «Алавес» можно за 5, а выбрать в линии ничью предлагают по коэффициенту 3.95.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle1.773.894.82
Лига Ставок 1.78 3.85 4.80
Pari 1.75 3.85 4.80

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 1.93, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять по коэффициенту 1.9.

Форма команд

«Вильярреал» не радует болельщиков своими выступлениями и находится внизу турнирной таблицы, а именно на 16 месте. Команда набрала восемь очков и обходит «Алавес» только по дополнительным показателям. В предстоящем матче «желтая субмарина» обязана показать максимум своих способностей и немного поправить свое турнирное положение. Два последних матча «Вильярреала» завершились поражением от «Лас-Пальмаса» (1:2) и победой над «Ренном» в Лиге Европы (1:0).

На «Алавес» мало кто рассчитывал, а большое количество экспертов и вовсе пророчат команде возвращение в Сегунду. Тем не менее, клуб имеет в активе восемь пунктов и не находится пока в зоне вылета. В выездной встрече с разозленным «Вильярреалом» гостям будет непросто зацепиться за очки. В прошлом туре «Алавес» сыграл вничью на своем поле с «Бетисом» (1:1), а ранее уступил «Осасуне» (0:2).

Информация для ставок

  • «Вильярреал» выиграл только три матча из десяти последних во всех турнирах
  • «Алавес» не может победить уже пять поединков подряд
  • «Вильярреал» выиграл три из пяти последних встреч у «Алавеса» при одном поражении
  • Девять последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Большинство матчей между клубами не проходит без забитых мячей в ворота обеих команд. Предлагаем и сейчас выбрать ставку «обе забьют» в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.88.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.76 1.49 1.91 1.98 1.49 2.75
Лига Ставок 2.70 1.47 1.89 1.95 1.49 2.64
Pari 1.88 1.95
Все комментарии
Варвар7
Варвар7
вчера в 19:50
Вильярреал выглядит по- сильнее и играет дома ,но гости всё же способны на гол престижа П1+ОЗ,
Гость
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