«Вильярреал» — «Алавес». Прогноз на матч чемпионата Испании (22.10.2023)

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вчера, 18:53

Ставки букмекеров

Большим фаворитом в матче букмекеры называют «Вильярреал», ставки на победу которого, принимают в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.72. Выбрать победителем «Алавес» можно за 5, а выбрать в линии ничью предлагают по коэффициенту 3.95.

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 1.93, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять по коэффициенту 1.9.

Форма команд

«Вильярреал» не радует болельщиков своими выступлениями и находится внизу турнирной таблицы, а именно на 16 месте. Команда набрала восемь очков и обходит «Алавес» только по дополнительным показателям. В предстоящем матче «желтая субмарина» обязана показать максимум своих способностей и немного поправить свое турнирное положение. Два последних матча «Вильярреала» завершились поражением от «Лас-Пальмаса» (1:2) и победой над «Ренном» в Лиге Европы (1:0).

На «Алавес» мало кто рассчитывал, а большое количество экспертов и вовсе пророчат команде возвращение в Сегунду. Тем не менее, клуб имеет в активе восемь пунктов и не находится пока в зоне вылета. В выездной встрече с разозленным «Вильярреалом» гостям будет непросто зацепиться за очки. В прошлом туре «Алавес» сыграл вничью на своем поле с «Бетисом» (1:1), а ранее уступил «Осасуне» (0:2).

Информация для ставок

«Вильярреал» выиграл только три матча из десяти последних во всех турнирах

«Алавес» не может победить уже пять поединков подряд

«Вильярреал» выиграл три из пяти последних встреч у «Алавеса» при одном поражении

Девять последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Большинство матчей между клубами не проходит без забитых мячей в ворота обеих команд. Предлагаем и сейчас выбрать ставку «обе забьют» в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.88.