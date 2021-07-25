«Висла» — «Заглембе». Прогноз на матч чемпионата Польши (26.07.2021)

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вчера, 21:41

26 июля 2021 года «Висла» сыграет против «Заглембе» в рамках очередного тура чемпионата Польши по футболу. Как и многие первенства по футболу, этот чемпионат стартовал недавно, но здесь уже можно было заметить несколько интересных поединков. На очереди один из таких. Букмекеры БК Фонбет представили котировки на грядущий матч.

Ставки букмекеров

Фаворитом поединка букмекеры выбрали «Вислу». Поставить на победу хозяев можно по коэффициенту 2.13. Также можно сделать ставку на ничейный исход по коэффициенту 3.50 и на победу гостей по коэффициенту 3.35.

Форма команд

«Висла» в этом сезоне неплохо играла в товарищеских матчах. Клуб подготовился к сезону и набрал хорошую форму. За последние несколько поединков у команды всего одно поражение. «Висла» играла против клубов из Польши, поэтому посмотреть на нее в противостояниях с более именитыми клубами не было возможности. Тем не менее клуб показал, что готов к высшей лиге. У команды есть проблема — линия защиты, «Висла» пропускает практически в каждом матче, этот поединок не должен стать исключением.

«Заглембе» провалил товарищеские матчи. Перед началом сезона команда так и не смогла выиграть ни одного поединка. Лучший результат клуба — ничейный исход в поединке против «Полковице», матч завершился со счетом 2:2. Во всех остальных матчах команда либо играла вничью, либо проигрывала. «Заглембе» пропускает много голов. В каждом товарищеском матче эта команда пропускала больше одного гола за игру, а это очень плохой показатель.

Информация для ставок

«Заглембе» не побеждает десять игр кряду

«Висла» выиграла три матча из последних пяти

«Заглембе» пропускает восемь матчей кряду

Прогноз

В этом поединке стоит присмотреться к ставке на тотал забитых мячей больше 3.5 по коэффициенту 2.80.

Ранее букмекеры предложили поставить на победу «Десны» в матче чемпионата Украины.