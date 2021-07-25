«Висла» — «Заглембе». Прогноз на матч чемпионата Польши (26.07.2021)

26 июля 2021 года «Висла» сыграет против «Заглембе» в рамках очередного тура чемпионата Польши по футболу. Как и многие первенства по футболу, этот чемпионат стартовал недавно, но здесь уже можно было заметить несколько интересных поединков. На очереди один из таких. Букмекеры БК Фонбет представили котировки на грядущий матч.
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3 : 0
завершен
сегодня, 19:00
Ставки букмекеров
Фаворитом поединка букмекеры выбрали «Вислу». Поставить на победу хозяев можно по коэффициенту 2.13. Также можно сделать ставку на ничейный исход по коэффициенту 3.50 и на победу гостей по коэффициенту 3.35.
Форма команд
«Висла» в этом сезоне неплохо играла в товарищеских матчах. Клуб подготовился к сезону и набрал хорошую форму. За последние несколько поединков у команды всего одно поражение. «Висла» играла против клубов из Польши, поэтому посмотреть на нее в противостояниях с более именитыми клубами не было возможности. Тем не менее клуб показал, что готов к высшей лиге. У команды есть проблема — линия защиты, «Висла» пропускает практически в каждом матче, этот поединок не должен стать исключением.
«Заглембе» провалил товарищеские матчи. Перед началом сезона команда так и не смогла выиграть ни одного поединка. Лучший результат клуба — ничейный исход в поединке против «Полковице», матч завершился со счетом 2:2. Во всех остальных матчах команда либо играла вничью, либо проигрывала. «Заглембе» пропускает много голов. В каждом товарищеском матче эта команда пропускала больше одного гола за игру, а это очень плохой показатель.
Информация для ставок
- «Заглембе» не побеждает десять игр кряду
- «Висла» выиграла три матча из последних пяти
- «Заглембе» пропускает восемь матчей кряду
Прогноз
В этом поединке стоит присмотреться к ставке на тотал забитых мячей больше 3.5 по коэффициенту 2.80.
Ранее букмекеры предложили поставить на победу «Десны» в матче чемпионата Украины.