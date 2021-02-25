«Вольфсбург» — «Герта». Прогноз на матч чемпионата Германии (27.02.2021)

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сегодня, 04:17

В 23-м туре Бундеслиги «Вольфсбург» дома сыграет с «Гертой». Предлагаем ознакомиться с прогнозом и обзором ставок на этот поединок.

Ставки букмекеров

Букмекерская контора Мелбет считает хозяев явными фаворитами этой встречи. Коэффициент на победу «Вольфсбурга» составляет 1.71. Триумф «Герты» оценивается в 4.7, а ничейный результат принесет выигрыш с коэффициентом 3.9.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку 1.76 на ТБ 2.5. Поставить на низовой матч (ТМ 2.5) можно за 2.06. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. Такая ставка представлена коэффициентом 1.73.

Форма команд

«Вольфсбург» показывает хорошие результаты и давно не проигрывает в чемпионате. Команда находится уже на третьем месте в турнирной таблице, и коллектив нацелен на медали Бундеслиги. В прошлом туре «Вольфсбург» обыграл «Арминию» на выезде (3:0), а немного ранее поделил очки с «Боруссией» М (0:0).

«Герта» не может похвастаться успехами в последнее время. Коллектив делит 15-16 места в таблице с «Арминией», и понижение в классе вполне может стать реальностью для столичного клуба. «Герта» давно не побеждает, а последними матчами клуба стали поражение от «РБ Лейпциг» (0:3) и ничья со «Штутгартом» (1:1).

Информация для ставок

«Герта» не может выиграть уже восемь матчей в Бундеслиге

«Вольфсбург» не проигрывает в чемпионате девять матчей подряд

В последних восьми домашних матчах «Вольфсбург» пропустил всего три мяча

Последние четыре матча команд завершились исходами «обе забьют» и ТБ 2.5 мячей.

Прогноз

Статистически сложилось, что команды много забивают друг другу из матча в матч. Рекомендуем прислушаться к статистике и сделать ставку в букмекерской конторе Мелбет на тотал больше 2.5 мячей с коэффициентом 1.76.