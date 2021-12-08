«Вольфсбург» — «Лилль». Прогноз на матч Лиги чемпионов (08.12.2021)

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сегодня, 13:35

В рамках последнего игрового дня группового этапа ЛЧ мы увидим битву немецкого «Вольфсбурга» против французского» Лилля». Предлагаем ознакомиться с прогнозами на матч и обзором ставок букмекеров.

Ставки букмекеров

В этом поединке букмекеры не отдают предпочтение ни одной из команд. На победу «Вольфсбурга» линия букмекерской конторы Мелбет предлагает поставить по коэффициенту 2.25. Ничейный результат котируется по коэффициенту 3.5, а победа гостей принесет игрокам выигрыш по коэффициенту 3.2.

В случае открытой игры с большим количеством забитых голов можно взять ТБ 2.5 по коэффициенту 1.85. Букмекеры предлагают также ТМ 2.5, дают его по коэффициенту 1.95. Ставка на «обе забьют» предлагается по коэффициенту 1.75.

Форма команд

«Вольфсбург» после пяти туров группового этапа ЛЧ находится на последней строчке в таблице, но еще имеет все шансы продолжить борьбу в плей-офф еврокубков. В минувших двух встречах «волки» сначала обыграли дома «Зальцбург» (2:1), а затем не смогли ничего сделать на выезде с «Севильей» (0:2).

«Лилль» на данный момент находится на первом месте после пяти игр, но любой результат, кроме победы, может лишить команду данного преимущества. В прошлом туре французы не без проблем минимально обыграли «Зальцбург» (1:0), а матчем ранее минимально переиграли на выезде неуступчивую «Севилью» со счетом 2:1.

Информация для ставок

Безвыигрышная серия «Вольфсбурга» составляет пять поединков

«Лилль» в последних шести матчах добыл три победы и три ничьи

«Лилль» забивает на выезде в шести из семи крайних игр

Четыре из пяти минувших встреч с участием «Вольфсбурга» завершились пробитием тотала больше 2.5 мячей

Прогноз

«Лилль» в более хорошем игровом тонусе и имеет преимущество во всех аспектах игры. Верим, что французский коллектив не проиграет и в хорошем настроении покинет Германию, поэтому предлагаем сделать ставку на 2Х в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 1.7.