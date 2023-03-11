«Вольфсбург» — «Унион». Прогноз на матч Бундеслиги (12.03.2023)

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вчера, 13:31

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что небольшим фаворитом в этом матче является «Вольфсбург». Команда играет домашний поединок, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 2.25. Победа «Униона» оценивается по 3.4, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.7.

Букмекеры предлагают ставку на тотал больше 2.5 мячей по коэффициенту 2.25. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по 1.65. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.95.

Форма команд

«Вольфсбург» показывает средние результаты в Бундеслиге и вряд ли на данный момент могут побороться за самые высокие места. На данный момент коллектив идет на восьмом месте с 34 баллами и отстает от ближайшего соперника на один балл. В прошлом туре «Вольфсбург» сыграл вничью с «Айнтрахтом» Ф (2:2), а ранее одолел на выезде «Кельн» (2:0).

«Унион» Берлин в последних матчах Бундеслиги выглядит не лучшим образом и с лидерского места опустился уже на третье место с 44 баллами, проигрывая двум конкурентам по пять очков. Параллельно коллектив выступает в Лиге Европы и их ждет сложный ответный матч в Бельгии уже в следующий четверг. Два последних матча «Униона» завершились ничьей с «Юнион Сент-Жиллуаз» (3:3) и сыграл вничью с «Кельном» (0:0).

Информация для ставок

«Вольфсбург» выиграл только три матча из десяти последних во всех турнирах

«Унион» одержал шесть побед на выезде из десяти последних поединков

«Вольфсбург» одержал две победы над «Унионом» из пяти последних при трех поражениях

Прогноз

Оба коллектива не показывают стабильных результатов, поэтому победителя будет определить довольно сложно. Предлагаем опереться на статистику и сделать ставку на тотал меньше 2.5 мячей по коэффициенту 1.65 в букмекерской конторе Лига Ставок.