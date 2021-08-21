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«Вулверхэмптон» — «Тоттенхэм». Прогноз на матч АПЛ (22.08.2021)

вчера, 19:18

«Вулверхэмптон» сыграет против «Тоттенхэма» в очередном туре АПЛ. Букмекеры Фонбет представили котировки на грядущий поединок.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
3.223.272.47
Фонбет 3.15 3.25 2.40
Мелбет 3.20 3.28 2.50
1XBET 3.20 3.28 2.50

Ставки букмекеров

Фаворит матча — «Тоттенхэм». В этом поединке можно поставить на победу клуба по коэффициенту 2.40. Также можно поставить на ничейный исход по 3.15 и на победу «Вулверхэмптона» по 3.25.

Форма команд

«Вулверхэмптон» расположился на 14-й строчке в турнирной таблице. Команда проиграла свой первый матч в АПЛ со счетом 0:1, это был поединок против «Лестера». «Вулвз» потеряли некоторых своих игроков, а также главного тренера. Нуну Санту теперь тренирует «Тоттенхэм», это будет встреча учеников против учителя.

«Тоттенхэм» получил нового тренера и уже успел отметиться громкой победой. В первом туре АПЛ клуб выиграл у действующего чемпиона Англии — «Манчестер Сити». Поединок завершился со счетом 1:0. В товарищеских матчах «шпоры» играли не лучшим образом, но своего достигли, команда побеждала и забивала.

Информация для ставок

● «Тоттенхэм» проиграл всего один поединок из последних пяти

● «Вулверхэмптон» проиграл три матча из последних пяти

● «Тоттенхэм» пропустил четыре гола в последних пяти матчах

Прогноз

«Тоттенхэм» заметно преобразился при новом главном тренере. Клуб стал меньше пропускать, но и меньше атаковать. С возвращением Харри Кейна статистика забитых мячей должна изменится в лучшую сторону. В этом поединке стоит присмотреться к ставке на тотал забитых мячей больше трех по коэффициенту 2.95.

Ранее букмекеры предложили хороший коэффициент на исход матча в Бундеслиге.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.43 1.61 1.78 2.14
Мелбет 1.77 2.22
1XBET 1.77 2.22
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Все комментарии
x852zkve65et
x852zkve65et
вчера в 19:21
Футбольный клуб «Тоттенхэм» (Лондон) выиграет матч.
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