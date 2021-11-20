«Вулверхэмптон» — «Вест Хэм». Прогноз на матч АПЛ (20.11.2021)

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20 ноября 2021, 16:16

«Вулверхэмптон» примет «Вест Хэм» в рамках 12-го тура АПЛ . Этот поединок запланирован на 20 ноября 2021 года. Матч пройдет на стадионе «Молинью» в Вулверхэмптоне.

Ставки букмекеров

Букмекеры Фонбет представили следующие котировки на матч: победа «Вест Хэма» идёт по коэффициенту 2.45, ничейный исход доступен по коэффициенту 3.35 и победа хозяев поля — по коэффициенту 2.95.

Дополнительная ставка на матч — «обе команды забьют — да» по коэффициенту 1.80.

Форма команд

«Вулверхэмптон» в нынешнем сезоне расположился на восьмой строчке в турнирной таблице. В активе этой команды 16 баллов. Клуб выиграл пять поединков, один раз сыграл вничью и проиграл в пяти матчах. Всего у «волков» 11 забитых и 12 пропущенных мячей в Премьер-Лиге этого сезона. В последних матчах «Вулверхэмптон» не смог обыграть «Кристал Пэлас», выиграл у «Эвертона», а также сыграл вничью с «Лидсом».

«Вест Хэм» расположился на третьей строчке в турнирной таблице. В активе английского клуба 23 пункта. Команда выиграла семь поединков, дважды играла вничью и проиграла в двух матчах. «Молотобойцы» забили 23 гола и пропустили 13 мячей. В последних поединках лондонский клуб выиграл у «Ливерпуля», а также победил «Астон Виллу» и «Тоттенхэм».

Информация для ставок

«Вест Хэм» не проигрывает семь поединков кряду

«Вулверхэмптон» проиграл один матч из последних пяти

У «Вест Хэма» девять забитых мячей в трех последних матчах

Прогноз

В этом поединке можно сделать ставку на тотал забитых мячей больше трех по коэффициенту 2.80. Оба клуба находятся в неплохой форме и могут порадовать болельщиков обилием забитых мячей. Фаворитом игры являются гости, от них стоит ждать победы.