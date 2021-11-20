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«Вулверхэмптон» — «Вест Хэм». Прогноз на матч АПЛ (20.11.2021)

20 ноября 2021, 16:16

«Вулверхэмптон» примет «Вест Хэм» в рамках 12-го тура АПЛ. Этот поединок запланирован на 20 ноября 2021 года. Матч пройдет на стадионе «Молинью» в Вулверхэмптоне.

Англия. Премьер-Лига 2021/2022
Вулверхэмптон
Вест Хэм
1 : 0
завершен
20 ноября 2021, 18:00
суббота
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
3.203.332.45
Фонбет 3.10 3.35 2.35

Ставки букмекеров

Букмекеры Фонбет представили следующие котировки на матч: победа «Вест Хэма» идёт по коэффициенту 2.45, ничейный исход доступен по коэффициенту 3.35 и победа хозяев поля — по коэффициенту 2.95.

Дополнительная ставка на матч — «обе команды забьют — да» по коэффициенту 1.80.

Форма команд

«Вулверхэмптон» в нынешнем сезоне расположился на восьмой строчке в турнирной таблице. В активе этой команды 16 баллов. Клуб выиграл пять поединков, один раз сыграл вничью и проиграл в пяти матчах. Всего у «волков» 11 забитых и 12 пропущенных мячей в Премьер-Лиге этого сезона. В последних матчах «Вулверхэмптон» не смог обыграть «Кристал Пэлас», выиграл у «Эвертона», а также сыграл вничью с «Лидсом».

«Вест Хэм» расположился на третьей строчке в турнирной таблице. В активе английского клуба 23 пункта. Команда выиграла семь поединков, дважды играла вничью и проиграла в двух матчах. «Молотобойцы» забили 23 гола и пропустили 13 мячей. В последних поединках лондонский клуб выиграл у «Ливерпуля», а также победил «Астон Виллу» и «Тоттенхэм».

Информация для ставок

  • «Вест Хэм» не проигрывает семь поединков кряду
  • «Вулверхэмптон» проиграл один матч из последних пяти
  • У «Вест Хэма» девять забитых мячей в трех последних матчах

Прогноз

В этом поединке можно сделать ставку на тотал забитых мячей больше трех по коэффициенту 2.80. Оба клуба находятся в неплохой форме и могут порадовать болельщиков обилием забитых мячей. Фаворитом игры являются гости, от них стоит ждать победы.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.74 1.51 1.90 2.01 1.48 2.84
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Все комментарии
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8c3363prk43t
20 ноября в 18:24
Футбольный клуб «Вест Хэм» (Лондон) выиграет матч.
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