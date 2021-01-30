«Ян» — «Дармштадт». Прогноз на матч второй Бундеслиги (30.01.2021)

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30 января 2021, 14:15

В 19-м туре второго по силе чемпионата Германии «Ян» на своем поле сыграет с «Дармштадтом». Команды занимают 11-е и 13-место, поэтому их встреча обещает быть довольно интересной. Предлагаем вам обзоры ставок букмекеров и прогноз на данный поединок.

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают небольшое преимущество гостям. Поставить на их победу в букмекерской конторе Мелбет можно с коэффициентом 2.65. В случае победы «Яна» выигрышный коэффициент составит 2.7. Поставить на ничейный результат можно за 3.2.

Выбрать исход тотал больше 2.5 мячей линия предлагает за 1.77. Букмекеры меньше верят в низовой матч – ТМ 2.5 стоит 2.05. На вариант «обе забьют» линия предлагает 1.58.

Форма команд

Хозяева нынешнего поединка, клуб «Ян», после серии неудачных матчей понемногу приходят в себя и показывают игру, которую от них ждут болельщики. В прошлом туре команда смогла обыграть на выезде «Нюрнберг» (0:1). А неделю назад «Ян» оказался сильнее «Зандхаузена». Но стоит отметить, что между этими победами случилось выездное поражение от «Санкт-Паули» (2:0).

Сейчас «Дармштадт» переживает не лучшие времена. Только в прошлой игре чемпионата команда смогла прервать свою серию поражений, сумев одолеть «Зандхаузен» (2:1). Можно надеяться, что эта победа даст сил «Дармштадту» для уверенной игры и хороших результатов.

Информация для ставок

· Четыре из пяти последних встреч между командами завершились вничью.

· В пяти из семи домашних матчей «Яна» было забито больше 3 мячей.

· «Дармштадт» проиграл четыре выездных матча за последние месяцы из шести.

· Разница между командами в турнирной таблице составляет всего 2 очка.

Прогноз

Битва середняков турнирной таблицы всегда отличается большим количеством борьбы и неуступчивостью коллективов. Следуя статистике, рискнем предположить, что и данная встреча закончится мировым соглашением команд на поле. Сделать ставку в букмекерской конторе Мелбет на ничью можно с коэффициентом 3.2