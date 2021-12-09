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сегодня, 11:32

Интересную встречу двух крепких команд подарит нам матч 17-го тура второго по силе чемпионата Германии. Мы предлагаем ознакомиться с прогнозами и обзорами ставок на данный поединок.

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Мелбет, можно сделать вывод, что небольшим фаворитом в этом матче является «Вердер». Команда играет выездной поединок, поставить на ее победу можно по коэффициенту 2.2. Победа «Яна» оценивается по 3.15, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.55.

Форма команд

«Вердер» вылетел в прошлом сезоне из Бундеслиги и сейчас пытается вернуться в элитный дивизион Германии. Однако у клуба не все получается, он расположился только на девятом месте, набрав 23 очка. Плотность в турнирной таблице высокая и несколько успешных поединка подряд могут вернуть коллектив в группу лидеров.

«Ян» идет в группе лидеров и занимает третье место с набранными 28 баллами. Но в последних матчах коллектив не показывает уверенной игры и уступил в нескольких последних поединках. Отставание от лидера составляет семь пунктов, чтобы продолжать борьбу, команде необходимо срочно начать вновь стабильно набирать очки.

Информация для ставок

• Восемь последних матчей «Яна»завершились тоталом больше 3.5 мячей

• «Вердер» выиграл три из десяти последних встреч на выезде во всех турнирах

• «Ян» проиграл два последних матча с «Вердером», не забив ни одного мяча

Прогноз

Исходя из статистики, предполагаем, матч будет результативным и подарит настоящую интригу болельщикам. Предлагаем сделать ставку на тотал больше 2.5 мячей по коэффициенту 1.66 в букмекерской конторе Мелбет.