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«Ян» - «Вердер». Прогноз на матч Второй Бундеслиги (10.12.2021)

сегодня, 11:32

Интересную встречу двух крепких команд подарит нам матч 17-го тура второго по силе чемпионата Германии. Мы предлагаем ознакомиться с прогнозами и обзорами ставок на данный поединок.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
3.283.602.22
Мелбет 3.08 3.98 2.12
BetBoom 3.22 3.47 2.19

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Мелбет, можно сделать вывод, что небольшим фаворитом в этом матче является «Вердер». Команда играет выездной поединок, поставить на ее победу можно по коэффициенту 2.2. Победа «Яна» оценивается по 3.15, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.55.

Форма команд

«Вердер» вылетел в прошлом сезоне из Бундеслиги и сейчас пытается вернуться в элитный дивизион Германии. Однако у клуба не все получается, он расположился только на девятом месте, набрав 23 очка. Плотность в турнирной таблице высокая и несколько успешных поединка подряд могут вернуть коллектив в группу лидеров.

«Ян» идет в группе лидеров и занимает третье место с набранными 28 баллами. Но в последних матчах коллектив не показывает уверенной игры и уступил в нескольких последних поединках. Отставание от лидера составляет семь пунктов, чтобы продолжать борьбу, команде необходимо срочно начать вновь стабильно набирать очки.

Информация для ставок

• Восемь последних матчей «Яна»завершились тоталом больше 3.5 мячей
• «Вердер» выиграл три из десяти последних встреч на выезде во всех турнирах
• «Ян» проиграл два последних матча с «Вердером», не забив ни одного мяча

Прогноз

Исходя из статистики, предполагаем, матч будет результативным и подарит настоящую интригу болельщикам. Предлагаем сделать ставку на тотал больше 2.5 мячей по коэффициенту 1.66 в букмекерской конторе Мелбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.25 1.68 1.78 2.10
Мелбет 2.31 1.68
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shlomo
shlomo
сегодня в 11:45
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