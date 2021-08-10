«Янг Бойз» — «ЧФР Клуж». Прогноз на матч квалификации Лиги Чемпионов (10.08.2021)

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10 августа 2021, 15:04

Ответный матч полуфинальной стадии квалификации Лиги Чемпионов подарит нам увлекательное противостояние. Предлагаем вам прогноз на матч и обзор ставок в букмекерских конторах.

Ставки букмекеров

«Янг Бойз» в данном матче считается фаворитом. Поставить на победу гостей в БК Мелбет можно по коэффициенту 1.51. На победу клуба из Румынии коэффициент составляет 6.5. Поставить на то, что команды не выявят победителя, предлагается по 4.2.

Букмекеры немного больше верят, что матч станет очень результативным, поэтому коэффициент на ТБ 2.5 составляет 1.82. Поставить на низовой матч (ТМ 2.5) можно по коэффициенту 1.99.

Форма команд

«ЧФР Клуж» не смог дожать швейцарцев в домашнем матче, но показал довольно качественную игру. Теперь в ответном поединке команде придется рисковать и идти вперед большими силами. В чемпионате клуб выиграл все стартовые игры.

«Янг Бойз» имеет хороший подбор игроков, но коллектив не смог победить румынский клуб на его поле в первом матче. Команда в чемпионате Швейцарии выступает с переменным успехом, но на данный момент у клуба в приоритете стоит именно Лига Чемпионов.

Информация для ставок

• «Янг Бойз» выиграл только три поединка из последних десяти во всех турнирах

• Румынский клуб не знает поражений уже семь матчей подряд

• Три из четырех последних встреч команд закончились ничьей со счетом (1:1)

Прогноз

Первый матч между клубами был приблизительно равный, однако в ответном поединке предполагаем, что инициативу захватит «Янг Бойз». Рекомендуем сделать ставку на победу хозяев по коэффициенту 1.51 в букмекерской конторе Мелбет.

Ранее букмекеры предложили хороший коэффициент на исход матча квалификации Лиги Европы.