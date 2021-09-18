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«Ювентус» — «Милан». Прогноз на матч Серии А (19.09.2021)

сегодня, 18:55

В четвертом туре Серии А мы станем свидетелями противостояния грандов итальянского футбола. В Турин в гости к «Ювентусу» пожалует «Милан». Предлагаем прогноз и обзор ставок у букмекеров на эту встречу.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.083.753.65
Фонбет 2.12 3.55 3.35
Мелбет 2.08 3.72 3.74
1XBET 2.08 3.72 3.74
BetBoom 2.08 3.68 3.58

Ставки букмекеров

Обе команды еще не набрали свою лучшую форму и к очной встрече подходят в разном настроении. Явного фаворита в данной игре букмекеры не выделяют, но отдают небольшое предпочтение хозяевам поля. Линия букмекерской конторы Мелбет предлагает коэффициент 2.1 на победу «Ювентуса». Остановить свой выбор на ничейном результате можно по коэффициенту 3.6, а взять победу «Милана» можно по коэффициенту 3.56.

За тотал больше 2.5 мячей в этой встрече букмекеры предлагают коэффициент 1.75. Низовой исход матча (ТМ 2.5) стоит 2.1. Поставить на то, что команды обменяются голами можно по коэффициенту 1.7.

Форма команд

«Ювентус» впервые с марта месяца сумел сохранить свои ворота в неприкосновенности и в сухую обыграл на выезде «Мальме» со счетом (3:0) в рамках первого тура Лиги чемпионов. Дела во внутреннем чемпионате идут хуже, в крайних двух турах зацепиться за очки не удалось, поражения от «Эмполи» (0:1) и «Наполи» (1:2).

«Милан» также принимал участие в Лиге чемпионов и гостил на «Энфилде» у «Ливерпуля». Миланский клуб изо всех сил старался навязать борьбу и свой футбол «мерсисайдцам», но добыть хотя бы ничью не получилось, на табло было зафиксировано обидное поражение (2:3). В Серии А проблем у коллектива нет, в последних двух турах миланцы разобрались с «Кальяри» и «Лацио» со счетом (4:1) и (2:0).

Информация для ставок

• «Ювентус» выиграл всего один раз в крайних четырех матчах
• У «Милана» четырех победы в последних пяти играх
• Последняя очная встреча закончилось победно для «Милана» (3:0)

Прогноз

Игра будет очень непростой для обеих команд. Оба клуба провели среди недели матчи еврокубков после которых сосредоточились на подготовке к очному поединку. Предлагаем сделать ставку на «обе забьют» по коэффициенту 1.7 в букмекерской конторе Мелбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.13 1.79 1.67 2.33
Мелбет 2.15 1.82
1XBET 2.15 1.82
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Все комментарии
9usdxtp8hhnq
9usdxtp8hhnq
сегодня в 20:23
Футбольный клуб «Ювентус» (Турин) одержит победу.
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