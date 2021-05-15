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«Зандхаузен» — «Ян Регенсбург». Прогноз на матч Бундеслиги 2 (16.05.2021)

вчера, 21:04

Интересную встречу двух ярких команд подарит нам матч 33-го тура второго по силе чемпионата Германии. «Зандхаузен» ждет в гости «Ян Регенсбург».

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.143.533.49
Мелбет 2.09 3.72 3.32
BetBoom 2.12 3.60 3.55

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Мелбет, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Зандхаузен». Команда играет домашний поединок, поставить на их победу можно по коэффициенту 2.11. Победа «Регенсбурга» оценивается по 3.4, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.55.

Букмекеры верят в верховой матч, поэтому предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.71. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 2.14. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.59.

Форма команд

«Регенсбург» показывает очень плохую игру, в последних пяти матчах команда набрала всего одно очко. Однако отрыв от зоны вылета составляет четыре очка. Последними двумя поединками «Регенсбурга» стали поражения от «Хольштайна» (2:3) и «Бохума» (1:5).

«Зандхаузен» ведет свою борьбу за сохранение места во второй Бундеслиге, на данный момент все максимально запутано в турнирной таблице. Команде необходимо побеждать в двух оставшихся матчах, тогда она сможет себе гарантировать следующий сезон во второй Бундеслиге. В прошлом туре «Зандхаузен» проиграл «Хайденхайму» (1:2), а немного ранее уступил и «Хольштайну» (0:2).

Информация для ставок

• Четыре из пяти последних матчей у обеих команд завершились тоталом больше 2.5 мячей
• Последние четыре выездных матча «Регенсбурга» закончились исходом «обе забьют»
• «Зандхаузен» не может обыграть «Регенсбург» уже шесть матчей подряд
• Четыре из шести последних матчей команд завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

Исходя из статистики между командами, предполагаем, что болельщики увидят много забитых мячей в этой встрече. Предлагаем сделать ставку на ТБ 2.5 в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 1.71.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.16 1.75 1.68 2.35
Мелбет 2.19 1.75
BetBoom 3.40 1.34 2.15 1.74 1.69 2.22
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ФорвардЪ
ФорвардЪ
вчера в 21:05
В предстоящем противостоянии между этими двумя командами главным претендентом на победу является футбольный клуб «Зандхаузен»
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