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«Заря» — «Александрия». Прогноз на матч УПЛ (25.07.2021)

вчера, 21:40

В первом туре высшего украинского дивизиона нас ждет игра луганской «Зари» и «Александрии». Вашему вниманию предлагаем обзор ставок букмекеров и прогноз на эту встречу.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.584.035.75
Мелбет 1.52 4.10 6.45
1XBET 1.52 4.10 6.45
BetBoom 1.50 4.10 6.50

Ставки букмекеров

Конечно же, фаворитом этой встречи являются луганчане. Взять их победу можно по коэффициенту 1.7, в случае победы гостей зайдет коэффициент 4.8. Ничью можно выбрать по коэффициенту 3.9

Тотал больше и меньше 2.5 имеют одинаковый коэффициент. Поставить на оба исхода можно по коэффициенту 1.91. Взять обмен голами можно по коэффициенту 1.85.

Форма команд

Луганская «Заря» провела плодотворные сборы и хорошо подготовилась к чемпионату. Подопечные Виктора Скрипника одержали три победы, сыграли три раза вничью и лишь единожды уступили.

«Александрия» кардинального изменилась кадрово. Владимир Шаран покинул клуб, ушло много футболистов. Что касаемо сборов, то здесь александрийцы вели себя мирно, из пяти матчей команда в четыре завершила вничью, лишь в одном уступила.

Информация для ставок

  • «Александрия» четыре из последних пяти поединков завершила вничью
  • «Заря» забивает в семи матчах подряд
  • Минувшая очная встреча завершилась вничью (2:2)

Прогноз

«Заря» имеет задачу на сезон в виде сохранения бронзовых медалей и желает с первого тура набирать максимальное количество очков. Команда сохранила главного тренера и неплохо усилилась. Скорее всего, хозяева без проблем возьмут три очка, поэтому предлагаем сделать ставку на победу «Зари» в букмекерской конторе Мелбет. Коэффициент на данный исход составит 1.7.

Также букмекеры предложили внушительный коэффициент на победу «Уфы» в матче РПЛ с ЦСКА.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.79 1.44 1.93 1.89 1.50 2.59
1XBET 1.94 1.86
BetBoom 2.60 1.45 1.82 1.92 1.45 2.60
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Все комментарии
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вчера в 22:48
«Заря» (Луганск) одержит победу.
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jqkgugq7u3um
вчера в 21:47
Заря (Луганск) выиграет матч.
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