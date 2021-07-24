«Заря» — «Александрия». Прогноз на матч УПЛ (25.07.2021)

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вчера, 21:40

В первом туре высшего украинского дивизиона нас ждет игра луганской «Зари» и «Александрии». Вашему вниманию предлагаем обзор ставок букмекеров и прогноз на эту встречу.

Ставки букмекеров

Конечно же, фаворитом этой встречи являются луганчане. Взять их победу можно по коэффициенту 1.7, в случае победы гостей зайдет коэффициент 4.8. Ничью можно выбрать по коэффициенту 3.9

Тотал больше и меньше 2.5 имеют одинаковый коэффициент. Поставить на оба исхода можно по коэффициенту 1.91. Взять обмен голами можно по коэффициенту 1.85.

Форма команд

Луганская «Заря» провела плодотворные сборы и хорошо подготовилась к чемпионату. Подопечные Виктора Скрипника одержали три победы, сыграли три раза вничью и лишь единожды уступили.

«Александрия» кардинального изменилась кадрово. Владимир Шаран покинул клуб, ушло много футболистов. Что касаемо сборов, то здесь александрийцы вели себя мирно, из пяти матчей команда в четыре завершила вничью, лишь в одном уступила.

Информация для ставок

«Александрия» четыре из последних пяти поединков завершила вничью

«Заря» забивает в семи матчах подряд

Минувшая очная встреча завершилась вничью (2:2)

Прогноз

«Заря» имеет задачу на сезон в виде сохранения бронзовых медалей и желает с первого тура набирать максимальное количество очков. Команда сохранила главного тренера и неплохо усилилась. Скорее всего, хозяева без проблем возьмут три очка, поэтому предлагаем сделать ставку на победу «Зари» в букмекерской конторе Мелбет. Коэффициент на данный исход составит 1.7.