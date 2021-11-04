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«Заря» — ЦСКА София. Прогноз на матч Лиги конференций (04.11.2021)

04 ноября 2021, 13:13

В рамках четвертого тура группового этапа Лиги конференций луганская «Заря» дома примет ЦСКА из Софии. Предлагаем прогноз и обзор ставок букмекеров на эту встречу.

Лига конференций 2021/2022
Заря
ЦСКА
2 : 0
завершен
04 ноября 2021, 20:45
четверг
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.203.523.27
Фонбет 2.30 3.45 3.05
Мелбет 2.62 3.39 2.82
1XBET 2.40 3.44 2.88

Ставки букмекеров

Явного фаворита у букмекеров на данный поединок нет, но небольшое преимущество все же отдается хозяевам. Поставить на победу «Зари» можно в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 2.1. В случае победы гостей зайдет коэффициент 3.4. Ничью можно выбрать по коэффициенту 3.5.

Также в линии букмекеры предлагают 1.91 на ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по коэффициенту 1.85. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.8.

Форма команд

«Заря» в третьем туре Лиги конференций добыла первую победу в турнире и записала в свой актив три очка. В очень непростом поединке был обыгран нынешний соперник со счетом 1:0. Далее последовали игры в чемпионате и Кубке страны, где команда разобралась с «Колосом» (1:0), «Рухом» (2:0) и «Металлистом 1925» (6:1).

ЦСКА не может похвастаться такой стабильностью в плане положительных результатов и после еврокубкового поражения коллектив расписал нулевую ничью с «Берое», а также проиграл «Локомотиву» из Пловдива (1:3). Обыграть за этот период удалось лишь «Арду» со счетом (2:0).

Информация для ставок

  • «Заря» одержала пять побед в последних шести матчах (с учетом дополнительного времени)
  • ЦСКА одержал всего лишь одну победу в последних четырех поединках
  • «Заря» держит свои ворота на замке в четырех из шести последних встреч
  • Три из четырех минувших игр с участием ЦСКА завершились ТМ 2.5

Прогноз

В первой игре луганский клуб выиграл благодаря слаженности в обороне и характеру, так как соперник контролировал игру и создал больше моментов. Но в ответном поединке будет совсем другая игра, верим, что уже хозяева будут владеть преимуществом. Предлагаем сделать ставку на победу «Зари» в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 2.1.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.97 1.43 1.95 1.88 1.55 2.56
Мелбет 1.83 2.08
1XBET 1.04 13.10
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Все комментарии
6afdpuwhvwwj
6afdpuwhvwwj
04 ноября в 20:42
Футбольный клуб Заря (Луганск) одержит победу.
shlomo
shlomo
04 ноября в 13:56
Хозяева не проиграют
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