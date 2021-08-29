«Заря» – «Ворскла». Прогноз на матч УПЛ (29.08.2021)

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сегодня, 11:07

В шестом туре УПЛ нас ждет боевой поединок луганской «Зари» и полтавской «Ворсклы».

Ставки букмекеров

Букмекерские конторы не смогли определиться с фаворитом на эту встречу. Взять победу хозяев можно по коэффициенту 2.13 в букмекерской конторе Мелбет, в случае победы «Ворсклы» зайдет коэффициент 3.38. Ничью можно выбрать по коэффициенту 3.5.

За тотал больше 2.5 мячей в этой встрече букмекеры предлагают коэффициент 1.75. Низовой исход матча (ТМ 2.5) можно взять за 2.0. Поставить на то, что команды обменяются голами, можно по коэффициенту 1.67.

Форма команд

«Заря» среди недели провела еврокубковый поединок, где в рамках квалификации Лиги Европы не смогла одолеть венский «Рапид». Луганский коллектив дома уступил (2:3) и перебрался в турнир рангом ниже под названием Лига конференций. В национальном чемпионате дела также обстоят не лучшим образом, клуб разместился на седьмом месте в турнирной таблице и взял всего семь очков в последних пяти матчах.

«Ворскла» продолжает свой путь в чемпионате Украины, в минувшем туре команда без проблем одолела харьковский «Металлист 1925» (2:0). Туром ранее команда побывала в Луцке и расписала ничью с «Вересом» (1:1). Нынешнее четвертое место полтавчан вполне соответствует амбициям клуба.

Информация для ставок

• «Заря» пропускает по три мяча в трех играх подряд

• Беспроигрышная серия «Ворсклы» насчитывает четыре матча

• «Ворскла» забивает в семи поединках кряду

Прогноз

Предлагаем поставить на «обе забьют» в букмекерской конторе Мелбет. Коэффициент на данный исход составит 1.67.