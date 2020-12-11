«Зенит» — «Динамо». Прогноз на матч чемпионата России (12.12.2020)

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вчера, 07:32

«Зенит» завершил выступление в Лиге чемпионов и теперь может сосредоточиться на игре в РПЛ . Каким будет результат матча с «Динамо»?

Ставки букмекеров

В букмекерской конторе Мелбет выделен явный фаворит матча, и это хозяева поля. Их победу можно сыграть за 1,60, ничья представлена котировкой 4,40, а успех гостей представлен за 6,70. Тотал больше 2,5 мячей в этой встрече можно заиграть за 1,93, меньше представлен котировкой 2,06

Форма команд

Учитывая нынешнюю форму «Зенита», для него можно считать хорошим знаком завершение группового раунда Лиги чемпионов. Команда финишировала последней, ничего не получалось в еврокубках. Нужна определенная пауза хозяевам. Не чувствуется уверенности в их действиях на футбольном поле. В чемпионате России «Зенит» удерживает лидерство. Исключительно по дополнительным показателям есть превосходство над «Спартаком».

«Динамо» находится в очень неплохой форме. Команда взяла три очка в последнем матче с «Арсеналом» (1:0) после двух туров без побед. На текущий момент москвичи расположились на четвертой позиции в российской Премьер-Лиге. Отставание от лидера и ближайшего соперника «Зенита» составляет пять очков.

Информация для ставок

«Зенит» выиграл 6 из 10 последних домашних встреч

«Динамо» одерживало победы в 2 из 10 последних выездных поединков

С начала 2018 года команды встречались между собой семь раз. Пять побед на счету «Зенита», два раза сильнее оказалось «Динамо»

Прогноз

Отдадим предпочтение в этом поединке хозяевам поля. Всё-таки, несмотря на неудачи в последних встречах, подопечные Сергея Семака проявляют характер в матчах чемпионата России. «Динамо» заметно хуже выступает в выездных поединках, нежели на своей домашней арене. Считаем, что этот фактор станет ключевым. Сыграть победу «Зенита» можно за коэффициент 1,60.