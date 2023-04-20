«Зенит» — «Динамо» Москва. Прогноз на матч чемпионата России (22.04.2023)

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сегодня, 15:42

Ставки букмекеров

Фаворитом в матче естественно принято считать «Зенит», ставки на победу которого, принимают в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.45. Рискнуть на успех «Динамо» можно по 7, а выбрать в линии ничью предлагают по 4.5.

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 1.7, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять по коэффициенту 2.17.

Форма команд

«Зенит» в прошлом туре сыграл с «Ростовом» на выезде (0:0), чем сохранил свое комфортное преимущество над конкурентами. Команда лидирует в чемпионате России с 55 баллами и опережает соперника на девять пунктов, что делает ее большим фаворитом на золотые медали. До матча с «Ростовом», клуб из Санкт-Петербурга одолел в Москве «Локомотив» (2:1)

Московское «Динамо» показывает средние результаты, но находится на пятом месте с 39 баллами и отстает от ближайшего места на шесть пунктов. Команде вряд ли удастся побороться за медали, но ниже своего места опускаться также нельзя. Матчи с «Зенитом» всегда принципиальны независимо от турнирного положения, поэтому он будет интересный и напряженный. Два последних матча «Динамо» Москва завершились домашней победой над «Пари НН» (3:1) и ничьей со «Спартаком» (3:3).

Информация для ставок

«Зенит» проиграл два матча из десяти последних во всех турнирах в основное время

«Динамо» Москва проиграло пять из восьми последних матчей на выезде

Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

«Зенит» выиграл у «Динамо» шесть из десяти последних матчей во всех турнирах

Прогноз

«Зенит» выглядит большим фаворитом и на своем поле вероятнее всего, одержит уверенную победу. Сделать ставку на хозяев с форой (-1) можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.73.