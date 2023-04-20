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«Зенит» — «Динамо» Москва. Прогноз на матч чемпионата России (22.04.2023)

сегодня, 15:42
Зенит (Санкт-Петербург)

Ставки букмекеров

Фаворитом в матче естественно принято считать «Зенит», ставки на победу которого, принимают в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.45. Рискнуть на успех «Динамо» можно по 7, а выбрать в линии ничью предлагают по 4.5.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle1.464.487.00
Pari 1.45 4.50 7.00

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 1.7, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять по коэффициенту 2.17.

Форма команд

«Зенит» в прошлом туре сыграл с «Ростовом» на выезде (0:0), чем сохранил свое комфортное преимущество над конкурентами. Команда лидирует в чемпионате России с 55 баллами и опережает соперника на девять пунктов, что делает ее большим фаворитом на золотые медали. До матча с «Ростовом», клуб из Санкт-Петербурга одолел в Москве «Локомотив» (2:1)

Московское «Динамо» показывает средние результаты, но находится на пятом месте с 39 баллами и отстает от ближайшего места на шесть пунктов. Команде вряд ли удастся побороться за медали, но ниже своего места опускаться также нельзя. Матчи с «Зенитом» всегда принципиальны независимо от турнирного положения, поэтому он будет интересный и напряженный. Два последних матча «Динамо» Москва завершились домашней победой над «Пари НН» (3:1) и ничьей со «Спартаком» (3:3).

Информация для ставок

  • «Зенит» проиграл два матча из десяти последних во всех турнирах в основное время
  • «Динамо» Москва проиграло пять из восьми последних матчей на выезде
  • Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»
  • «Зенит» выиграл у «Динамо» шесть из десяти последних матчей во всех турнирах

Прогноз

«Зенит» выглядит большим фаворитом и на своем поле вероятнее всего, одержит уверенную победу. Сделать ставку на хозяев с форой (-1) можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.73.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.19 1.69 1.72 2.14
Pari 2.17 1.70
Все комментарии
shlomo2
shlomo2
сегодня в 16:16
В этом матче банально ставлю на победу фаворита. Даже с учётом не лучшего своего состояния Зенит обязан дома обыгрывать динамовцев, которые сильно уступают хозяевам в классе. На своём поле в этом сезоне питерцы шикарны, впрочем как и всегда - в 11 матчах в рамках РПЛ одержано 10 побед. Динамо уже четыре раза проигрывало в гостях в текущем сезоне (Ростову, Краснодару, Ахмату и ФК Сочи). Думаю, в этот список добавятся и представители северной столицы. В семи последних в рамках чемпионата страны очных поединках данных команд в Питере Зенит семь раз обыгрывал гостей из Москвы. Думаю, очередное свидание команд на берегах Невы не станет исключением. П1.
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