«Зенит» — «Ротор». Прогноз на матч Российской Премьер-Лиги (24.04.2021)

Действующий чемпион РПЛ «Зенит» примет на своем поле «Ротор» из Волгограда 24 апреля. Букмекеры БК Фонбет представили котировки на этот матч.
|
- : -
сегодня, 16:30
Ставки букмекеров
Очевидным фаворитом матча является «Зенит», поставить на победу которого можно по коэффициенту 1.11. Также можно сделать ставку на ничью или победу «Ротора» за 6.60. Еще одна актуальная ставка — «тотал голов больше трех» по коэффициенту 1.62.
Форма команд
«Зенит» не так опасен, как прежде, но в целом клуб проводит неплохой сезон. Команда набрала 55 пунктов и идет на первой строчке в турнирной таблице. У «Зенита» 16 побед, семь ничьих и три поражения. В последних играх «Зенит» играет очень хорошо и может продлить свою серию без поражений, если выиграет или сыграет вничью с «Ротором».
«Ротор» — один из кандидатов на вылет в низший дивизион. Клуб набрал 18 очков и находится на 15-й строчке в турнирной таблице. В этом сезоне у «Ротора» четыре победы, шесть ничьих и 16 поражений. В последних играх волгоградский клуб ужасен, команда только и делает, что проигрывает. Все идет к тому, что команда вылетит в ФНЛ, хуже «Ротора» в РПЛ играет только «Тамбов».
Информация для ставок
- «Ротор» не может победить в семи играх кряду
- У «Ротора» 12 пропущенных голов в последних пяти матчах
- «Зенит» не проигрывает пять игр подряд
Прогноз
В этом поединке стоит присмотреться к ставке на «обе команды забьют — нет» по коэффициенту 1.48. Также можно поставить на то, что «Зенит» забьет в обоих таймах — 1.55.
Ранее Soccer.ru представил прогноз на матч «Унион Берлин» — «Вердер».