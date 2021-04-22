«Зенит» — «Ротор». Прогноз на матч Российской Премьер-Лиги (24.04.2021)

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22 апреля 2021, 22:20

Действующий чемпион РПЛ «Зенит» примет на своем поле «Ротор» из Волгограда 24 апреля. Букмекеры БК Фонбет представили котировки на этот матч.

Ставки букмекеров

Очевидным фаворитом матча является «Зенит», поставить на победу которого можно по коэффициенту 1.11. Также можно сделать ставку на ничью или победу «Ротора» за 6.60. Еще одна актуальная ставка — «тотал голов больше трех» по коэффициенту 1.62.

Форма команд

«Зенит» не так опасен, как прежде, но в целом клуб проводит неплохой сезон. Команда набрала 55 пунктов и идет на первой строчке в турнирной таблице. У «Зенита» 16 побед, семь ничьих и три поражения. В последних играх «Зенит» играет очень хорошо и может продлить свою серию без поражений, если выиграет или сыграет вничью с «Ротором».

«Ротор» — один из кандидатов на вылет в низший дивизион. Клуб набрал 18 очков и находится на 15-й строчке в турнирной таблице. В этом сезоне у «Ротора» четыре победы, шесть ничьих и 16 поражений. В последних играх волгоградский клуб ужасен, команда только и делает, что проигрывает. Все идет к тому, что команда вылетит в ФНЛ , хуже «Ротора» в РПЛ играет только «Тамбов».

Информация для ставок

«Ротор» не может победить в семи играх кряду

У «Ротора» 12 пропущенных голов в последних пяти матчах

«Зенит» не проигрывает пять игр подряд

Прогноз

В этом поединке стоит присмотреться к ставке на «обе команды забьют — нет» по коэффициенту 1.48. Также можно поставить на то, что «Зенит» забьет в обоих таймах — 1.55.

Ранее Soccer.ru представил прогноз на матч «Унион Берлин» — «Вердер».