«Зенит» — «Рубин». Прогноз на матч чемпионата России (24.04.2024)

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сегодня, 17:48

Ставки букмекеров

Фаворитом в матче естественно принято считать «Зенит», ставки на победу которого, принимают в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.4. Рискнуть на триумф гостей можно по 9.5, а выбрать в линии ничью предлагают по 4.8.

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 1.95, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять по коэффициенту 1.88.

Форма команд

«Зенит» находится в хорошем расположении духа, ведь не так давно вернул себе лидерство и даже оторвался на четыре пункта от «Краснодара». В активе клуба из Санкт-Петербурга 50 очков и команда очень надеется увеличить свой багаж еще на три пункта в игре с нестабильным «Рубином». В случае победы лидер РПЛ как минимум сохранит свой отрыв от ближайшего преследователя. В двух последних поединках «Зенит» минимально обыграл «Оренбург» (1:0), а в кубке сыграл вничью со «Спартаком» (0:0).

«Рубин» редко выигрывает в последнее время, но запаса очков хватает, чтобы спокойно себя чувствовать в турнирной таблице. Клуб из Казани на данный момент располагается на девятом месте с 33 баллами и вылет их РПЛ им совершенно не угрожает. Отобрать очки у многократного чемпиона страны всегда престижно, поэтому у гостей будет мотивация на борьбу в этом поединке. Прошлый матч «Рубина» с «Локомотивом» завершился ничьей (1:1), а ранее команда уступила на выезде «Крыльям Советов» (0:2).

Информация для ставок

«Зенит» проиграл только одну встречу на своем стадионе из десяти последних

«Рубин» смог победить лишь в двух матчах из десяти последних во всех турнирах

«Зенит» выиграл три из пяти последних матчей с «Рубином» при двух поражениях

Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

«Зенит» выглядит большим фаворитом и на своем поле вероятнее всего, клуб сможет одержать победу. Сделать ставку на хозяев с форой (-1.5) можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.15.