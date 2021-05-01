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«Жил Висенте» — «Фаренсе». Прогноз на матч чемпионата Португалии (01.05.2021)

вчера, 07:23

В 30-м туре Примейры сыграют «Жил Висенте» и «Фаренсе». Представляем прогноз и обзор ставок букмекеров на данный поединок.

Ставки на футбольные матчи

Ставки букмекеров

БК Фонбет не видит явного фаворита в этом матче. Поставить на победу «Жил Висенте» можно по коэффициенту 2.64. Победа «Фаренсе» оценивается в 2.79, а ничейный исход представлен коэффициентом 3.2.

Также букмекер прогнозирует, что команды покажут низкую результативность. Исход ТМ (2,5) котируется в 1.63, ТБ (2,5) – 2.4.

Форма команд

«Жил Висенте» занимает 14-е место в турнирной таблице, набрав 31 балл. Команда имеет преимущество в 5 очков над зоной вылета. В двух последних турах чемпионата «Жил Висенте» проиграл «Фамаликау» (0:3) и «Белененсешу» (1:2). В текущей кампании «Жил Висенте» смог победить 9 раз и 4 поединка свести к ничейному исходу. Последнюю победу команда оформила 17 апреля, когда сенсационно обыграла в гостях «Бенфику» (2:1).

«Фаренсе» находится в зоне вылета, расположившись на предпоследней строчке в таблице. Отставание от спасительной 17-й строчки составляет 2 очка. По итогам двух минувших туров «Фаренсе» сумел набрать четыре очка. После победной встречи с «Пасуш де Феррейра» в гостях (2:0) команда сыграла вничью с «Портимоненси» на своем поле (1:1).

Информация для ставок

  • В 4 последних матчах «Жил Висенте» в лиге сыграла ставка на ТБ (2,5)
  • В двух предыдущих очных встречах команд побеждал «Фаренсе»
  • Ставки на ТБ (2,5) и ОБЗ сыграли в 4 из 5 предыдущих дуэлей соперников

Прогноз

«Фаренсе» придется играть на атаку в предстоящем матче, чтобы рассчитывать на столь важные для себя очки. Поэтому у «Жил Висенте» будут шансы на то, чтобы вскрыть оборону соперника, но и гости также могут отметиться голами. Предлагаем сделать ставку «обе забьют – да» по коэффициенту 1.85 в БК Фонбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.11 1.80 1.60 2.44
Мелбет 1.71 2.19
1XBET 2.06 1.76 1.32 3.51 1.28 3.68
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shlomo
shlomo
вчера в 10:05
Гости не проиграют
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