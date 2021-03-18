«Жил Висенте» — «Насионал». Прогноз на матч чемпионата Португалии (19.03.2021)

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вчера, 06:35

В 24-м туре Примейры сыграют «Жил Висенте» и «Насионал». Вашему вниманию прогноз и обзор ставок букмекеров на этот поединок.

Ставки букмекеров

Симпатии букмекеров в этом матче на стороне хозяев. Сыграть ставку на победу «Жил Висенте» БК Мелбет предлагает по коэффициенту 2.04. Ничья котируется в 3.44, а победа «Насионала» в 3.76.

Небольшое преимущество букмекеров на стороне низового исхода встречи. Так, заключить пари на ТМ (2,5) можно по коэффициенту 1.74, больше – 2.10.

Форма команд

«Жил Висенте» базируется на 13-м месте турнирной таблицы чемпионата Португалии. В 23 поединках команда оформила 6 побед и 4 ничьи, потерпев 13 поражений. Набрав 22 очка, клуб опережает зону прямого вылета только на два зачетных пункта. Последний локальный успех «Жил Висенте» случился в прошлом туре, когда команда в результативном матче победила в гостях «Виторию Гимараеш» (4:2). До этого «Жил Висенте» потерпел поражение в матчах с «Порту» (0:2) и «Тонделой» (0:1).

«Насионал» на данный момент разделяет 16-е место с «Боавиштой» с 21 очком в активе. Стремительно падение команды на дно турнирной таблицы обусловлено серией из пяти поражений кряду. Последняя победа «Насионала» в чемпионате датирована девятым февраля, команда одержала гостевую викторию над «Боавиштой» (1:0). В прошлом туре лиги гости предстоящего поединка уступили на своем поле «Маритиму» (1:2).

Информация для ставок

«Жил Висенте» не пропускал голы в четырех последних домашних матчах против «Насионала»

В четырех прошлых очных встречах команд на поле «Жил Висенте» прошла ставка на ТМ (2,5)

В трех из пяти последних выездных матчей «Насионала» не забивалось больше двух мячей

Прогноз

В этом матче сыграют команды, которые на финише сезона, вероятно, будут вести борьбу за выживание. Ввиду необходимости набирать очки, «Жил Висенте» и «Насионалу» придется сыграть с оглядкой на оборону собственных ворот. Предлагаем рассмотреть ставку на ТМ (2,5) по коэффициенту 1.74 в букмекерской конторе Мелбет.