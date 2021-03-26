«Жирона» – «Альбасете». Прогноз на матч Сегунды (28.03.2021)

В 31-м туре испанской Сегунды «Жирона» принимает дома аутсайдера чемпионата «Альбасете». Предлагаем вам обзор ставок букмекеров и прогноз на этот поединок.
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завтра, 18:00
Ставки букмекеров
Букмекерская контора Мелбет считает «Жирону» фаворитом этого матча. Поставить на победу хозяев можно по коэффициенту 1.84. Победа «Альбасете» оценивается в 5.1, а ничейный исход принесет выигрыш по коэффициенту 3.2.
Коэффициент на тотал больше 2 забитых мячей составил 2.06, а низовой исход ТМ 2 можно взять по коэффициенту 1.78.
Форма команд
«Жирона» находится на приличном расстоянии от шестого места, дающего путевку в плей-офф Сегунды. Команда провела достаточно стабильный сезон, но в некоторых поединках коллективу не хватало концентрации, чтобы довести их до победы. В последних турах «Жирона» одержала победу над «Лас-Пальмасом» (2:1), а до этого сыграла вничью с «Луго» (1:1).
«Альбасете» занимает предпоследнюю строчку в чемпионате и является одним из кандидатов на понижение в классе. В прошлом туре «Альбасете» обыграл на своем поле «Картахену» (2:0), а немного ранее уступил на выезде «Тенерифе» (0:2).
Информация для ставок
- «Альбасете» выиграл один из семи последних матчей
- Шесть из семи последних домашних матчей «Жироны» закончились тоталом меньше 2.5 мячей
- Последние три матча между командами закончились исходом ТМ 2.5
- В матче первого круга между командами выездную победу одержала «Жирона» (2:0)
Прогноз
«Альбасете» выиграл последний матч, но во встрече с «Жироной» команде придется нелегко, особенно при игре на выезде. Предлагаем сделать ставку на победу хозяев в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 1.84.