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«Жирона» – «Альбасете». Прогноз на матч Сегунды (28.03.2021)

вчера, 06:19

В 31-м туре испанской Сегунды «Жирона» принимает дома аутсайдера чемпионата «Альбасете». Предлагаем вам обзор ставок букмекеров и прогноз на этот поединок.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.993.164.65
Лига Ставок 2.00 3.10 4.20
Фонбет 1.98 3.15 4.30
Мелбет 2.00 3.32 4.06
Pin-Up.ru 1.99 3.10 4.15

Ставки букмекеров

Букмекерская контора Мелбет считает «Жирону» фаворитом этого матча. Поставить на победу хозяев можно по коэффициенту 1.84. Победа «Альбасете» оценивается в 5.1, а ничейный исход принесет выигрыш по коэффициенту 3.2.

Коэффициент на тотал больше 2 забитых мячей составил 2.06, а низовой исход ТМ 2 можно взять по коэффициенту 1.78.

Форма команд

«Жирона» находится на приличном расстоянии от шестого места, дающего путевку в плей-офф Сегунды. Команда провела достаточно стабильный сезон, но в некоторых поединках коллективу не хватало концентрации, чтобы довести их до победы. В последних турах «Жирона» одержала победу над «Лас-Пальмасом» (2:1), а до этого сыграла вничью с «Луго» (1:1).

«Альбасете» занимает предпоследнюю строчку в чемпионате и является одним из кандидатов на понижение в классе. В прошлом туре «Альбасете» обыграл на своем поле «Картахену» (2:0), а немного ранее уступил на выезде «Тенерифе» (0:2).

Информация для ставок

  • «Альбасете» выиграл один из семи последних матчей
  • Шесть из семи последних домашних матчей «Жироны» закончились тоталом меньше 2.5 мячей
  • Последние три матча между командами закончились исходом ТМ 2.5
  • В матче первого круга между командами выездную победу одержала «Жирона» (2:0)

Прогноз

«Альбасете» выиграл последний матч, но во встрече с «Жироной» команде придется нелегко, особенно при игре на выезде. Предлагаем сделать ставку на победу хозяев в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 1.84.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 1.96 1.91 1.53 2.59
Лига Ставок 1.90 1.84 1.50 2.47
Мелбет 1.53 2.44
Pin-Up.ru 1.89 1.85 1.49 2.47 1.22 3.90
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Все комментарии
shlomo
shlomo
вчера в 07:46
Хозяева не проиграют
sv_1969
sv_1969
вчера в 07:24
Хозяева должны побеждать
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