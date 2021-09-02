«Жирона» — «Спортинг». Прогноз на матч Сегунды (03.09.2021)

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вчера, 08:37

3 сентября «Жирона» примет «Спортинг» из Хихона. Каталонский клуб будет противостоять команде из Хихона в рамках очередного тура Сегунды. В прошлом сезоне «Жироне» совсем немного не хватило для того, чтобы попасть в Примеру, но сейчас у клуба будет еще один шанс, только сможет ли он им воспользоваться. Букмекеры Фонбет представили котировки на грядущий поединок.

Ставки букмекеров

Фаворит поединка — «Жирона». Поставить на победу каталонцев можно по коэффициенту 2.45. Также можно сделать ставку на ничейный исход по 2.85 и на победу «Спортинга» по 3.40.

Форма команд

В прошлом сезоне «Жирона» была очень хороша и могла попасть в Примеру через плей-офф Сегунды, но немного не повезло. Сейчас «Жирона» находится на 11-й строчке в турнирной таблице. В активе команды — четыре балла. Клуб выиграл один поединок, один раз сыграл вничью и проиграл один матч. Первая победа была в первом же туре — это был поединок против «Аморебьеты», который завершился со счетом 2:0, затем были неудачи. Сейчас у «Жироны» явный спад после хорошего сезона.

«Спортинг» великолепно начал сезон в Сегунде. В первом туре команда обыграла новичка чемпионата «Бургоса», матч завершился со счетом 1:0. Во втором туре была ничья против «Тенерифе» 0:0, а в третьем поединке клуб переиграл «Мирандес» 2:1. Как итог — третья строчка в турнирной таблице и семь баллов в активе. Команда выступает в начале этого сезона гораздо успешнее, чем в прошлом. Похоже, сейчас у «Спортинга» стоит задача выйти в Примеру любыми путями.

Информация для ставок

«Спортинг» не проигрывает четыре поединка кряду

«Жирона» выиграла два матча из последних пяти

«Спортинг» забил четыре гола в последних пяти матчах

Прогноз

«Жирона», несмотря на удачные выступления в прошлом сезоне, сейчас выглядит очень плохо. Клуб все еще считается фаворитом в этом матче, но стоит присмотреться к ставке на ничью или победу «Спортинга» по коэффициенту 1.55. Возможно, благодаря своей хорошей форме, «Спортинг» сможет одолеть каталонцев и занять первую строчку в таблице.