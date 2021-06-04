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Уэльс (до 21) — Молдавия (до 21). Прогноз на отборочный матч ЧЕ-2023 (04.06.2021)

сегодня, 05:31

В 1-м туре группы Е квалификации молодёжного Евро-2023 сборная Уэльса сыграет с Молдавией. Предлагаем ознакомиться с прогнозом и обзором ставок букмекеров на этот матч.

Ставки букмекеров

Букмекерская контора Мелбет считает сборную Уэльса явным фаворитом этой встречи. Поставить на победу хозяев можно по коэффициенту 1.36. Ничейный исход оценивается в 5.00. Победа сборной Молдавии представлена коэффициентом 7.5.

Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 1.6, а низовой исход матча (ТМ 2.5) можно сыграть по коэффициенту 2.27. Исход «обе забьют» котируется в 1.89.

Форма команд

Молодежная сборная Уэльса не демонстрирует уверенной игры и имеет много проблем. В прошлом матче, носившем товарищеский статус, Уэльс U21 проиграл сверстникам из Ирландии (1:2). До этого команда с таким же счетом уступила Германии в рамках отбора ЧЕ-2021.

Молодёжная сборная Молдавии крайне редко радует болельщиков победами, но иногда способна преподнести сюрприз. В последнем официальном матче молдаване как раз уступили Уэльсу (0:3), а до этого в другом матче отбора ЧЕ-2021 одержали победу над Бельгией (1:0).

Информация для ставок

  • Молдавия выиграла 3 из последних 10 поединков, а Уэльс одержал победу только в 2 из 10 матчей
  • Молдавия проиграла 10 последних выездных матчей
  • Уэльс забивает шесть домашних матчей подряд во всех турнирах
  • Уэльс выиграл два из последних четырех матчей против Молдавии

Прогноз

Уэльс считается фаворитом этого поединка. Рекомендуем сделать ставку на победу хозяев с форой (-1) по коэффициенту 1.56 в букмекерской конторе Мелбет.

Ранее Soccer.ru представил прогноз на товарищеский матч Италия — Чехия.

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shlomo
shlomo
сегодня в 07:44
Интересная игра получится
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