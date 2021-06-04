Уэльс (до 21) — Молдавия (до 21). Прогноз на отборочный матч ЧЕ-2023 (04.06.2021)

1622773908

сегодня, 05:31

В 1-м туре группы Е квалификации молодёжного Евро-2023 сборная Уэльса сыграет с Молдавией. Предлагаем ознакомиться с прогнозом и обзором ставок букмекеров на этот матч.

Ставки букмекеров

Букмекерская контора Мелбет считает сборную Уэльса явным фаворитом этой встречи. Поставить на победу хозяев можно по коэффициенту 1.36. Ничейный исход оценивается в 5.00. Победа сборной Молдавии представлена коэффициентом 7.5.

Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 1.6, а низовой исход матча (ТМ 2.5) можно сыграть по коэффициенту 2.27. Исход «обе забьют» котируется в 1.89.

Форма команд

Молодежная сборная Уэльса не демонстрирует уверенной игры и имеет много проблем. В прошлом матче, носившем товарищеский статус, Уэльс U21 проиграл сверстникам из Ирландии (1:2). До этого команда с таким же счетом уступила Германии в рамках отбора ЧЕ -2021.

Молодёжная сборная Молдавии крайне редко радует болельщиков победами, но иногда способна преподнести сюрприз. В последнем официальном матче молдаване как раз уступили Уэльсу (0:3), а до этого в другом матче отбора ЧЕ -2021 одержали победу над Бельгией (1:0).

Информация для ставок

Молдавия выиграла 3 из последних 10 поединков, а Уэльс одержал победу только в 2 из 10 матчей

Молдавия проиграла 10 последних выездных матчей

Уэльс забивает шесть домашних матчей подряд во всех турнирах

Уэльс выиграл два из последних четырех матчей против Молдавии

Прогноз

Уэльс считается фаворитом этого поединка. Рекомендуем сделать ставку на победу хозяев с форой (-1) по коэффициенту 1.56 в букмекерской конторе Мелбет.

Ранее Soccer.ru представил прогноз на товарищеский матч Италия — Чехия.