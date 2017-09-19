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Герои «Тосно» и краснодарские умельцы. Сборная 10 тура РФПЛ

сегодня, 00:25

Треть дистанции в РФПЛ пройдена, но сенсации по-прежнему в меню. Чемпион не побеждает, один из лидеров проигрывает аутсайдеру. «Соккер.ру» - о лучших игроках тура.

Вратарь

Артур Нигматуллин («Амкар»)

Два вратаря претендовали на место в воротах сборной тура – Артур Нигматуллин из «Амкара» и Ярослав Годзюр из «Урала». Первый на протяжении всего матча оберегал добытое еще на первой минуте преимущество, второй стоял стеной и помог своей команде в концовке вырвать победу у «Рубина». Работы у обоих было достаточно, пусть и не всегда экстремальной, никто из голкиперов не ошибся. Выбор непростой, но нужно остановиться на одной кандидатуре. Результат в Москве получился более сенсационным, поэтому ставим на Нигматуллина, который мог напомнить болельщикам «Локомотива» о своем однофамильце, зрелищно игравшем в Черкизове.

Защитники

Роман Шишкин («Краснодар»)

Оба крайних защитника «Краснодара» провели образцовую игру против «Анжи», выполнив на двоих три результативных передачи, и пусть два «ассиста» на счету Петрова, Шишкин ему ни в чем не уступает, а в отдельных компонентах даже превосходит. Точных передач – 94%, по полдесятка выигранных единоборств и отборов – давненько не приходилось видеть Романа в настолько крутой форме.

Максим Беляев («Арсенал»)

«Арсенал» и «Динамо» - прямые конкуренты в турнирной таблице, и победу туляков невозможно недооценивать, как и победный удар защитника «оружейников» Беляева, который результативно подключился на розыгрыш углового. Ну, и к тому же, Максим стал частью обороны, сыгравшей на ноль, хотя моменты у «бело-голубых» имелись. Двойной шанс для защитника загреметь в символическую сборную, и Беляев им воспользовался!

Василий Березуцкий (ЦСКА)

Аналогичным пропуском пользуется Василий Березуцкий, роскошно сыгравший на втором этаже после исполнения стандарта. Со своими привычными обязанностями опытный защитник справился великолепно, выступив в привычном образе лидера армейской обороны. Неужели такой мастер помешал бы сборной России на чемпионате мира?

Виктор Альварес («Арсенал»)

Василий Березуцкий в числе рекордсменов по количеству попаданий в символический сборные «Соккер.ру» за всю историю, а рядом с ним сыграет испанский новичок «Арсенала» и дебютант наших команд, составленных из лучших игроков тура. Каталонец Альварес, воспитанный в «Барселоне» и поигравший за «Эспаньол», классно отыграл против «Динамо» на левом фланге обороны, да еще и горячие объятия Габулова заслужил, когда отвел угрозу от пустых ворот.

Полузащитники

Кристиан Нобоа («Зенит»)

Если Нобоа продолжит выдавать такие же качественные матчи в футболке «Зенита», то у Роберто Манчини появится приятная головная боль – досадно будет держать полузащитника, который в отсутствие Паредеса связал игру «сине-бело-голубых», на скамейке запасных.

Эрик Бикфалви («Урал»)

Сильный легионер, который выделялся в «Урале» еще во второй половине прошлого сезона, теперь окончательно укрепился в статусе лидера «шмелей». У Бикфалви отличное понимание игры, прекрасное чувство момента как для полузащитника и хладнокровие, помогающее ему забивать важные голы. В концовке матча с «Рубином» Эрик получил свой шанс и прошил Рыжикова, принеся «Уралу» победу.

Вандерсон («Краснодар»)

Скорее полунападающий, чем полузащитник, а по роли в 10-м туре – джокер, ведь бразилец из «Краснодара» появился поле в середине второго тайма игры с «Анжи», и ему хватило семи минут, чтобы оформить дубль. При этом Вандерсон блеснул изумительной техникой, а мячи после его ударов летели, словно радиоуправляемые.

Нападающие

Педро Роша («Спартак»)

У «Спартака» в этом сезоне даже в неудачных матчах часто находится игрок, который выделяется и ничуть не заслуживает разочаровывающих результатов. Обычно это Квинси Промес, но на «Петровском» ярко выступил бразильский новичок Роша, который попал в перекладину, стал инициатором раннего удаления Шахова, а потом поучаствовал в обоих голах. Сделал все, чтобы «Спартак» победил и ушел на замену при счете 2:0 в пользу своей команды, но уже со скамейки увидел, как партнеры упускают викторию.

Фёдор Смолов («Краснодар»)

В разгромных матчах самый важный гол – первый, в составе «Краснодара», который избил «Анжи», раньше всех зажег свою фамилию на табло тот, от кого всегда ждут голов. Федор Смолов хладнокровно открыл счет, а в концовке матча тонкой передачей помог отличиться Окриашвили.

Антон Заболотный («Тосно») – лучший игрок тура!

В концовке матча со «Спартаком» судьба вознаградила форварда «Тосно» за всю игру, на протяжении которой он сражался, как лев. ЦСКА, у которого есть кадровые проблемы в атаке, и вовсе должен задуматься о возвращении своего воспитанника, ставшего злым гением «Спартака». Антон перехватил мяч после ошибки Петковича, чем поспособствовал голу Маркова, а затем забил и сам. Не верьте Леониду Федуну: если Заболотный продолжит играть с такой отдачей и не снизит к себе требования, то впереди у него еще много мощных матчей и важных голов.

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Тренер

Дмитрий Парфенов («Тосно»)

Команда под руководством бывшего спартаковца изрядно насолила «Спартаку» - классика! Тут «Амкар» и «Урал» добились побед над «Локомотивом» и «Рубином» соответственно, но именно выступление дружины Парфенова оставило самое яркое впечатление. «Тосно» - команда с характером, как и ее главный тренер, который до последнего верил в успех и вовремя выпустил на поле Маркова, ставшего джокером.

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Все комментарии
Egorium
сегодня в 00:48
Почему спартаковец в сборной тура, который кроме симуляции, ничем не отличился?
Гуливер
сегодня в 00:47


Рейнгольд : он играет,как обезьяна 72ь,как его этот Луис Адриано! А там ещё,новый Роша - Мудоша зачем его взяли?
alfranza
сегодня в 00:42
Тосненцы очень хотят доказать, что не зря вышли в Высшую лигу!
cska.78
сегодня в 00:40
Симулянта Педрошу в сборную тура :)))

Для спартачей антисборная приготовлена!
Павел Амурский
сегодня в 00:33
    EvgenyS
    сегодня в 00:31
    Васька молодец, ещё могёт.
    Заболотный тоже красавчик!
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