Топ-10 успешных тренеров. Конте ждёт Зидана

В британской прессе подсчитали успешность наставников, работающих в ведущих чемпионатах Старого Света. Чьи команды набрали максимум очков за последние 100 матчей?

Подсчет очень прост: берутся 100 матчей под руководством того или иного тренера в пятерке ведущих чемпионатов Европы (Испания, Англия, Италия, Германия и Франция), после чего подсчитывается количество набранных очков в этих поединках.

10 место. Юрген Клопп (Германия) – 171 очко (48В, 27Н, 25П)

Команды в зачёт 100 матчей: «Боруссия» и «Ливерпуль».

Открывает десятку самых успешных специалистов по сбору очков в топ-чемпионатах на дистанции в 100 последних матчей немец Клопп. На самом деле, Юрген собирает немногим больше половины из возможных баллов – 171 из 300, меньше половины побед, ровно четверть поражений. Полет нормальный? На самом деле, показательный момент, ведь мы знаем, что команды Клоппа не отличаются стабильностью, обожают «робингудствовать», из-за чего отстают от лидеров на длинной дистанции чемпионатов.

9 место. Жозе Моуриньо (Португалия) – 188 очков (53В, 29Н, 18П)

Команды в зачёт 100 матчей: «Челси» и «Манчестер Юнайтед».

Моуриньо обычно в подобных рейтингах выше, ведь Жозе как раз умеет выжимать результат. На его показателях сказался провальный сезон у руля «Челси» после чемпионской кампании, да и «Манчестер Юнайтед» в прошлом розыгрыше АПЛ не слишком исправно набирал очки, сделав ставку на кубковые турниры.

7-8 место. Маурисио Почеттино (Аргентина) – 197 очков (57В, 26Н, 17П)

Команда в зачёт 100 матчей: «Тоттенхэм».

Маурисио Почеттино качественно работает с «Тоттенхэмом», при поддержке руководства «шпор» ему удалось создать грамотную команду, которая отличается именно надежностью, лондонцы избавились от присущей им в предыдущие годы расхлябанности благодаря четкой работе аргентинского специалиста. Почти две трети очков в АПЛ под руководством Почеттино забирают в свою копилку «шпоры», и это не обязательно предел.

7-8 место. Арсен Венгер (Франция) – 197 очков (59В, 20Н, 21П)

Команда в зачёт 100 матчей: «Арсенал».

Самый критикуемый тренер в Англии и чуть ли не в мире, Венгера уже собственные фанаты гонят прочь, однако француз сохраняет свой пост на тренерском мостике «Арсенала». Рейтинг успешности показывает, что мсье Арсен не совсем безнадежен, раз делит седьмое-восьмое место с соседом по Северному Лондону, которого, напротив, принято хвалить.

6 место. Диего Симеоне (Аргентина) – 214 очков (64В, 22Н, 14П)

Команда в зачёт 100 матчей: «Атлетико».

Диего Симеоне годами содержит в здравии третью силу Ла Лиги в лице «Атлетико», который дважды выводил в финал Лиги чемпионов за последние три года, о чем многие клубы Европы могут только мечтать. Но разговор сейчас не об успехах на международной арене: «матрасники», хоть с их чемпионства и минуло уже три года, аккуратно собирают очки в матчах Примеры, что позволяет Эль Чоло комфортно располагаться в середине топ-10 самых успешных тренеров.

5 место. Хосеп Гвардиола (Испания) – 231 очко (72В, 15Н, 13П)

Команды в зачёт 100 матчей: «Бавария» и «Манчестер Сити».

Гвардиола доминировал в Бундеслиге с «Баварией», а в АПЛ немного растерял темп набора очков, поэтому сейчас только на пятой строчке. Впрочем, «Манчестер Сити» в этом сезоне силен, как никогда, так что прогнозируем продвижение Хосепа вверх по рейтингу, тем более лидеры на досягаемом расстоянии.

4 место. Карло Анчелотти (Италия) – 236 очков (74В, 14Н, 12П)

Команды в зачёт 100 матчей: «Реал» и «Бавария».

В Германии сейчас обсуждают возможное расставание Карло Анчелотти и «Баварии», якобы итальянский наставник не подходит мюнхенскому гранду, качеством игры команды под руководством «алленаторе» многие недовольны, но статистические показатели и результаты не позволяют во все горло кричать: «Все плохо!» Бундеслига стала четвертым топ-чемпионатом, в котором Анчелотти одержал победу, а если бы судьба чуть иначе сложилась в «Реале», то сейчас уже мог бы закрыть «большую пятерку» - уникальное достижение. В любом случае, Карлетто остается не просто именитым тренером, но наставником, не устающим побеждать, о чем говорят приведенные цифры.

Карло – на выход! «Бавария» снова делает это

3 место. Массимилиано Аллегри (Италия) – 238 очков (75В, 13Н, 12П)

Команда в зачёт 100 матчей: «Ювентус».

Тройку открывает Массимилиано Аллегри, в его случае все объяснимо превосходством «Ювентуса» на внутренней арене, но это ни в коем случае не пренебрежение к «Старой Синьоре», Серии A и Максу Аллегри, который дважды доводил свою команду до финалов Лиги чемпионов.

2 место. Луис Энрике (Испания) – 241 очко (76В, 13Н, 11П)

Команда в зачёт 100 матчей: «Барселона».

Англичане из «Дэйлимэйл», составлявшие рейтинг, почему-то забыли о Луисе Энрике, который по окончании предыдущего сезона завершил работу с «Барселоной», а между тем Лучо владеет вторым показателем на данный момент. Вероятно, Луис Энрике не упомянут, так как он временно бездействует, но не так велик срок его простоя, чтобы «закрывать дело». 241 очко – немногим меньше, чем у лидера!

1 место. Антонио Конте (Италия) – 247 очков (79В, 10Н, 11П)

Команды в зачёт 100 матчей: «Ювентус» и «Челси».

Клубная карьера тренера Конте была разломлена двухлетней работой со сборной Италии, так что на счету Антонио очки, набранные у руля «Юве» в 2014 году и раньше, а также чемпионский сезон с «Челси» и начало новой кампании. Блестящие показатели говорят о том, что дружины Конте обожают побеждать и ненавидят проигрывать, как и сам итальянец. Больше 82% очков собирает Антонио – немногие такое способны повторить!

Потенциальный лидер. Зинедин Зидан (Франция) – 154 очка в 62 матчах (48В, 10Н, 4П)

Команда в зачёт 100 матчей: «Реал».

Зидан еще не провел в качестве наставника сотню матчей в национальном первенстве, но темп, который выдерживает «Реал» под началом Зизу, не может не впечатлять. Легендарный француз идет с небольшим опережением графика Антонио Конте, так что, если не собьется с ноги, через год с небольшим сможет скинуть с вершины своего знакомого по «Ювентусу». Хотя, тренерское ремесло непредсказуемо – сегодня ты герой и подписываешь новый контракт, а завтра можешь уйти в отставку.