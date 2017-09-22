Дружба на трибунах – дружба на табло

«Динамо» и ЦСКА сразились в Химках, по традиции оставили Москву без мяса до матча «Спартака», который играл на своем поле следом, и дали «Соккер.ру» повод покопаться в цифрах.

30 минут. Невосполнимая потеря Марио Фернандеса

Всего лишь полчаса провел на поле бразилец с российским паспортом: Марио в игровом эпизоде столкнулся головой с Антоном Сосниным, и хотя окровавленному динамовцу пришлось временно уйти за бровку в ожидании чистой футболки, последствия оказались более тяжелыми для Фернандеса, который через несколько минут почувствовал себя плохо и покинул поле на носилках. Это 8-я официально зафиксированная травма Марио в ЦСКА, максимальный срок простоя – 182 дня, когда он залечивал повреждение колена. После того случая Фернандес никогда не пропускал больше трех подряд матчей армейцев из-за травм.

Чтобы еще раз подчеркнуть значимость Марио, давайте сравним некоторые его статистические показатели с данными Кирилла Набабкина, призванного заменить одного из лидеров ЦСКА. Итак, в этом сезоне Фернандес в среднем за игру делает 1.8 обостряющих передач, Набабкин – ни одной. При этом точноcть пасов защитника сборной России, который часто играет вперед, составляет 77.2% против 73.5% у куда более осторожного коллеги. 2.8 единоборств выигрывает Марио каждые 90 минут, Кирилл – 0.7. 2.9 удачных отборов на счету Фернандеса, 1.8 у Набабкина. Между Набабкиным и Фернандесом классовая пропасть, желаем Марио поскорее прийти в себя, ведь на носу матч с «Манчестер Юнайтед», где без него будет тяжко.

0 ударов в створ. Акинфеев был спокоен

В московском дерби был явный фаворит, и этот статус армейцев подтвердился. Не по счету, но по игре. «Динамо» действовало вторым номером, ставка была сделана на быстрые контратаки после потерь армейцев, и несколько раз хозяева грамотно выходили из обороны через средний и короткий пас, умело проскакивали центр поля, но действиям у чужих ворот не хватало точности, поэтому капитан ЦСКА заработал «сухарь», не приложив к этому никаких усилий. Один раз после удара Луценко мяч попал в бедро Акинфееву, но, во-первых, сложилось ощущение, что мяч шел вдоль ворот, а не в створ, во-вторых, Игорь не реагировал, а просто стоял на месте. В свою очередь, армейцы 7 раз заставляли Шунина вступать в игру, но не сказать, что Антон крутился белкой в колесе. Пожалуй, дальний коварный удар Натхо в первом тайме так и остался самой опасной попыткой ЦСКА открыть счет.

Точные на 90%. Защитники «Динамо» - в порядке!

«Динамо» удалось отстоять ничью благодаря качественной игре в обороне. Защитники не допускали позиционных ошибок, не теряли мяч в необязательных ситуациях, сохранив концентрацию с первой до последней минуты. Пара центральных – Шуньич и Хольмен, заслуживает самых лестных оценок. Тони выполнил 91% точных передач, Хольмен – 89%. Выше них по этому компоненту выступил только Акинфеев, все 16 передач которого нашли правильных адресатов. Кроме того, Хольмен и Шуньич проявили себя в единоборствах и отборе мяча, особенно швед, который 5 раз чисто лишал мяча армейцев.

5 ударов Витиньо. А как же форварды?

Проблемы с завершением атак и в принципе с созданием угроз чужим воротам есть и у ЦСКА, вследствие отсутствия ударного нападающего, и у «Динамо» после травмы Кирилла Панченко. Самым бьющим футболистом в дерби оказался Витиньо, который, как мы знаем, лупит из любых позиций при первой удобной или относительно удобной возможности. Бразилец 5 раз метил в ворота Шунина, Натхо сделал 4 выстрела. В сумме у ЦСКА 15 ударов, 9 из которых взяли на себя Виктор и Бибрас. Номинально действовавшие в нападении Жамалетдинов и Чалов нанесли по 1 удару – 0 попаданий в створ на двоих. Бечирай и Вандерсон из «Динамо» тоже всего по разу неточно пробили, а вот вышедший на замену в середине второго тайма Евгений Луценко – прямо герой среди форвардов со своими 2-мя ударами за 26 минут.

1 к 3 – уникальное соотношение фолов!

Алексей Николаев провел очередной убедительный поединок, подтвердив статус одного из сильнейших российских арбитров. Давал бороться, свистел по делу, на провокации футболистов не реагировал. Но финальные цифры нарушений правил вас наверняка удивят! Владевший игровым преимуществом ЦСКА совершил 18 фолов, а «Динамо» - всего лишь 6. В составе «бело-голубых» нарушали правила только три человека: Соснин (2), Соу (3) и Тиам (1). Ни одного нарушения правил у представителей защиты – вот еще одна причина, почему «Динамо» не уступило. Хозяева играли аккуратно, трехкратный перевес армейцев объясняется тем, что им часто приходилось встречать атаки на скорости и срывать их.

899 дней без побед над ЦСКА. Начало новой серии?

Еще совсем недавно ЦСКА не мог выиграть у «Динамо» на протяжении шести лет, теперь уже 899 дней в дружественном московском дерби не выигрывают «бело-голубые». Понятно, что в прошлом сезоне команды не встречались, так как выступали в разных дивизионах, но в год вылета в ФНЛ армейцы победили дважды, а сегодня сыграли вничью. Как-никак выходит, что уже больше двух лет «Динамо» не чувствовало такой привычный еще недавно вкус побед над ЦСКА. «Красно-синие» создали приличный плацдарм, чтобы ответить на шестилетнюю серию своих друзей адекватным периодом собственных успехов или, по крайней мере, отсутствием неудач, раз сегодня сыграли вничью.

Две победы армейцев за 8 лет. Дружба ЦСКА и «Динамо»