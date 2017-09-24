Восемнадцать плюс. Им «Реал» не страшен!

Не боятся королей ЛЧ, угадали с Ярмоленко, на подходе новые Дембеле, а разница мячей заставляет «Соккер.ру» взросло относиться к футболу вечно молодой команды.

Спокойный главный тренер

Петер Бош почти не играл за сборную Нидерландов, разок стал чемпионом с «Фейеноордом» как игрок, да и старт тренерской карьеры не получился выдающимся. В результате пошел работать директором знакомого клуба из Роттердама. А когда надоело, то попытался вернуться в «Хераклес», поработал с «Витессом», оказался в Израиле, и лишь затем получил приглашение «Аякса» - враги разглядели в Боше то, чего не заметили в «Фейеноорде». И хотя с юными ребятами из Амстердама тренер не стал чемпионом, выход в финал Лиги Европы после вылета от «Ростова» в квалификации главного турнира заявил о нем в Европе.

Отмечали также планомерный прогресс игроков «Аякса», яркий стиль футбола – атаки за атаками, а потом снова атаки. Успехи обратили внимание боссов «Боруссии» именно на Боша. Отдельным фанатам и экспертам казалось безумием отдавать право руководить таким шикарным составом талантов Петеру. Но немцы, похоже, все правильно просчитали. В отличие от Юргена Клоппа, с которым можно было выпить пива, поговорить о жизни, но который отвлекал на себя внимание и контролировал даже то, делает Гетце вовремя домашние задания или нет, не говоря о трансферах, Бош спокойно прислушивается к решениям руководства. Петер не играет в пять защитников, аккуратно применяет ротацию и не ссорится с новыми подопечными. Он адекватен и начал грамотно.

Продуманные шаги руководства

Любопытный факт - Дортмунд лишь дважды за пять лет потратил меньше, чем заработал, причем в одном случае речь о разнице в 20 миллионов евро, а в этом году положительный баланс трансферов сформировали строго за счет продажи Дембеле. Без учета 105 миллионов евро потратили бы на 20 миллионов больше, чем выручили. «Боруссия» задумала переход на новый уровень, Ватцке и Цорк не боятся атаковать «Баварию»? Или все-таки реально оценивают силы Дортмунда: хватит и второго места? Это вечная дискуссия среди фанатов футбола, поскольку понятно – если не отдавать в Мюнхен лучших игроков, то шансы опередить конкурентов выше. Но когда работаешь грамотнее, чем маститый конкурент, то при ставке на подходящего сменщика легендарного массовика-затейника Клоппа можно создать для фанатов еще один сказочный сезон.

Этого и добиваются, ведь у «Боруссии» сейчас молодая команда, где одновременно восемь игроков с солидным опытом и старше 27 лет! Сохранили Обамеянга, не отдали никому Сократиса. Остался Вайгль, не ушел Пулишич, чья цена растет не по дням, а по часам. В Бундеслиге они не самые молодые. Есть «Лейпциг», где средний возраст 23.4 года, или «Байер» - там 24.5 года на брата. Или «Фрайбург» - 25 лет, а «Боруссия» из Дортмунда чуть старше будет, 25.6 лет в среднем. При этом забрали за 20 миллионов у того же «Фрайбурга» молодого Максимилиана Филиппа, а тот взял и забил 4 мяча на старте. Топрак разбавит оборону, Дахуд пригодится в будущем. А опытный Ярмоленко из «Динамо» зашел, словно родной, хотя его трансфер стоил 25 миллионов евро – в четыре раза дешевле, чем Дембеле для «Барселоны». В опросах фанатов именно Андрея называют лучшим летним приобретением Бундеслиги, а заодно самым ярким игроком первых туров. Ватцке и Цорк разбираются в футболе, нельзя столько лет «случайно» принимать верные решения.

Невероятное количество талантов

Зимой швед Александер Исак, которому всего восемнадцать лет, отказался от предложения «Реала» и выбрал «Боруссию». Подписал контракт на пять с половиной лет. «Новый Златан» себя пока не проявил, но ему восемнадцать, все впереди. За год до этого «Барселона» свернула переговоры по Дембеле – «Ренн» просил 30 миллионов евро. Пришли Ватцке с Цорком – сбили цену до 15, забрали Усмана себе. За сезон стоимость контракта француза взлетела до небес, теперь он в тройке самых дорогих игроков в истории футбола. А в школе «Дортмунда» успешно играет двенадцатилетний паренек Юсуфа Мукоко – камерунец, которому точно выдадут немецкий паспорт, за команду U17 наколотил 16 голов в 7 матчах. А Бош сейчас думает, как уместить в состав Филиппа (23 года), Тольяна (23 года), Пуличиша (19 лет), Вайгля (22 года), Загаду (18 лет), Дахуда (21 год), Ларсена (19 лет) и Исака (18 лет).

Что там, Марио Гетце лишь двадцать пять – впереди много сезонов и попыток стать сильнее, поборов подлый сбой метаболизма, который мешает автору решающего гола в финале последнего чемпионата мира работать стабильнее. Состав смотрится невероятным, жутко перспективен каждый из названных футболистов. И всем им доверяют. Ярмоленко поделился впечатлениями – за две недели в Дортмунде у него было больше выходных, чем за полгода в «Динамо». В «Боруссии» верят своим игрокам и считают их профессионалами. Не важно, что у Обамеянга экстравагантный для немцев стиль в одежде. Разумеется, молодые таланты клуба проводят вечера в клубах с девочками. Важно, что когда соберется рабочий люд на знаменитой арене – все дерутся за Дортмунд. При этом деньгами никто никого и никогда не держал в «Боруссии». Зарплата Дембеле в «Барселоне» в пять раз выше, чем была в Германии. Гетце при возвращении пошел на понижение оклада. Юным игрокам не предлагают больше, чем в «Реале» или «Манчестер Сити». Но те идут в «Боруссию», как Жейдон Санчо, которому семнадцать лет. Англичанин летом сменил «горожан» на «шмелей» за 8.7 млн. евро. Через три года будет оценен в сотню?

Шикарная атакующая игра

Оставим в стороне факт, что немецкая команда пропустила меньше всех в топ-5 на старте – один гол, даже у «Барселоны», МС и МЮ уже по две ошибки защиты. Концентрируемся не второй стороне игры команды. «Боруссия» нацелена на чужие ворота, как «Бавария», меткость хуже, а голов – больше. При этом у клуба из Дортмунда не только показатели на уровне Мюнхена, но и репутация лучше. У них почти все идеально и благополучно, начиная с атмосферы на трибунах знаменитого стадиона и заканчивая тем, как выбирают тренеров. Даже назначение Тухеля тоже не было промахом, просто его резкость и амбициозность вместе с замашками тактического террориста настроила против Томаса команду и ее руководство.

Но немец ушел – пришел голландец Бош, и его старт получился впечатляющим, рекордным по результативности. Петер дает команде то, чего требуют – схему «4-3-3» и атакующий футбол, основанный на полном доминировании и работе с мячом. В Бундеслиге забито девятнадцать мячей, пропущен, как сказано выше, всего один – разница в восемнадцать голов. Держат первое место, а глубина состава и свежесть идей напоминают, почему завтра «Реалу» будет ой как непросто в Дортмунде, учитывая скомканный старт «сливочных». В прошлом году давние знакомые выдали две перестрелки по 2:2, и первое место в группе заняли именно немцы. Сейчас ребята из Дортмунда такие же веселые, атакующие, молодые, талантливые, а командный дух стал сильнее, ведь новый тренер и приобретенные форварды адаптировались быстрее, чем думали.

Поражение от «Тоттенхэма» стало болезненным щелчком по носу. Дома против обладателя Лиги чемпионов и опытного Роналду, который сыграет 150-й еврокубковый поединок, «Боруссия» постарается показать фирменный футбол – яркий и привлекательный.