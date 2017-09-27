​Такой ЦСКА пора закрывать

«Соккер.ру» интересно, не устали ли вы от армейцев в ЛЧ и в качестве вечно хромающих лидеров РФПЛ? Ведь на глазах футбольной Европы чемпионский клуб деградировал.

Беспробудные поражения в ЛЧ

Смешнее всего хвастаться голом юного Кучаева в ворота МЮ при счете 0:4. На его месте были Ильшат Файзулин, Артем Безродный, Валерий Кечинов и Александр Данишевский. Никто не раскрылся. Что там, даже карьеры Измайлова и Дзагоева – еще двух, кто рано забивал в ЛЧ из россиян, не сложились удачно. Великими игроками и лидерами топ-клуба из Европы они не стали.

Этот гол не огонь Прометея. Ведь почти каждый, кто сейчас в ЦСКА, пережил немало знатных поражений в ЛЧ. Их возили лицами о газоны не только гранды. Их унижали «Байер» (10-й в Бундеслиге сейчас) и «Тоттенхэм», что даже в плей-офф не вышел. А ведь в прошлом сезоне ЦСКА был в первой корзине, группа попалась вменяемая! Чуть раньше в плей-офф пошел ПСВ. У голландцев денег больше или возможности шире?

ЦСКА и сейчас может загреметь на дно таблицы. Раньше финишировали ниже не только «Ромы», разбившей армейцев 5:1, но и чешской «Виктории». ЦСКА много лет позорит РФПЛ в ЛЧ, поскольку клуб давно уже не развивается. Проваливают отдельные отрезки, чтобы собрать волю в кулак и выбраться с ямы со скользкими краями. Но сколько можно? Фанатам ЦСКА нравится, что их клуб – статист в Лиге чемпионов?

Умение выживать как случайность

Не раз хвалили армейцев за прагматизм и расчетливость. Они пробуют доверять молодым воспитанникам, получается порой лучше, чем у «Зенита» или «Спартака». Да и Гинер – лучший футбольный менеджер России. И оценка не зависит от того, как относитесь к его персоне или действиям. Но ЦСКА устал сам и утомил каждого, кто тратит свободное время на их матчи.

Смертельно скучные, безвольные, способные обыграть лишь того, кто сам поможет, как «Спартак» недавно. Армейцы не собирают полный новый стадион, поскольку создали репутацию бездарностей в еврокубках и хитрых «решал» в РФПЛ? Не исключено. Думаете, «Спартак» везучий, если раз в шестнадцать лет сумели выиграть пару матчей в один мяч? Посмотрите на ЦСКА – сколько раз их хоронили по делу, какими словами только не называли Гинера, Бабаева и Слуцкого фанаты армейцев!

Доставалось Акинфееву, братьям и Игнашевичу, Васину, Щенникову, Набабкину и Фернандесу, хавбекам и форвардам. Никто не вышел на мировой уровень, но в РФПЛ спасались. Так может ЦСКА дико везучий? То «Зенит» допустит сотую грубую ошибку. То развалится соперник, способный вытеснить ЦСКА – «Анжи». Всегда Гинеру везло. И в клубе разленились. Заявление Бабаева, что болельщики будут главным трансфером лета – плохая шутка. Живучесть ЦСКА давно новых поклонников не впечатляет, поскольку это – ширма, а не живой огонь.

«Стабильность» ЦСКА – диагноз для РФПЛ

Многое о лиге можно сказать, если команда без денег и обороны (даже у «Ростова» Бердыева не было только первого – вспомните их матчи с МЮ весной) столько лет или чемпион, или в двойке лучших. Ведь армейцы давно уже не играют, как чемпион! ЦСКА Ганчаренко проиграл «Локомотиву», «Рубину» и «Ахмату». С трудом переиграл «Амкар», вылетел от «Курска» из Кубка России, не смог забить «Динамо».

Только если все унылые матчи последних лет вам нравятся – можно не реагировать. Только если паршивый отрезок в конце работы Слуцкого и грубые ошибки Ганчаренко - доказательства силы армейцев и их перспектив со стремительно стареющей обороной и нерешенными кадровыми проблемами, то можно закрыть глаза на погром от МЮ. И легкость, с которой англичане забили четырежды, а могли все семь.

Сколько можно называть обнищание «стабильностью»? Например, если у вас стабильный оклад, но бушует инфляция, растут цены в пару раз, то вы не сохраняете возможности, а беднеете. Так что ЦСКА в нынешнем состоянии как старая игрушка для владельцев – нести тяжело, бросать – жалко. Старенькую клячу и фанаты вынуждены выгораживать, перечисляя надоевшие аргументы – денег нет, но держимся. Футболистов не покупаем, но Головина в Кемеровской области откопали. А дальше-то что? Дойдут до того, что аргументом станет кивание на «Спартак» и компанию… Да, они еще хуже, но как это относится к оценке ЦСКА?

Команда спеклась без трансферов

Трансферный голод их убил. Критиковать ЦСКА надо не из вредности, а из уважения. Ведь их заготовленные оправдания из списка посредственной команды. Назначение Ганчаренко было призвано отложить разложение трупа обороны, которым привалило Акинфеева – бедняга не прервал серию в групповых раундах, увеличил антирекорд. И не стоит путать то, что и семь лет назад работало на ЦСКА, с тем, чего сейчас нет – былых возможностей.

Скованные со всех сторон армейцы загнаны в угол как клуб. Стадион открыли – пустой. За три года потратили на новичков один миллион евро на аренду Думбия. В случае с Гинером загнанных лошадей откармливают, чтобы хромали дальше. Кто-то скажет, что даже против МЮ были проблески. И будут победы в РФПЛ, поскольку порой у команды Ганчаренко получается. Но когда говорим глобально, то без трансферов ЦСКА не станет достойным конкурентом для «Зенита».

Скоро будут как «Спартак» в защите? Или уже такие? Армейцы категорически не умеют обороняться и с каждым годом все жиже атакуют. В поражении от МЮ нет ничего страшного? Да, но страшно проиграть одиннадцать из последних двадцати матчей ЛЧ на групповом этапе, а победить всего в трех, и то – дважды случайно. Также стыдно пропускать в 41 поединке в группах подряд, когда на поле Акинфеев. Игорь одиннадцать лет спасает и пропускает, но что делают полевые игроки?

Может, им мало платят? Нет. У ЦСКА бюджет «Ростова»? Нет. Армейцы пытаются быть самими хитро собранными в РФПЛ – не тратить, экономить, никого не отдавать в большие клубы, проживать чемпионские сезоны на одних пенальти. Прикрывать счетом отсутствие развития. Из Акинфеева не вырос вратарь МЮ. Из Дзагоева – хавбек хотя бы для «Тоттенхэма». Талант Головина, скорее всего, похоронят. Как похоронили идеальный момент для расставания с Фернандесом во имя большой карьеры Марио за рубежом. Сейчас бразилец слабенький по сравнению с пиком формы. Так что ЦСКА не только покупать разучился, но и продавать не научился!

У ЦСКА есть шанс на спасение

Москвичи привыкли к унижениям. И к везению. Армейцы ведь могут выйти из группы – «Базель» нестабилен. Но важнее задуматься о судьбе клуба. ЦСКА так кичится умением выкрутиться, что Гинер и Бабаев забыли давнюю пословицу – умирать не опаздывают. Прежний чемпионский ЦСКА закончился. Новый, может, и появится когда-то, но это исход. Больше подарков судьбы не будет. Но чтобы не потерять статус, необходимо принимать важные решения.

Привычка выживать, а не жить опасная. Губила целые страны и поколения. А армейцы привыкают к этому безобразию. Может показаться, что бездарная игра Березуцкого, Игнашевича и Васина – норма. Что сэйвы Акинфеева значимы. Что у ЦСКА все замечательно, если в прямом эфире рекламируют их школу, словно на провинциальном радио в конце девяностых. По словам Гинера, в армейцев в год вкладывают 75-78 миллионов долларов (вдвое выше, чем бюджет «Базеля», к слову). Раньше – и 90 тратили. Плюс взяли кредит на стадион.

Итого – под 800 миллионов долларов за пять лет вместе со стадионом. Не бедные они, а привычная стратегия больше не работает? Скорее всего. Но почему с армейцев надо спрашивать строже? Почему есть смысл хвалить «Спартак» без половины основы за ничью с «Ливерпулем», а ЦСКА ругать за очередной погром от гранда в оптимальном составе? Так с «красно-белыми» давно все понятно – в их клубе всегда был бардак, обычное состояние. А вот армейцы, как структура более грамотная и рассудительная во многих случаях, должны признать свои проблемы.

До лета Гинер должен – себе должен в первую очередь, найти деньги на троих сильных центральных защитников, или двоих с покупкой иностранного левого латераля. ЦСКА нужен спонсор. Затянут с продажей – через пару лет будут торговать трупом середняка РФПЛ. МЮ надо поблагодарить, ведь напомнили, что есть другие планеты в футболе, на которые армейцам без усиления ход заказан. ЦСКА ведь как работает? Скатывается на три ступеньки. Потом героически выползает на одну выше. Затем снова скатывается на три. Дано не возвращаются туда, где были, просто имитируют класс.

Тут два варианта. Или Гинер колеблется с продажей – и тогда во имя будущего даже выгодно провалить матчи с «Базелем» и не получить путевку в ЛЧ, чтобы ему и соратникам было проще определиться. Или другой вариант - все решили, а покупатель тянет и боится вкладывать деньги в РФПЛ. Тогда лучше выползти в плей-офф ЛЧ, послушав Мхитаряна, и потеснить «Краснодар» и «Локомотив» в лиге, чтобы у спонсора появился азарт. Клубу нужны средства, трансферы и перемены. Серии бездарных матчей в ЛЧ четко говорят – у ЦСКА нет команды европейского уровня. Даже близко нет, ведь и в Лиссабоне отскочили, контратакуя. Обидный итог, учитывая, сколько времени и сил вложено.