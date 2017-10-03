Дело Платини живёт. Лига наций собственной персоной

Перерыв на матчи сборных – самое время подробно поговорить о новом международном развлечении под названием Лига Наций. «Соккер.ру» - о вялотекущем турнире и его смысле.

Что такое Лига Наций?

Лига Наций – это новый турнир УЕФА, который стартует уже в следующем году. Будет проводиться раз в два года в рамках существующих международных пауз. Грубо говоря, Лига Наций систематизирует товарищеские матчи национальных команд и придаст им турнирный смысл, а также избавит сборные от самостоятельного поиска спарринг-партнеров в большинстве случаев. Первый розыгрыш Лиги Наций стартует в 2018 году, то есть будет идти в параллель с квалификацией Евро-2020. Начало каждого очередного турнира – четный год, выявление победителей – по нечетным годам.

Кто автор и в чём основная идея?

Впервые предложил идею Лиги Наций достопочтенный Мишель Платини, обвиненный в коррупции и покинувший пост президента УЕФА, так что реализацией занялись его преемники-оппоненты во главе с Александром Чеферином. В чем основной смысл затеи? УЕФА хочет взять под полный контроль редко интересные товарищеские матчи (уж нам ли не знать, наблюдая за лишенной соревновательной практики сборной России!) и монетизировать их, сколотив «на коленках» своеобразный турнир. В любом случае, за избавление от проходных товарищеских встреч, которые Станислав Черчесов упорно называет «контрольными», как будто это что-то меняет, стоит сказать «спасибо». Более скучными, чем сейчас, паузы на игры сборных точно не станут.

Какова структура Лиги Наций?

Соревновательный смысл никогда не бывает лишним, тем более в четырех дивизионах Лиги Наций будут сражаться команды со схожим рейтингом, предусмотрена система повышения и понижения в классе. После завершения отбора ЧМ-2018 УЕФА поделит 55 европейских сборных на четыре дивизиона в соответствии с текущим рейтингом – A, B, C и D. Эшелон «A» – высший в этой иерархии, в его состав войдут 12 лучших сборных Старого Света, вторая дюжина образует подразделение B, в дивизионе C будет 15 команд, в D – 16. В рамках каждого дивизиона сборные будут разбиты на группы по три-четыре команды, которые разыграют между собой двухкруговой турнир с поединками дома и на выезде. Победители групп эшелона «A» сойдутся в финальном турнире, который будет проводиться в июне каждого нечетного года и разыграют титул победителя Лиги Наций, худшие команды каждого дивизиона (кроме «D») будут понижены в классе, лучшие – перейдут на ступеньку выше (кроме «A»).

Как будет определяться победитель Лиги Наций?

В дивизионе «A» 12 команд, которые будут разбиты на три группы. Победитель каждого триумвирата выходит в финальную стадию, которая пройдет на нейтральной территории в июне (место проведения будет выборным). Провести нужно будет всего лишь по два матча: полуфиналы, матч за третье место и, собственно, финал. После завершения европейского клубного сезона в июне всегда играют сборные, теперь они посоревнуются за нечто осязаемое. Думаю, скоротечный турнир с участием условных сборных Германии, Италии, Испании и Франции вызовет ажиотаж, особенно, если УЕФА сумеет его правильно преподнести и «продать». По такому же принципу пройдут финальные турниры в других дивизионах, главными призами которых станут путевки на Евро, но об этом чуть ниже.

Какие ещё изменения грядут в связи с Лигой Наций?

Во-первых, из-за проведения матчей Лиги Наций в сентябре и ноябре 2018 года отборочный турнир Евро-2020 стартует только в марте 2019-го. Между розыгрышем Лиги Наций и отбором чемпионата Европы будет связь. Так как у следующего Евро не будет хозяев – турнир будет проводиться по всему континенту, то и автоматических путевок в финальный раунд никто не получит. Следовательно, все 24 заветных билета в розыгрыше. Два десятка будут разыграны традиционным способом, по две лучших команды десяти отборочных групп отберутся на чемпионат Европы, а еще 4 путевки определятся по итогам Лиги Наций. В каждом дивизионе победители групп проведут турнир, состоящий из одноматчевых полуфинала и финала, победитель которого отберется на чемпионат Европы. Если триумфатор своего дивизиона завоюет право сыграть на Евро, то его путевка переходит к следующей лучшей команде дивизиона. Таким образом, УЕФА мотивирует участников каждой лиги на борьбу. И важно отметить, что результаты Лиги Наций будут известны до завершения отборочного цикла континентального форума, то есть победитель ЛН и каждого дивизиона в отдельности станут первыми четырьмя командами, пробившимися на Евро-2020.

На примере. Если бы Лига Наций стартовала сейчас…

Давайте разберемся, как выглядела бы Лига Наций, если бы жеребьевка состоялась прямо сейчас, на основании текущего рейтинга.

Дивизион A (12 участников: 4 группы по 3 команды): Германия, Португалия, Бельгия, Польша, Швейцария, Франция, Испания, Уэльс, Англия, Италия, Хорватия, Словакия.

Дивизион B (12 участников: 4 группы по 3 команды): Северная Ирландия, Исландия, Швеция, Украина, Дания, Турция, Нидерланды, Сербия, Ирландия, Босния и Герцеговина, Черногория, Болгария.

Дивизион C (15 участников: 1 группа с 3 сборными, 3 группы – по 4 команды): Румыния, Шотландия, Греция, Словения, Австрия, Чехия, Венгрия, Россия, Албания, Кипр, Норвегия, Беларусь, Израиль, Армения, Эстония.

Дивизион D (16 участников: 4 группы по 4 команды): Финляндия, Азербайджан, Фарерские Острова, Люксембург, Македония, Грузия, Литва, Казахстан, Андорра, Латвия, Молдавия, Косово, Лихтенштейн, Мальта, Сан-Марино, Гибралтар.

- Сборная России на данный момент расположилась бы в уютном третьем дивизионе. Только успешное выступление на домашнем чемпионате мира поможет поднять рейтинг и попасть хотя бы во вторую лигу.

- У Бельгии, Польши, Швейцарии, Уэльса, Хорватии и Словакии нет международных титулов. Они бы включились в борьбу за Лигу Наций, если бы турнир стартовал сейчас.

- Присмотритесь внимательно к дивизиону «D». Здесь тоже возможны изменения, но незначительные. Одна из этих команд получит путевку на Евро-2020. Неплохой шанс для сборных с просторов бывшего СССР.