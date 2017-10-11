​Мечты Роберто. Состав «Зенита» без лимитов

Манчини похвастался, что когда его команда вернется в ЛЧ – наберут звездных футболистов. «Соккер.ру» оценивает, нужны ли команде новые Халки разных амплуа?

Роберто пару раз объяснял, почему «Зениту» было сложно завербовать игроков с именем – мешали климат и нежелание играть в РФПЛ. Но в свежем интервью итальянец заверил, что его команда сможет подписывать видных футболистов, как только появится козырь – группа ЛЧ. Логика тут есть. Тем более, в европейских матчах можно использовать хоть одиннадцать иностранцев.

И хотя надо сразу думать, как дать им всем время в РФПЛ, вопрос лимита открыт. Сегодня говорят, что радикально его менять не будут, а завтра те же люди решат, что пора сделать ограничение на заявку и мечты Манчини о покупках можно будет осуществить без оговорок. Правда, и сейчас есть место для замены иностранцев иностранцами – не все легионеры «Зенита» одинаково полезные и мощные.

Кто не подходит для Лиги чемпионов?

Чтобы покупать, надо научиться продавать. Пока «Зенит» играет в Лиге Европы от обороны против «Реал Сосьедада» - сознательно, но рискованно, и проигрывает основой «Утрехту», Манчини не может считать свой состав годным для плей-офф ЛЧ, куда мечтают вернуться. В нынешнем составе достаточно игроков, чей уровень для главного клубного турнира может не подойти. Причем таких людей достаточно, так что трансферные перемены при Луческу и Манчини за год – только начало.

Могут не подойти для возвращения в ЛЧ: 1. Бранислав Иванович (возраст, позиционные ошибки и неровная игра по ходу матчей – мотивация отличная, но устает). 2. Игорь Смольников (отсутствие прогресса и перепады формы). 3. Себастьян Дриусси (нестабильность и физическая хилость). 4. Александр Ерохин (медлительность и неграмотная работа при глубокой игре в опорной зоне).

5. Олег Шатов (нестабильность и размытость позиции). 6. Матиас Краневиттер (средняя физика – не тянет на чистого опорника, но уступает Паредесу как центрхав). 7. Александр Анюков (возраст – 35 лет, времени осталось мало). 8. Артем Дзюба (Манчини нужен форвард с именем, техникой, независимый и создающий голы из ничего). 9. Денис Терентьев (не потянет по уровню). 10 Юрий Жирков (возраст – 34 года). 11. Кристиан Нобоа (потеря формы из-за отсутствия практики и мысли об уходе).

Российские звезды и резервисты для «Зенита»

Головин и Зобнин в «Зенит» не пойдут, оба мечтают о хорошем предложении из-за рубежа, исключая выбор в пользу Санкт-Петербурга. Алексею Миранчуку надо подрасти, чтобы Манчини рассматривал его кандидатуру, хотя если атакующие аргентинцы не справятся – вариант. Также всегда есть Смолов – интерес могут возобновить, если Федор с Кокориным в сборной споется. А помните, как летом был показательный слух о возвращении Игоря Денисова? Пусть это бред, скорее всего, но показательный. На небосводе так мало российских звезд, что вспомнили блудного сына.

Российские игроки, которые могут заинтересовать «Зенит»: 1. Смолов (замена Дзюбе, если не найдут иностранца в атаку). 2. Виталий Устинов (как резервист на фланги после ухода Анюкова и Жиркова). 3. Алексей Миранчук (на случай, если игрок «Локомотива» заметно прибавит). 4. Эльмир Набиуллин (как и Устинов – на фланг, но лишь в случае заметного прогресса, опыт с Цаллаговым «Зениту» не понравился). 5. Евгений Чернов (иногда отпускаешь игрока, он растет – возвращаешь). 6. Магомед Оздоев (если Бердыев «прокачает» хавбека – вариант не хуже Нобоа, но удобнее для лимита).

Крепкие и элитные иностранные новички

Помните, как вскипел Виллаш-Боаш, когда ужесточение лимита сорвало переходы Фалькао и Коутиньо в «Зенит» летом 2015-го года? А Луческу жаловался, что пришел в команду Гарая и Халка, а остался со Смольниковым и Шатовым. Румыну даже трансфер Витселя в «Ювентус» пришлось срывать, когда с «Ростовом» по Нобоа в прошлом году не договорились.

Но тактика всех иностранных специалистов в «Зените» одна – хотят покупать звезд. Манчини прямым текстом об этом сказал. Разговоры о Джеко вместо Дзюбы не были шутками, просто Эдин наотрез отказался. А поскольку на поле нет иностранцев-лидеров в атаке, вроде Данни и Халка в лучшие времена, то включаем в список игроков уровня лидеров португальского дивизиона.

Например, не исключено, что «Зенит» попробует реанимировать карьеру Оскара – 26 лет парню, скучает в Китае, хотя и зарплата там больше, чем будет в Санкт-Петербурге. Очевидно, что всегда можно доносить игрока за богатой командой – аргентинец Ламела подходит по национальности для новичка «Зенита», закис в составе «шпор», а его отца и агента Хосе можно уговорить.

Также логично подойти к Перишичу. Сорвутся намеки на переезд в АПЛ, сохранит форму при Спаллетти - может и в «Зените» оказаться. Знаем ведь цену переходам в «Манчестер Юнайтед», чтобы потом получить прибавку в зарплате в России или Китае. Кроме того, Андреа Белотти может оказаться не готовым к большим вызовам. Как только спадет ажиотаж и цена «Иль Галло» – Манчини надо набирать номер.

Также можно подумать о тех, кто заметно дешевле, чем форвард «Торино». Нетрудно убедить Алехандро Гомеса из «Аталанты» – аргентинец до сих пор в полном порядке, и хотя ему немало лет, для бывшего атакующего хавбека и форварда «Металлиста» из Харькова переезд в Санкт-Петербург не станет удивительным решением. Другое дело, что есть уже Дриусси и пока с ним расставаться не собираются. Перспективы нынешних игроков влияют, но снова слушаем Манчини.

Роберто сам говорил, что «Зениту» не хватает игроков уже по ходу нового сезона. Да и результаты пока похожи на те, что были у Луческу – показатели повторили.

Иностранцы, к которым «Зенит» может присмотреться: 1. Оскар (не исключает возвращение в Европу, падкий на деньги), 2. Эрик Ламела (контракт до 2020 года, проблемы с игровой практикой в «Тоттенхэме»). 3. Иван Перишич (громкие крики о МЮ всегда могут быть способом пиара – тогда Иван может и в России оказаться). 4. Андреа Белотти (фантастический вариант, только если «Зенит» будет набирать, а у Белотти возникнут проблемы с переходом в большой клуб из топ-5). 5. Андреа Раноккия (торчит в запасе «Интера», соотечественник тренера, «Зениту» давно интересен). 6. Федерико Кьеза (молодой, перспективный, из «Фиорентины», которой нужны деньги, пока не перехвачен большими клубами из топ-5).

7. Сантьяго Аскасибар (Краневиттер не показал ничего крутого, так что аргентинец с прозвищем «русский» еще может оказаться новым Денисовым). 8. Герман Конти (молодой, аргентинский, с итальянскими корнями, огромный, играет в центре обороны – перспективная ставка, хотя и с минусами парень). 9. Макси Ромеро (если интересуются Кьезой, то восемнадцатилетний парень из Аргентины – тоже вариант, ставка на будущее). 10. Филипп Окс (говорят, «Зениту» уже отказывали, но молодой немец из «Хоффенхайма» - любопытный вариант). 11. Ирвинг Лосано (молодой мексиканец забивал Акинфееву на Кубке Конфедераций, хорошо дебютировал в ПСВ – надо подумать, пока другие не своровали). 12. Эдин Джеко (кажется, что фантастика, но попытка – не пытка, Эдину 31 год, а спортдир Мончи, если к нему подойти с хорошей суммой, сам может подтолкнуть форварда «Ромы» к решению, которое озолотит «волков» и обрадует Манчини).

«Зенит» рассчитывает на иностранный состав?

Клуб будет менять иностранцев на иностранцев, но этого мало. Возможно, «Зенит» тихо лоббирует переход на «10 плюс 15», чтобы решение изначально одобрили в обход Мутко. Не исключено, что восемь десятков миллионов евро, потраченные за лето покойным Сарсанией – лишь начало больших перемен. «Зенит» играет по-взрослому, и восемь иностранцев в основе на матч в Лиге Европы – начало, а не конец этой трансферной истории.

Особенно с учетом мечты о победе в Европе – Фурсенко летом заявил, что этот состав через 3-4 года будет претендовать на победу в ЛЧ. Конечно, это просто слова – «Зенит» беднее фаворитов элитного турнира, причем заметно, да и Неймар в Россию даже за 222 млн. евро не приехал бы. Но деньги есть и Манчини обещали то, чего не было у Луческу – возможности замахнуться на трансферы в стиле Халка и Витселя. Вот только пока не реализовали потенциал нынешних аргентинцев и российских футболистов, какой смысл ставить на именитых людей?

Уровень чемпионата России будет причиной отказа для серьезного футболиста, так что надо развивать «Зенит» настолько, чтобы между «Бенфикой», «Порту» или середняками АПЛ, Ла Лиги, Серии А и Бундеслиги выбирали именно команду Манчини. А пока Бернардески и Пьянич всегда пойдут в «Ювентус», а Джеко, Манолас или Наингголан предпочтут остаться в «Роме». «Зенит» Лунева, Паредеса и Кокорина должен до новых покупок играть так, чтобы приличный игрок посмотрел парочку матчей и захотел присоединиться.

Проще говоря, Манчини надо в полуфинал Лиги Европы – громко рекламировать новый проект, чтобы не только Раноккия добрался в Россию, но и те, кого не успели списать приличные клубы. Роберто не случайно пошутил о Неймаре – что «Зенит» его хотел купить, но ПСЖ перехватил. Итальянец старается упоминать свой клуб в контексте разговора о больших трансферах. Ведь явно мечтает о звездах в составе. Виллаш-Боаша и Луческу в этом плане ограничивали – получили два третьих места в РФПЛ. Сейчас тактику поменяли, так что впереди – новые сюрпризы.