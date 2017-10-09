«Зенит» Луческу vs «Зенит» Манчини

Вы удивитесь, но «Зенит» из прошлого сезона почти ни в чем не уступает нынешнему. «Соккер.ру» провел сравнительный анализ команд Мирчи Луческу и Роберто Манчини.

Сегодняшним «Зенитом» приходилось по делу восхищаться, а самые нетерпеливые уже успели повесить на шею питерцам золотые медали, однако спешить с коронацией не стоит, потому что год назад на аналогичном этапе сезона «сине-бело-голубые» выглядели ничуть не хуже. При этом помощь клуба в вопросе формирования команды для Луческу и Манчини сравнивать невозможно: Роберто в привилегированном положении и получил в свое распоряжение почти всех, кого хотел, в то время как Мирча вынужден был мириться с потерями лидеров. С сопоставления исходных данных и начнем.

Баланс затрат на трансферы в летнее ТО. Луческу (+73.3 млн. евро) vs Манчини (- 71.4 млн. евро)

Зеркальные показатели, которые трудно трактовать двояко: под Роберто Манчини команда собиралась, прошедшим летом «Зенит» подписал 11 футболистов общей стоимостью 85 миллионов евро, заработав на чистке состава 13.6 миллионов. Год назад питерцы укрепили состав только Жулиано и Робертом Маком – в сумме 10.5 миллионов евро, в то время как на продажах выручили в восемь раз большую сумму. «Зенит» тогда лишился двух лидеров – Халка и Гарая, а зимой отправил в Китай еще и Витселя. Из игроков, которыми укреплялись «сине-бело-голубые» на смене Луческу, важные роли в команде сейчас играют только Андрей Лунев и Бранислав Иванович, подписанные зимой. Очевидно, условия работы предыдущего и нынешнего тренера «Зенита» изначально не равные.

Положение в таблице РФПЛ после 12 туров. Луческу (28 очков, 1 место вровень со «Спартаком») vs Манчини (28 очков, 1 место, +2 балла от ближайшего преследователя)

«Зенит» под руководством Луческу в 12 турах прошлого сезона добился точно таких же показателей, какие команда Манчини демонстрирует сейчас. Даже распределение результатов идентичное – 8 побед и 4 ничьих, год назад «Зенит» тоже шел без поражений, как и сейчас. Проблемы начались позднее, а в начале октября 2016 года мощь команды с берегов Невы вызывала восхищение, питерцев называли главными претендентами на трон, не веря в то, что «Спартак» способен выдержать чемпионский темп.

Забитые и пропущенные голы в РФПЛ после 12 туров. Луческу (26-8, +18) vs Манчини (23-5, +18)

Смотрите-ка, и здесь равенство. «Зенит» Луческу пропустил на три гола больше, но компенсировал недостачу яркой игрой в атаке, команду Манчини можно назвать более сбалансированной на основании этих цифр, но на самом деле разница невелика. Три гола туда, три гола сюда – это незначительный люфт для формирования каких-то выводов, имеем дело с показателями равных внутри окружающей среды (РФПЛ) команд.

Кубок России. Луческу (вылет в 1/8 финала) vs Манчини (вылет в 1/16 финала)

Зная, что год назад «Зенит» во втором для себя раунде Кубка России крупно уступил «Анжи», можно прийти к простому выводу, что невелика разница, когда вылетать, однако мы пытаемся сопоставить достижения команд Луческу и Манчини в двух конкретных симметричных точках разных сезонов. Год назад «Зенит» по состоянию на начало октября продолжал борьбу на всех фронтах, не оставив шансов «Тамбову» в 1/16 финала Кубка России (5:0), сейчас проиграл соседям из «Динамо», что особенно неприятно, будучи «одной командой одного города».

Лига Европы. Луческу (2 победы в 2 турах) vs Манчини (2 победы в 2 турах)

И снова равенство! Луческу, в отличие от Манчини, не пришлось выводить команду в основную сетку Лиги Европы сквозь дебри квалификации, но в группе «Зенит» тогда и сейчас стартовал одинаково, причем оба тренера выигрывали со счетом 5:0. Под руководством румынского специалиста досталось «АЗ Алкмару», а подопечные Роберто порадовали своего итальянского наставника разгромом «Вардара». В нынешнем розыгрыше «Зенит» также выиграл у серьезного оппонента из Испании – «Реала Сосьедад», но эпичный камбэк в Израиле год назад тоже не оставил равнодушных и продемонстрировал волевые качества дружины Луческу.

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Статистические показатели

Удары. Луческу (13.7, 4 место в РФПЛ) vs Манчини (15.8, 4 место в РФПЛ)

В среднем «Зенит» Манчини в каждом матче наносит на два удара больше, чем предыдущая версия питерской команды под руководством Луческу. При этом год назад «Зенит» забил на три мяча больше, что подчеркивает эффективность атаки. Увеличение количества ударов логично связать с появлением в составе полузащитников, любящих и умеющих приложиться с дальней дистанции, в частности, Паредаса и Кузяева, которые уже забивали ударами из-за штрафной площади. При этом в рамках РФПЛ «Зенит» остается на четвертом месте по количеству попыток поразить чужие ворота. «Спартак», ЦСКА и «Краснодар» по-прежнему бьют чаще.

Владение мячом. Луческу (57.6%, 2 место в РФПЛ) vs Манчини (58.4%, 1 место наравне с «Краснодаром»)

С приходом Фурсенко «Зенит» стал генератором лозунгов, Сергей Александрович вещает об атакующей игре, словно это какая-то невидаль для «сине-бело-голубых». Преимущество «Зенита» Манчини в созидательных компонентах трудно считать показательным. При Луческу были вторыми в лиге по владению мячом, уступая две десятых процента «Краснодару», сейчас идут вровень в «быками», прибавив меньше процента. Не получается сказать о разительной перемене в подходе к игре.

Точность передач. Луческу (82.6%, 1 место в РФПЛ) vs Манчини (83.8%, 1 место в РФПЛ)

Здесь некоторая прибавка состоялась, хотя по качеству передач «Зенит» Луческу тоже был лучше всех в РФПЛ. Прибавку в 1.2% можно связать с появлением в команде Паредеса, который стал новым игровым центром. Если помните, год назад в этой роли был бразилец Жулиано, действовавший ближе к чужим воротам, соответственно, часть точности прошлогодний «Зенит» мог растерять из-за того, что больше рисковал.

Единоборства. Луческу (11.3 в среднем за игру, 15 место в РФПЛ) vs Манчини (14.2, 4 место)

Вот единственный показатель, в котором «Зенит» действительно серьезно прибавил. Команда Луческу очень плохо вела борьбу, и пусть это не ключевой статистический критерий для атакующего коллектива, увеличение количества выигранных единоборств при Манчини делает «Зенит» более цельным, собранным и демонстрирует его неуступчивость даже в мелочах. Это отражение настроя и хорошей готовности футболистов.

«Зенит» Луческу vs «Зенит» Манчини. Старт в одинаковом темпе!

Начало прошлого сезона «Зениту» удалось, но потом пошло что-то не так. И это отличный урок для Манчини и его команды. Эффект новизны и активная работа клуба в информационном пространстве создают впечатление, будто этот «Зенит» просто в разы сильнее своих предыдущих версий, но давайте не будем обманываться: старт Манчини во многом похож на прошлогодний старт Луческу, у которого отобрали двух лидеров и под которого не формировали команду. В чем сегодняшний «Зенит» выглядит предпочтительнее – так это в настрое и в желании бороться, но если Роберто начнет жаловаться, как предшественник, или футболисты возомнят себя великими, то питерцев ждет новое разочарование. В «Зените» много мастеровитых игроков, но команда только строится, поэтому необходима сверхкомпенсация в виде максимальной самоотдачи, играя же чисто на классе, «Зенит» рискует попасть в прошлогодний сценарий с отмобилизованным «Локомотивом» в роли «Спартака».

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