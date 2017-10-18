Самые крупные победы России в Лиге чемпионов

«Спартак» повторил самую крупную для наших клубов победу в основной сетке ЛЧ, а всего за 25-летнюю историю российских клубов набралось 9 разгромов. «Соккер.ру» - о приятном.

Крупные победы отечественных команд в основной сетке Лиги чемпионов – редкость и большое событие. Обыграв «Севилью» со счетом 5:1, «Спартак» добыл только девятый разгром в общую копилку, причем шесть из девяти внушительных успехов на счету «красно-белых», а еще три триумфа добыли два других московских клуба – «Локомотив» и ЦСКА. Для сравнения проигрывали наши клубы с разницей в три или больше мячей куда чаще – 29 раз. Но сегодня мы на позитиве – вспоминаем только приятные встречи!

Сезон 1995/1996. Групповой этап, 4 тур

«Спартак» - «Русенборг» - 4:1. Видео

Голы: Шмаров 2; Юран 9; Цымбаларь 19; Тихонов 80 – Лекен 89.

В той Лиге чемпионов «Спартак» выиграл на групповом этапе шесть из шести матчей. За две недели до встречи в «Лужниках» москвичи забили четыре мяча «Русенборгу» за второй тайм выездной встречи, пропустив дважды до перерыва. В родных стенах спартаковцы решили обойтись без приключений, отгрузив два мяча к десятой минуте, и три – к двадцатой. Даже сердобольная московская собака выбежала на поле, чтобы утешить разочарованных норвежцев, матч был приостановлен на несколько секунд. В концовке Тихонов сделал счет 4:0, но легенда «Русенборга» Карл Петтер Лекен ответил голом престижа. Такой получилась первая крупная победа российского футбола в основной сетке Лиги чемпионов.

Сезон 1995/1996. Групповой этап, 5 тур

«Спартак» - «Блэкберн» - 3:0. Видео

Голы: Аленичев 28; Никифоров 47; Мамедов 54.

А между первой и второй промежуток, как гласит народная мудрость, небольшой. Уже в следующем туре «Спартак» отделал на своем поле действующего чемпиона Англии. «Красно-белые» владели ощутимым преимуществом и забили свои мячи после красивых комбинаций, но самым ярким эпизодом встречи стала кулачная схватка двух «бродяг»: Бэтти и Ле Со разгладили друг другу морщины на лице уже в дебюте встречи. А уже после этого «Спартак» утюжком прошелся по всему «Блэкберну».

Сезон 2000/2001. Первый групповой этап, 4 тур

«Спортинг» - «Спартак» - 0:3. Видео

Голы: Димаш 16 (автогол); Титов 52, 68.

«Спартак» имел возможность разгромить «Спортинг» в домашнем матче, но там ограничился волевой победой 3:1, а вот в Лиссабоне состоялась победа с крупным счетом, впервые российский клуб настолько уверенно выиграл на выезде. Если в московском матче солировали бразильцы – Маркао и Робсон, то на «Жозе Алваладе» главную роль исполнил Егор Титов. Димаш превратил прострел полузащитника в первый гол, после чего Титов дважды вписал в протокол свое имя, хотя третий мяч забил с передачи все того же многострадального Димаша. А пропустил все эти голы легендарный Петер Шмейхель, оказавшийся в Лиссабоне после долгих лет успешных выступлений за «Манчестер Юнайтед».

Сезон 2000/2001. Второй групповой этап, 1 тур

«Спартак» - «Арсенал» - 4:1. Видео

Голы: Маркао 29, 51; Титов 77; Робсон 82 – Сильвиньо 2.

17 лет спартаковские болельщики ждали, когда их любимая команда снова сможет забить четыре гола в Лиге чемпионов, а команда Массимо Карреры отправила в ворота «Севильи» сразу пять мячей, установив личный лигочемпионский рекорд и повторив общероссийский. Победу над «Арсеналом» вспоминают и гордятся ей до сих пор, но важно извлечь и уроки из того избиения «канониров», сейчас ведь похожий момент. Всего через две недели после триумфа в матче с «Арсеналом» «Спартак» крупно проиграл в Лионе и занял последнее место в группе, в то время как лондонцы проследовали в плей-офф. Одна победа, пусть и выдающаяся, это всегда только одна победа.

Сезон 2001/2002. Первый групповой этап, 5 тур

«Андерлехт» - «Локомотив» - 1:5. Видео

Голы: Илич 2 – Измайлов 13; Сенников 28; Пименов 58; Бузникин 63, 68.

До вчерашнего вечера – единственная в своем роде победа российского клуба в Лиге чемпионов с разницей в четыре мяча и пятью забитыми голами. «Андерлехт» начал игру с ураганных атак и забил уже на второй минуте, но потом бельгийцы допустили две грубых ошибки у своих ворот, и второй тайм начали уже при счете в пользу железнодорожников. Добить «Андерлехт» позволили контратаки. В течение десяти минут второго тайма отличился Пименов, а Максим Бузникин, вышедший на замену вместо упустившего роскошный шанс Джеймса Обиоры, оформил дубль. Чем-то похожи эти победы «Локомотива» и «Спартака» со счетом 5:1, в обоих случаях все хорошее, что могло случиться с российскими командами, случилось. Повезло у своих ворот, а высокая реализация собственных моментов обеспечила крупные результаты.

Сезон 2003/2004. Групповой этап, 3 тур

«Локомотив» - «Интер» - 3:0. Видео

Голы: Лоськов 2; Ашветия 50; Хохлов 57.

Победы «Локомотива» и «Спартака» со счетом 5:1 отделяют друг от друга 16 лет, за это время представители РФПЛ всего лишь три раза крупно выиграли в Лиге чемпионов, неизменно – со счетом 3:0. Но на счету железнодорожников самый ценный скальп! «Интер» с Дзанетти, Матерацци, Каннаваро, Рекобой и Вьери «съел» три мяча от команды Юрия Семина и ничем не смог ответить. Особенно памятным получился гол Дмитрия Хохлова, который забил головой с линии штрафной. В итоге, именно благодаря преимуществу в личных встречах «Локо» опередил «нерадзурри» в турнирной таблице и пробился в плей-офф.

Сезон 2010/2011. Групповой этап, 2 тур

«Спартак» - «Жилина» - 3:0. Видео

Голы: Ари 34, 61; Ибсон 89.

Семь лет российские команды не могли крупно победить в Лиге чемпионов, «засуху» прервал «Спартак», крупно переигравший словацкую «Жилину», причем разгромным счет сделал Ибсон на предпоследней минуте основного времени.

Сезон 2011/2012. Групповой этап, 3 тур

ЦСКА - «Трабзонспор» - 3:0. Видео

Голы: Думбия 29, 86; Цауня 76.

В этом матче ничто не предполагало разгром. Более того, турки начали встречу активнее, создали ряд опаснейших моментов, армейцам пришлось даже выбивать мяч из пустых ворот, но потом Вагнер Лав отдал пяткой на Думбия, ЦСКА вышел вперед и впоследствии мудро сработал по счету. В концовке матча гости лезли вперед, а армейцы добили «Трабзонспор» двумя контратаками, оформив первую и пока единственную разгромную победу в Лиге чемпионов. Впрочем, уже сегодня у ЦСКА есть шанс воспользоваться хорошим примером «Спартака», пусть «Базель» и не подарок.

Сезон 2017/2018. Групповой этап, 3 тур

«Спартак» - «Севилья» - 5:1. Видео

Голы: Промес 16, 88; Мельгарехо 59; Глушаков 66; Луис Адриано 74 – Кьяер 28.

Добавить к такому количеству сказанного об этой большой победе уже особенно нечего. Разве что дорисовать еще пару штрихов, которые не заметны на первый взгляд. Снова именно «Спартак» прерывает продолжительную засуху российских клубов без разгромов в Лиге чемпионов – в предыдущем случае было семь лет без крупных побед, теперь закрыта шестилетняя серия. Сам «Спартак» впервые забил больше трех мячей с 2000 года, а также после пятилетнего перерыва просто сумел отпраздновать победу в Лиге чемпионов. Любопытно, что предыдущим поверженным противником в 2012 году была лиссабонская «Бенфика», в составе которой тогда играл Лоренцо Мельгарехо, отметившийся победным мячом в ворота «Севильи». Только на долю английских клубов выпало от наших две трепки – «Спартак» разбирался с «Блэкберном» и «Арсеналом», все остальные побитые противники представляют разные страны: Норвегия, Португалия, Бельгия, Италия, Словакия, Турция и вот теперь Испания. Швейцарии, кстати, в списке нет, если вы понимаете, о чем я.

«Каталония? Лучше Андалусию отделите!» Триумф «Спартака» - в обзоре испанских СМИ