Регламент Кубка Украины

Кубок Украины — футбольный турнир, который проводится по системе с выбыванием. Победитель получит право сыграть в Лиге Европы (групповой этап), а также сыграть с чемпионом Украины в матче за Суперкубок Украины.

Турнир проходит по системе плей-офф (на вылет). В каждом раунде пары определяются путем жеребьевки, которая определяет и хозяев матчей. Согласно регламенту итог раунда определяется одноматчевым противостоянием. Если основное время завершается ничьей, то назначается дополнительное, а затем пенальти.