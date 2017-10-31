​Сборная 15 тура. «Локомотив» Сёмина и мастера унижения фаворитов

Хвалите игрока тура на «Соккер.ру», а также его напарников. Футбольный уикенд подарил немало героев, которые помогли достойно завершить первый круг РФПЛ.

Вратарь

Давид Юрченко («Тосно»)

Здесь надо выдохнуть фанатам Гильерме. Он сыграл в Санкт-Петербурге замечательно, но это сборная тура, а не перечисление всех хороших игроков «Локомотива». Юрченко против «Динамо» насмотрелся на удары по своим воротам, но если действия Гильерме не оказались решающими для результата, то Давид взял пенальти. Пусть ему пробили не лучшим образом, но гадать не стал, сработал чисто.

Защитники

Владислав Игнатьев («Локомотив»)

Кокорин половину касаний мяча в матче с «Локомотивом» провел на фланге Игнатьева. Но Владислав не испугался Александра и по делу заслужил вызов в сборную России – Игнатьев один из самых цепких игроков РФПЛ в новом сезоне. В этот раз не очень часто отбирал мяч – повода не было, зато дважды пробил в створ. У Кокорина и Дзюбы в сумме столько же точных ударов!

Мацей Вилюш («Ростов»)

Сравнял счет против «Спартака» на последних минутах, и хотя у Фернандо и Глушакова получилось огорчить Песьякова, не стоит винить строго защитников, ведь «Ростов» неудачно сыграл на подборе. Да, Бухаров и Ионов разогнали одну прекрасную атаку, но именно Мацей Вилюш стал человеком, который помог команде Кучука не допустить поражение против удобного соперника на родном поле.

Соломон Кверквелия («Локомотив»)

Грузинский центральный защитник – лучший игрок первой половины сезона из легионеров. Ни Кришито, ни Соу, ни Промес не выдали такую игру – целостную, четкую, волевую. Кверквелия стал лидером «Локомотива», который сейчас лидирует в таблице. Соломон не боится соперников любого уровня, и хотя порой ошибается, как и все защитники, против «Зенита» сыграл безупречно.

Кирилл Комбаров («Арсенал») – ассистент осени

В очередной раз правый защитник «Арсенала» сыграл четко – отдал голевую передачу в поединке против ЦСКА. Это не первый подобный подвиг Кирилла, и не первый раз он проводит весь матч на приличном уровне. Конечно, ЦСКА до удаления Кучаева атаковал чаще, чем хозяева поля, но во втором тайме «Арсенал» свое отыграл, и Комбаров не заметил Щенникова – Кирилл отлично сыграл в атаке.

Полузащитники

Антон Миранчук («Локомотив»)

За короткое время Антон прошел путь, который его брат Алексей преодолел не так резко и потратил на него больше времени. Но главное – результат, а он такой, как на табло «Крестовского». Миранчук тоже менял позиции и фланги, тоже много подчищал, тоже смотрел по сторонам, пока «Локомотив» защищался. Антон сыграл не хуже брата и отдал голевую – один из героев разгромной победы.

Игорь Денисов («Локомотив») – капитан недели

Семь отборов, четыре перехвата. Немало первых передач при выходе в атаку. Спокойная игра по всей ширине поля в центре – от правого фланга до левого. Капитан «Локомотива» Денисов похож на футболиста, который серьезно настраивается выиграть чемпионат России. Жаль, что в сборной ветерану нет места, ведь Денисов сейчас объективно хорош.

Горан Чаушич («Арсенал»)

Для «Арсенала» матч против ЦСКА складывался непросто, но поскольку многие в составе Божовича хорошо смотрелись после непростого дебюта, то неудивительно, что в итоге нашелся герой. Горан забил победный мяч в ворота Акинфеева, выделяем его старания. А отдельно отмечаем Фернандо из «Спартака» - бразилец чисто сыграл в Ростове-на-Дону, и не его вина, что чемпион не победил, в отличие от «канониров».

Алексей Миранчук («Локомотив»)

Умный парень, талантливый. Говорят, еще и не жадный. Выбил себе контракт с «Локомотивом» при помощи агента. Но в «Спартак» и «Зенит» не побежал. Думает о футболе, что заметно на поле, ведь Алексей вырос, он играет тонко, в результате забил, отдал голевую передачу, а до этого очень хорошо разрушал, поскольку Ерохина и Кузяева в центре поля никто не заметил.

Нападающие

Федор Смолов («Краснодар»)

Форвард вернулся – забил с игры, забил с пенальти, едва не забил боковыми ножницами. «Краснодар», конечно, снова едва не заигрался, ведь мог вести 2:1 и пропустить еще раз, но мощь атакующей линии наконец сработала в пользу Шалимова, что позволило ему бравировать победой над «СКА-Хабаровском» так, словно Смолов сделал дубль «Реалу». Но тренер такой, какой есть, а Федор сыграл здорово, как и Классон.

Джефферсон Фарфан («Локомотив») – игрок тура

Герой тура, человек, который стал автором двух голов и одной результативной передачи на «Крестовском». Перуанца на этом стадионе не скоро забудут, и даже фанаты «Зенита» должны были аплодировать после игры Джефферсону, поскольку он серьезно относится к работе в России и играет здорово. Хочет на ЧМ-18, ой как хочет! И это рвение опытного форварда играет на руку «Локомотиву», ведь Фарфан контратакует на мировом уровне.

Тренеры

Юрий Семин («Локомотив») и Миодраг Божович («Арсенал»)

Объяснения излишни, все и так очевидно. Семин обыграл в гостях «Зенит» с разгромным счетом, хотя дома так в чемпионатах России петербуржцы последний раз проигрывали одиннадцать лет тому назад. А Божович снял скальп очередного фаворита – «армейцы» проиграли в Туле в один мяч, так что тур начался с сюрприза, но заслуженного – туляки многих фаворитов обыграли, тот же «Зенит».

Подстраховка тура. Тарас Михалик («Локомотив)

В сборной Тарасу не хватило места, да и составлять ее из игроков одного клуба было бы странно. Но не отметить Михалика нельзя, ведь он вышел вместо Тарасова так, что в следующий раз это Дмитрий должен быть резервистом – отпахал опытный универсал в опорной зоне куда лучше, чем дорогой аргентинский гость Краневиттер, чем Ерохин и Кузяев, когда они держали удар „Локомотива“.

Развязка тура. Концовка матча „Ахмат“ - „Анжи“

За девяносто минут „Ахмат“ и „Анжи“ нанесли один точный удар на две команды. За шесть добавленных отличились дважды. Причем Анхель забил на третьей добавленной минуте, то есть команде Кононова оставалось просто дождаться финального свистка, стараясь отвести мяч от ворот Гудиева. Но нет, на шестой добавленной минуте Яковлев забил ответный мяч. Вот это концовка не самого яркого на верные моменты поединка!

Радость. Высокая результативность

2.65 голов за игру – много для РФПЛ этой осенью и всего сезона. Только три команды не забили, хотя у ЦСКА были подходы, у „Зенита“ - убойные моменты, а у „Динамо“ - отраженный соперником пенальти. Так что все поменяли отношение к игре, забегали, задвигались. Приятно, что получилось, ведь было четыре игры, где забили три мяча и больше, а на счету „Локомотива“ и „Краснодара“ даже разгромы.

Событие тура. „Локомотив“ - осенний чемпион

Семин не обязательно станет чемпионом, но то, как он выстроил „Мордовию“, а теперь успешно работает с „Локомотивом“ - напоминание о тренерском классе. Ставить крепкую игру Юрий Павлович не разучился, и хотя у него были плохие годы, сейчас опытный наставник в шикарной форме. Как и его „Локомотив“. Ни к одному человеку, который вышел на поле против „Зенита“, не получится придраться, и даже если кому-то не хватило опыта, чтобы сыграть круто – самому младшему, он одновременно не подводил грубо и часто. „Локомотив“ - герои тура и первого круга, лидеры дивизиона. Так держать!