Рейтинг самых везучих и классных команд РФПЛ

  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Россия. Премьер-Лига
  • Англия. Премьер-Лига
  • Испания. Примера
  • Италия. Серия A
  • Австралия. А-Лига
  • Австрия. Бундеслига
  • Азербайджан. Премьер-Лига
  • Албания. Суперлига
  • Англия. Кубок
  • Англия. Чемпионшип
  • Аргентина. Примера
  • Армения. Премьер-лига
  • Беларусь. Высшая лига
  • Бельгия. Первый дивизион А
  • Болгария. Первая лига
  • Бразилия. Серия А
  • Венгрия. Чемпионат I
  • Германия. Бундеслига
  • Германия. Бундеслига 2
  • Германия. Третья лига
  • Греция. Суперлига
  • Дания. Суперлига
  • Израиль. Премьер-Лига
  • Испания. Сегунда
  • Италия. Серия B
  • Катар. Старс Лига
  • Кипр. Первый Дивизион
  • Китай. Суперлига
  • Мексика. Лига МХ
  • Молдова. Национальный дивизион
  • Нидерланды. Ередивизи
  • Норвегия. Высшая лига
  • Польша. Экстракласса
  • Португалия. Примейра
  • Россия. 2-й дивизион. Запад
  • Россия. 2-й дивизион. Урал-Приволжье
  • Россия. 2-й дивизион. Центр
  • Россия. 2-й дивизион. Юг
  • Россия. Премьер-Лига U21
  • Россия. Премьер-Лига Крыма
  • Россия. ФНЛ
  • Румыния. Лига 1
  • Сербия. Суперлига
  • Словения. Первая Лига
  • Турция. Супер-Лига
  • Украина. Первая лига
  • Украина. Премьер-Лига
  • Франция. Лига 1
  • Франция. Лига 2
  • Хорватия. Первая лига
  • Чехия. Высшая лига
  • Швейцария. Суперлига
  • Шотландия. Премьер-Лига
Англия. Премьер-Лига 2017/2018, 11 тур
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб Вест Хэм (Лондон)Вест Хэм -:- Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпуль
Англия. Чемпионшип 2017/2018, 16 тур
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Шеффилд ЮнШеффилд Юн -:- Логотип футбольный клуб Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)Халл Сити
Германия. Бундеслига 2017/2018, 11 тур
17:30 сегодня Логотип футбольный клуб ФрайбургФрайбург -:- Логотип футбольный клуб Шальке-04 (Гельзенкирхен)Шальке-04
17:30 сегодня Логотип футбольный клуб АугсбургАугсбург -:- Логотип футбольный клуб Байер (Леверкузен)Байер
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб Боруссия Д (Дортмунд)Боруссия Д -:- Логотип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)Бавария
Испания. Примера 2017/2018, 11 тур
15:00 сегодня Логотип футбольный клуб ВаленсияВаленсия -:- Логотип футбольный клуб ЛеганесЛеганес
18:15 сегодня Логотип футбольный клуб Депортиво (Ла-Корунья)Депортиво -:- Логотип футбольный клуб Атлетико М (Мадрид)Атлетико М
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб БарселонаБарселона -:- Логотип футбольный клуб СевильяСевилья
Россия. Премьер-Лига 2017/2018, 16 тур
16:30 сегодня Логотип футбольный клуб ТосноТосно -:- Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодар
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Ахмат (Грозный)Ахмат -:- Логотип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)Ростов
Россия. ФНЛ 2017/2018, 21 тур
11:30 сегодня Логотип футбольный клуб Зенит-2 (Санкт-Петербург)Зенит-2 -:- Логотип футбольный клуб ТюменьТюмень
14:00 сегодня Логотип футбольный клуб Олимпиец (Нижний Новгород)Олимпиец -:- Логотип футбольный клуб Томь (Томск)Томь
14:00 сегодня Логотип футбольный клуб Спартак-2 (Москва)Спартак-2 -:- Логотип футбольный клуб ТамбовТамбов
14:00 сегодня Логотип футбольный клуб Авангард Кур (Курск)Авангард Кур -:- Логотип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)Крылья Советов
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Кубань (Краснодар)Кубань -:- Логотип футбольный клуб Волгарь (Астрахань)Волгарь
Франция. Лига 1 2017/2018, 12 тур
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб АнжеАнже -:- Логотип футбольный клуб ПСЖ (Париж)ПСЖ
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб МонакоМонако -:- Логотип футбольный клуб ГенгамГенгам
  • Главные новости
  • Все новости
10:15
Игроки «Луча» задержали начало матча с «Химками», протестуя против задержек зарплаты10
08:13
Моуриньо отказался встретиться с фанатами МЮ, недовольными его заявлениями17
23:08
Роналду вручили награду лучшему бомбардиру 2016 года по версии IFFHS34
23:01
Роналду: «Я не вижу себя на должности тренера»24
20:54
Зидан, Месси и Хаби Алонсо примут участие в представлении официального мяча ЧМ-201813
11:15
Юрич: «Дерби с „Сампдорией“ сродни финалу Лиги чемпионов»0
11:08
Гвардиола: «Иногда люди забывают, что новому тренеру нужно время, чтобы что-то построить»3
10:55
«Ньюкасл Юнайтед» и «Арсенал» поспорят за Альмирона1
10:41
Каррагер: «Я недооценил Салаха. Он может забить 25 голов за сезон»1
10:36
Сандро Рамирес может покинуть «Эвертон»0
10:18
Кьяер: «Никто из игроков не способен остановить Месси - это командная миссия»1
10:03
Квальярелла может вернуться в «Наполи»0
09:41
Ходжсон: «Кейн — не Роналду, Роналду — не Месси, а Месси — не Игуаин»6
09:30
Роналдо хочет работать на руководящей должности и не видит себя тренером4
09:21
Пеллегрино: «Нам надо отстаивать идентичность „Саутгемптона“»0
09:00
Моуриньо мечтает видеть в «Манчестер Юнайтед» Тони Крооса11
08:50
«Локомотив» — Пейчиновичу: «Желаем отметить следующий день рождения в Лиге чемпионов»14
08:41
Роналдо: «Уход Неймара из „Барселоны“ в чем-то схож с моим»4
08:29
Билич поддержал Ловрена, семье которого угрожали расправой1
08:01
Пикфорд: «„Эвертон“ – не та команда, которая подолгу задерживается в тройке худших»3
07:41
Вальверде: «Английские клубы, безусловно, стали сильнее»3
07:13
«Манчестер Сити» поспорит с «Ювентусом» за Джана1
06:52
Роналду тренируется под руководством необычного инструктора13
06:28
Игра Харри Уинкса в двух матчах против «Реала» впечатлила скаутов «Барселоны»4
06:06
Пулишич: «Сейчас у „Боруссии“ чёрная полоса, но обыграть „Баварию“ хочется всегда»5

Рейтинг самых везучих и классных команд РФПЛ

сегодня, 11:15

Кто удачливее, «Зенит» или «Спартак»? «Соккер.ру» помогает узнать - оцениваем креативность всех клубов РФПЛ в одной системе координат. 

В двадцать первом веке разбор футбола не превращают в науку – слишком громко сказано, но для анализа игры начали применять школьную арифметику. Логично, ведь цифровые показатели объединяют и фаворитов, и аутсайдеров. Перед числами все равны. 

В конце концов, счет матча и очки – тоже числа, определяющие чемпионов. Если вы уверены, что два гола важнее одного и называют вам победителя, как можно не смотреть на числа? Но даже если вы терпеть не могли уроки математики в школе - не пугайтесь. Ниже для полного понимания достаточно различать лево и право, верх и низ.

Развитием новых методов анализа и сравнения в футболе занимается голландский блоггер «11tegen11», за что ему огромные спасибо. А вот ключевые параметры для определения удачливости (умения получить нужный результат у своих и чужих ворот) придумал хоккейный аналитик Брайан Кинг. 

В результате всем миром догадались, что можно поделить команды одной лиги на четыре категории. Существуют «Сильные и везучие», «Сильные и невезучие», «Слабые и везучие» и «Слабые и невезучие». 

«Соккер.ру» считает, что РФПЛ нельзя отставать от мировых трендов. Поэтому подсчитали 48 показателей для шестнадцати клубов РФПЛ (на основании еще 96 объединяющих значений), а получили простую и показательную картинку без нагромождения цифр: 

ГРАФИК МАСТЕРСТВО-УДАЧА РФПЛ

Не пугайтесь незнакомых аббревиатур, для понимания сути рейтинга они не нужны. Достаточно прочитать условные обозначение осей координат. А для самых пытливых отметим, что net xG – «сальдо», разница между качеством созданных вашей командой моментов (xG) и качеством созданного соперниками (xG against), согласно модели ожидаемых голов сайта understat.com.

А PDO и xPDO – коэффициенты из упомянутой выше хоккейной аналитики. Они характеризуют суммарное умение вашей атаки реализовать созданный объем моментов и везение защиты – умение отбиться. Формулы там длинные, но результат наглядный, ведь саму точечную диаграмму легко понять интуитивно. 

Если ваш клуб попал в правый верхний квадрант – поздравляем, и классно умеет играть, и удачливый. Собственно, сам квадрант так и называется – «Сильные и везучие». Клубы в этих пределах реализовали немало приличных моментов, создавали у чужих ворот больше, чем допускали со стороны соперников. Как «Зенит» или «Локомотив» в первом круге. 

А когда ваша команда угодила в правый нижний квадрант, то с креативностью в первом круге был порядок, но вот разница между тем, что реализовали, и тем, что могли реализовать, исходя из качества и количества шансов, у того же «Спартака» отрицательная. Пресловутое «невезение» зашкаливает – другие на их месте забивали бы чаще, пропускали реже. То есть были ближе к победам. 

Слева от вертикальной оси «Удачливость» оказываются слабейшие в лиге по мастерству. Кто нарывался на поражения и пропущенные голы чаще, чем был близок к заслуженным победам и мячам в чужие ворота. Но в верхнем левом квадранте собрались слабые и везучие (например, «Уфа»), а в левом нижнем – неудачники РФПЛ. Проще говоря, команды, которые не нашли баланс в игре («Анжи») или долго его искали («Амкар»). 

О чем нам говорит распределение сильных и везучих в РФПЛ?

- «Зенит» - фаворит сезона. Если бы их атака работала с моментами так удачно, как подопечные Семина, а Лунев продолжал спасать так же часто – шли бы первыми с большим отрывом; 

- «Спартак» - самая невезучая команда первого круга. Исходя и из количества созданных моментов, и из их качества, «красно-белые» не добрали – по мастерству они по-прежнему в лидирующей группе, сразу за «Зенитом»;

- в каждом квадранте по четыре команды – поровну. Но обратите внимание, что среди «слабых и невезучих» трое могут или перешагнуть в раздел «везучих» - «Амкар» и «Арсенал», или в разряд мастеровитых – «Динамо»; 

- удивляет невезение «Арсенала» - оказывается, команда Божовича может претендовать на большее. Но далеко не все матчи провела на таком уровне, как против фаворитов, поэтому суммарно оказались среди «слабых»;

- «Анжи» - самый невезучий аутсайдер. Создавая моменты лучше, чем «Уфа», находятся намного ниже в таблице;

- следовательно, подопечные Семака – одна из самых слабых команд РФПЛ по суммарному качеству футбола, но одна из самых везучих – выше самого удачливого фаворита – «Локомотива»;

- но не команда Семина самая фартовая в первом круге, а «Урал» - позволяя соперникам многое у своих ворот (поэтому в квадранте слабых), подопечные Тарханова работали с моментами и настолько часто спаслись от верных голов, что побеждают в рейтинге везучих. Не очень хороший вывод – вечно фартить не может;

- Бердыев был прав, когда говорил о плохой реализации «Рубина» - казанцы оказались среди сильных, играют грамотно. Но одна ошибка в атаке порой важнее десяти отраженных атак;

- «СКА-Хабаровск» - единственная команда уровня ФНЛ в чемпионате, причем пока удачливая. Самый бедный клуб лиги заметно отстает по мастерству от остальных за счет огромных проблем в обороне – Довбню обстреливали все; 

- «Тосно» Парфенова по классу близок к «Уралу», что и по игре видно. Играют хорошо, на невезение, как «Анжи» или «Спартак», списывать результаты не могут, но если бы удача улыбалась так часто, как подопечным Тарханова - не переживали бы о борьбе за выживание;

- также явно не добирает очков «Динамо» - в чем убедились в первой же игре второго круга, хотя тут дело скорее в неумении выбрать линию поведения. Они не самые невезучие в чемпионате, но слишком много перепадов, чтобы быть в районе девятого места, которое светит по мастерству;

- «Ростов» - шестая команда в чемпионате по качеству футбола, «Ахмат» - седьмая, но при этом только «Спартак» и «Анжи» могут соперничать с ними по невезению. Кучук хорошо работает, а подопечные Кононова несерьезно относились к моментам, хотя легко их создавали;

- «Краснодар», «Локомотив», ЦСКА и «Спартак», исходя из качества футбола, обозначенного на графике - главные конкуренты «Зенита» в чемпионате. Мутко не ошибся – вся борьба в РФПЛ впереди.

Рейтинг команд по мастерству в первом круге РФПЛ 2017/18

1. «Зенит». 2. «Спартак». 3. ЦСКА. 4. «Локомотив». 5. «Краснодар». 6. «Ростов». 7. «Ахмат». 8. «Рубин». 9. «Динамо». 10. «Арсенал». 11. «Амкар». 12. «Урал». 13. «Тосно». 14. «Анжи». 15. «Уфа». 16. «СКА-Хабаровск». 

Рейтинг команд по удачливости в первом круге РФПЛ 2017/18

1. «Урал». 2. «Уфа». 3. «Локомотив». 4. «СКА-Хабаровск» 5. «Зенит». 6. «Рубин». 7. «Тосно» 8. «Краснодар». 9. «Амкар». 10. «Арсенал». 11. ЦСКА. 12. «Динамо». 13. «Ростов». 14. «Анжи». 15. «Ахмат». 16. «Спартак». 

Вот так получилось, когда взяли показатели оценки качества моментов, допущенные и нанесенные удары, пропущенные и забитые мячи, а потом превратили массив данных в понятный график. Конечно, невозможно просчитать «удачу» буквально – умей это люди, не было бы в мире игр и азарта в любом проявлении. 

Но прекрасно, что в 2017 году можно наглядно показать, кто в российском футболе был ближе всего к победам в первом круге, исходя из качества созданных моментов и везения. Это «Зенит» и «Локомотив» - лидеры в таблице. А кому точно не везло – «Анжи», «Ахмат» и «Спартак» могли быть выше. Играли неплохо, но часто единично ошибались, что и нашло подтверждение в системе координат. 

Так что кто на что наиграл – в таком квадранте и оказался. Оценка по одним правилам для всех. «Зенит» вправду фаворит РФПЛ – набрав меньше пунктов, чем «Локомотив», команда Манчини не так часто могла поблагодарить удачу. Но подопечные Семина не самые везучие, пока есть «Урал» и «Уфа». 

А вот если бы «Спартак» был таким же везучим и мог не пропускать после таких явных моментов, как соперники создают у ворот «СКА-Хабаровска» - мысленно перенесем москвичей в квадрант сильных и везучих, сохранив их показатель по мастерству, то чемпион России шел бы на третьем месте, чуточку опережая ЦСКА. Поэтому «Спартак» нельзя недооценивать.

Также важно отметить, что «Локомотив» провел выдающийся первый круг, но по качеству созданного и допущенного пока четвертый в лиге, а не первый, хотя по удачливости пока – выше всех фаворитов. 

Поделиться
Обсудить
Все комментарии
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100