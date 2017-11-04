Рейтинг самых везучих и классных команд РФПЛ

Кто удачливее, «Зенит» или «Спартак»? «Соккер.ру» помогает узнать - оцениваем креативность всех клубов РФПЛ в одной системе координат.

В двадцать первом веке разбор футбола не превращают в науку – слишком громко сказано, но для анализа игры начали применять школьную арифметику. Логично, ведь цифровые показатели объединяют и фаворитов, и аутсайдеров. Перед числами все равны.

В конце концов, счет матча и очки – тоже числа, определяющие чемпионов. Если вы уверены, что два гола важнее одного и называют вам победителя, как можно не смотреть на числа? Но даже если вы терпеть не могли уроки математики в школе - не пугайтесь. Ниже для полного понимания достаточно различать лево и право, верх и низ.

Развитием новых методов анализа и сравнения в футболе занимается голландский блоггер «11tegen11», за что ему огромные спасибо. А вот ключевые параметры для определения удачливости (умения получить нужный результат у своих и чужих ворот) придумал хоккейный аналитик Брайан Кинг.

В результате всем миром догадались, что можно поделить команды одной лиги на четыре категории. Существуют «Сильные и везучие», «Сильные и невезучие», «Слабые и везучие» и «Слабые и невезучие».

«Соккер.ру» считает, что РФПЛ нельзя отставать от мировых трендов. Поэтому подсчитали 48 показателей для шестнадцати клубов РФПЛ (на основании еще 96 объединяющих значений), а получили простую и показательную картинку без нагромождения цифр:

ГРАФИК МАСТЕРСТВО-УДАЧА РФПЛ

Не пугайтесь незнакомых аббревиатур, для понимания сути рейтинга они не нужны. Достаточно прочитать условные обозначение осей координат. А для самых пытливых отметим, что net xG – «сальдо», разница между качеством созданных вашей командой моментов (xG) и качеством созданного соперниками (xG against), согласно модели ожидаемых голов сайта understat.com.

А PDO и xPDO – коэффициенты из упомянутой выше хоккейной аналитики. Они характеризуют суммарное умение вашей атаки реализовать созданный объем моментов и везение защиты – умение отбиться. Формулы там длинные, но результат наглядный, ведь саму точечную диаграмму легко понять интуитивно.

Если ваш клуб попал в правый верхний квадрант – поздравляем, и классно умеет играть, и удачливый. Собственно, сам квадрант так и называется – «Сильные и везучие». Клубы в этих пределах реализовали немало приличных моментов, создавали у чужих ворот больше, чем допускали со стороны соперников. Как «Зенит» или «Локомотив» в первом круге.

А когда ваша команда угодила в правый нижний квадрант, то с креативностью в первом круге был порядок, но вот разница между тем, что реализовали, и тем, что могли реализовать, исходя из качества и количества шансов, у того же «Спартака» отрицательная. Пресловутое «невезение» зашкаливает – другие на их месте забивали бы чаще, пропускали реже. То есть были ближе к победам.

Слева от вертикальной оси «Удачливость» оказываются слабейшие в лиге по мастерству. Кто нарывался на поражения и пропущенные голы чаще, чем был близок к заслуженным победам и мячам в чужие ворота. Но в верхнем левом квадранте собрались слабые и везучие (например, «Уфа»), а в левом нижнем – неудачники РФПЛ. Проще говоря, команды, которые не нашли баланс в игре («Анжи») или долго его искали («Амкар»).

О чем нам говорит распределение сильных и везучих в РФПЛ?

- «Зенит» - фаворит сезона. Если бы их атака работала с моментами так удачно, как подопечные Семина, а Лунев продолжал спасать так же часто – шли бы первыми с большим отрывом;

- «Спартак» - самая невезучая команда первого круга. Исходя и из количества созданных моментов, и из их качества, «красно-белые» не добрали – по мастерству они по-прежнему в лидирующей группе, сразу за «Зенитом»;

- в каждом квадранте по четыре команды – поровну. Но обратите внимание, что среди «слабых и невезучих» трое могут или перешагнуть в раздел «везучих» - «Амкар» и «Арсенал», или в разряд мастеровитых – «Динамо»;

- удивляет невезение «Арсенала» - оказывается, команда Божовича может претендовать на большее. Но далеко не все матчи провела на таком уровне, как против фаворитов, поэтому суммарно оказались среди «слабых»;

- «Анжи» - самый невезучий аутсайдер. Создавая моменты лучше, чем «Уфа», находятся намного ниже в таблице;

- следовательно, подопечные Семака – одна из самых слабых команд РФПЛ по суммарному качеству футбола, но одна из самых везучих – выше самого удачливого фаворита – «Локомотива»;

- но не команда Семина самая фартовая в первом круге, а «Урал» - позволяя соперникам многое у своих ворот (поэтому в квадранте слабых), подопечные Тарханова работали с моментами и настолько часто спаслись от верных голов, что побеждают в рейтинге везучих. Не очень хороший вывод – вечно фартить не может;

- Бердыев был прав, когда говорил о плохой реализации «Рубина» - казанцы оказались среди сильных, играют грамотно. Но одна ошибка в атаке порой важнее десяти отраженных атак;

- «СКА-Хабаровск» - единственная команда уровня ФНЛ в чемпионате, причем пока удачливая. Самый бедный клуб лиги заметно отстает по мастерству от остальных за счет огромных проблем в обороне – Довбню обстреливали все;

- «Тосно» Парфенова по классу близок к «Уралу», что и по игре видно. Играют хорошо, на невезение, как «Анжи» или «Спартак», списывать результаты не могут, но если бы удача улыбалась так часто, как подопечным Тарханова - не переживали бы о борьбе за выживание;

- также явно не добирает очков «Динамо» - в чем убедились в первой же игре второго круга, хотя тут дело скорее в неумении выбрать линию поведения. Они не самые невезучие в чемпионате, но слишком много перепадов, чтобы быть в районе девятого места, которое светит по мастерству;

- «Ростов» - шестая команда в чемпионате по качеству футбола, «Ахмат» - седьмая, но при этом только «Спартак» и «Анжи» могут соперничать с ними по невезению. Кучук хорошо работает, а подопечные Кононова несерьезно относились к моментам, хотя легко их создавали;

- «Краснодар», «Локомотив», ЦСКА и «Спартак», исходя из качества футбола, обозначенного на графике - главные конкуренты «Зенита» в чемпионате. Мутко не ошибся – вся борьба в РФПЛ впереди.

Рейтинг команд по мастерству в первом круге РФПЛ 2017/18

1. «Зенит». 2. «Спартак». 3. ЦСКА. 4. «Локомотив». 5. «Краснодар». 6. «Ростов». 7. «Ахмат». 8. «Рубин». 9. «Динамо». 10. «Арсенал». 11. «Амкар». 12. «Урал». 13. «Тосно». 14. «Анжи». 15. «Уфа». 16. «СКА-Хабаровск».

Рейтинг команд по удачливости в первом круге РФПЛ 2017/18

1. «Урал». 2. «Уфа». 3. «Локомотив». 4. «СКА-Хабаровск» 5. «Зенит». 6. «Рубин». 7. «Тосно» 8. «Краснодар». 9. «Амкар». 10. «Арсенал». 11. ЦСКА. 12. «Динамо». 13. «Ростов». 14. «Анжи». 15. «Ахмат». 16. «Спартак».

Вот так получилось, когда взяли показатели оценки качества моментов, допущенные и нанесенные удары, пропущенные и забитые мячи, а потом превратили массив данных в понятный график. Конечно, невозможно просчитать «удачу» буквально – умей это люди, не было бы в мире игр и азарта в любом проявлении.

Но прекрасно, что в 2017 году можно наглядно показать, кто в российском футболе был ближе всего к победам в первом круге, исходя из качества созданных моментов и везения. Это «Зенит» и «Локомотив» - лидеры в таблице. А кому точно не везло – «Анжи», «Ахмат» и «Спартак» могли быть выше. Играли неплохо, но часто единично ошибались, что и нашло подтверждение в системе координат.

Так что кто на что наиграл – в таком квадранте и оказался. Оценка по одним правилам для всех. «Зенит» вправду фаворит РФПЛ – набрав меньше пунктов, чем «Локомотив», команда Манчини не так часто могла поблагодарить удачу. Но подопечные Семина не самые везучие, пока есть «Урал» и «Уфа».

А вот если бы «Спартак» был таким же везучим и мог не пропускать после таких явных моментов, как соперники создают у ворот «СКА-Хабаровска» - мысленно перенесем москвичей в квадрант сильных и везучих, сохранив их показатель по мастерству, то чемпион России шел бы на третьем месте, чуточку опережая ЦСКА. Поэтому «Спартак» нельзя недооценивать.

Также важно отметить, что «Локомотив» провел выдающийся первый круг, но по качеству созданного и допущенного пока четвертый в лиге, а не первый, хотя по удачливости пока – выше всех фаворитов.