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Россия. 2-й дивизион. Юг 2017/2018, 18 тур
14:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Динамо Ст (Ставрополь)Динамо Ст 0:3 Логотип футбольный клуб Спартак-НальчикСпартак-Нальчик
17:00 62’ Логотип футбольный клуб Чайка (Песчанокопское)Чайка 2:1 Логотип футбольный клуб Ангушт (Назрань)Ангушт
17:00 63’ Логотип футбольный клуб Афипс (Афипский)Афипс 4:1 Логотип футбольный клуб Анжи-2 (Махачкала)Анжи-2
18:00 19’ Логотип футбольный клуб АрмавирАрмавир 0:0 Логотип футбольный клуб Дружба (Майкоп)Дружба
Россия. ФНЛ 2017/2018, 22 тур
12:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Луч-Энергия (Владивосток)Луч-Энергия 0:0 Логотип футбольный клуб Волгарь (Астрахань)Волгарь
13:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ТамбовТамбов 2:1 Логотип футбольный клуб Балтика (Калининград)Балтика
14:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Ротор (Волгоград)Ротор 0:0 Логотип футбольный клуб Динамо СПб (Санкт-Петербург)Динамо СПб
14:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Шинник (Ярославль)Шинник 0:0 Логотип футбольный клуб Кубань (Краснодар)Кубань
14:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Спартак-2 (Москва)Спартак-2 0:1 Логотип футбольный клуб Авангард Кур (Курск)Авангард Кур
14:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Томь (Томск)Томь 1:0 Логотип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)Крылья Советов
15:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Сибирь (Новосибирск)Сибирь 3:1 Логотип футбольный клуб Зенит-2 (Санкт-Петербург)Зенит-2
17:00 61’ Логотип футбольный клуб ТюменьТюмень 0:0 Логотип футбольный клуб Факел (Воронеж)Факел
17:00 61’ Логотип футбольный клуб ОренбургОренбург 0:0 Логотип футбольный клуб Енисей (Красноярск)Енисей
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Товарищеские матчи. Сборные 2017
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Чей состав дороже? 4 команды на миллиард и другие

сегодня, 18:17

Исследовательский центр CIES Football Observatory подсчитал стоимость составов для всех команд из пяти ведущих лиг. «Соккер.ру» знакомится с познавательным рейтингом.

Авторитетный «Трансфермаркт» давно навесил на футболистов ярлычки с ценами, которые помогают даже дилетантам более или менее ориентироваться в стоимости живой футбольной силы. Но у немцев указаны среднерыночные цены, скажем так, уровень игрока, выражающийся в денежном эквиваленте. Скажем, Неймар на момент перехода из «Барселоны» в ПСЖ за 222 миллиона евро оценивался в 90, а сейчас якобы «стоит» 150. Логика понятна, но приобрести Неймара за 150 миллионов евро сейчас нереально, как и прикупить Месси за 120 миллионов, прописанные в его профиле. Это хорошая система ориентиров, но к реальному состоянию рынка ее без дополнительных опций не применишь. CIES Football Observatory постарались прикинуть, сколько стоят составы европейских команд не «виртуально», а реально – если заняться распродажей. Результаты любопытные, хотя не стоит забывать, что любой рейтинг – это всего лишь рейтинг.

39 команд дешевле 100 миллионов евро (40%)

По чемпионатам: Франция – 13 клубов; Германия – 10; Испания – 9; Италия – 7.

В высших дивизионах пяти ведущих европейских чемпионатов выступает 98 команд – по 20 в Испании, Англии, Италии и Франции, еще 18 в Германии. Составы 39 из них, а это 40%, по мнению CIES Football Observatory, не дотягивают до сотни миллионов евро. Самым бедным подбором игроков в топ-5 первенствах обладает французский «Амьен», оцененный в 20 миллионов евро, причем четверть этой суммы берет на себя самый дорогой игрок команды – Мусса Конате, знакомый нам по выступлениям за «Краснодар». Всего 11 клубов не могут похвастаться составом даже на 50 миллионов, среди них 5 представителей Лиги 1. Что касается 39 клубов, не дотянувших до сотни, то лучший из них – «Кельн», с футболистом сборной России Константином Раушем в составе, «козлы» оценены в 98 миллионов. Обратите внимание, что в эту ценовую категорию не попал ни один английский клуб.

24 команды от 100 до 200 миллионов евро (24%)

По чемпионатам: Англия – 9 клубов; Испания – 5; Италия – 4; Франция – 3; Германия – 3.

Следующая ценовая категория, простирается между 108-миллионным французским «Ренном» и 200-миллионой «Валенсией», всего 24 клуба. Сюда попала почти половина клубов АПЛ – девять штук, представительство других чемпионатов более-менее сбалансировано. Средняя стоимость самых дорогих футболистов этих клубов – порядка 25 миллионов евро, хотя разброс существенный: например, «Атлетик» из Бильбао может похвастаться Иньяки Уильямсом, оцененным в 40 млн., в то время первые лоты «Удинезе», «Вольфсбурга» и «Болоньи» дешевле 15 миллионов.

11 команд от 200 до 300 миллионов евро (11.5%)

По чемпионатам: Италия – 3 клуба; Англия – 2; Испания – 2; Франция – 2; Германия – 2.

На самом деле, эти команды укладываются, согласно рейтингу CIES Football Observatory, в промежуток между суммарной стоимостью в 213 и 252 миллиона евро – меньше 40 млн. разброс между «Марселем» и «Байером». По сути, эти 11 клубов – нижняя прослойка среднего класса, выше только богатые и «олигархи».

9 команд от 300 до 500 миллионов евро (9%)

По чемпионатам: Англия – 3 клуба; Италия – 3; Германия – 2; Испания – 1.

Верхняя прослойка среднего класса. Стартует с «Севильи» (308 миллионов), а возглавляет эту гильдию дортмундская «Боруссия» (482), у «шмелей» 16 место в общем рейтинге, они близки к категории богатых. Любопытно, что здесь же два миланских клуба и «Лацио», а рядом с ними трое, казалось бы, не столь статусных англичан – «Эвертон», «Саутгемптон» и «Лестер». Последняя неупомянутый клуб – «РБ Лейпциг», со своим лидером Тимо Вернером, оцененным в 90 миллионов евро.

11 команд от 500 миллионов евро до 1 миллиарда (11.5%)

По чемпионатам: Англия – 3 клуба; Италия – 3; Испания – 2; Франция – 2; Германия - 1.

Кто именно: «Рома» (595 миллионов); «Монако» (604); «Бавария» (624); «Арсенал» (666); «Наполи» (721); «Ювентус» (743); «Атлетико» (800); ПСЖ (864); «Реал» (903); «Манчестер Юнайтед» (919).

По версии «Трансфермаркт», самым дорогим составом в мире обладает мадридский «Реал», однако в рейтинге CIES Football Observatory «Королевский клуб» только на шестом месте. При этом у мадридцев самый дешевый лидер по стоимости из первой десятки клубов: Криштиану Роналду оценен в 96 миллионов евро. У всех остальных клубов из топ-10 первый по цене перебивает стомиллионную отметку, против португальца говорит возраст, за него бешеных денег уже не выручишь.

4 команды дороже 1 миллиарда евро (4%)

По чемпионатам: Англия – 3 клуба; Испания – 1.

Кто именно: «Челси» (1.044 миллиарда евро); «Барселона» (1.130); «Тоттенхэм» (1.173); «Манчестер Сити» (1.196).

Встречайте лучшие клубы планеты по суммарной стоимости состава. Активы на миллиард евро с хвостиком у каждого из этих клубов, с ума сойти! «Барселона» затесалась в компанию английских грандов, больше всего впечатляет второе место «Тоттенхэма», который собрал и вырастил отличную команду, а лидирует «Манчестер Сити», немного не дотянувший до 1.2 миллиарда евро. Самый дорогой игрок в распоряжении Хосепа Гвардиолы – Кевин Де Брюйне (144.5 миллиона евро), еще трое стоят больше сотни – Рахим Стерлинг, Лерой Сане и Габриэль Жезус. В этом сезоне у «Манчестер Сити» есть отличный шанс подтвердить крутость своего состава победами, по осени «горожане» играют в самый привлекательный футбол в Старом Свете, но что будет в решающих матчах сезона, и как себя покажет самая дорогая команда в мире?  

«Не оглядывайся в гневе». Хосеп – главный тренер мира

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