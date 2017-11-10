13 злобных зрителей: «Реал» с трудом входит в топ-10 сильнейших команд

Тщательно отобранные злобные зрители из числа сотрудников «Соккер.ру» независимо друг от друга выбрали десятку лучших команд с хештегом #прямосейчас. Что из этого вышло?

Злобный зритель №1. Артём Андросян

10. «Реал Мадрид»

9. «Лацио»

8. «Валенсия»

7. «Манчестер Юнайтед»

6. «Бавария»

5. «Тоттенхэм»

4. «Наполи»

3. «Барселона»

2. ПСЖ

1. «Манчестер Сити»

Несколько месяцев назад «Королевский клуб» мог быть первым, но сейчас он лишь замыкает десятку сильнейших клубов. «Реал» уступает в своем чемпионате двум командам, одна из которых – «Валенсия». Марселино показывает с «летучими мышами» результат, мгновенный результат – то, что так ценится в современном футболе и чем могут похвастаться все команды из моего рейтинга. Отмечу также позицию «Лацио», который показывает мощную игру с сильными соперниками и не испытывает трудностей в Лиге Европы, располагая меньшим бюджетом и кадровым потенциалом, чем другие лидеры Серии А.

Злобный зритель №2. Дмитрий Кристя

10. «Интер».

9. «Реал»

8. «Валенсия»

7. «Бавария»

6. «Манчестер Юнайтед»

5. «Тоттенхэм»

4. «Наполи»

3. «Барселона»

2. ПСЖ

1. «Манчестер Сити»

С первыми позициями всё и так понятно, объяснения излишни. ТТХ и МЮ в этом списке по совокупности выступлений в АПЛ и еврокубках, но в Лиге чемпионов у «шпор» группа сложнее, так что ставим их на строчку выше. Тренер «Валенсии» Марселино в кратчайшие сроки сколотил очень симпатичную команду, которая прямо сейчас смотрится предпочтительнее «Реала», недавно избитого в Лондоне. Замыкает рейтинг «Интер», в этом сезоне в кои-то веки показывающий приличный футбол. К тому же, «нерадзурри» в текущей кампании пока не проигрывают.

Злобный зритель №3. Дмитрий Герасимов

10. «Валенсия»

9. «Наполи»

8. «ПСЖ»

7. «Ювентус»

6. «Интер»

5. «Тоттенхэм»

4. «Манчестер Сити»

3. «Манчестер Юнайтед»

2. «Барселона»

1. «Бавария»

«Бавария» возглавляет список лучших команд Европы на данный момент, так как с недавних пор у этой команды вновь появился Тренер с большой буквы, который несколько лет назад прошелся катком по хваленым «Реалам» и «Барселонам» на пути к «треблу». И как показали стартовые матчи Хайнкеса, он по-прежнему в отличной форме, что сразу же сказалось на результатах и игре «Баварии», буквально в одно мгновение превратившейся из старого дряхлого итальянского «Фиата» в породистое детище немецкого автопрома.

Злобный зритель №4. Сергей Старчеус

10. «Реал Мадрид»

9. «Лацио»

8. «Валенсия»

7. «Интер»

6. «Бавария»

5. «Барселона»

4. «Наполи»

3. «Тоттенхэм»

2. ПСЖ

1. «Манчестер Сити»

Замыкает список не так ярко выступающий в последнее время «Реал», но команда Зидана играет на несколько фронтов и соперников на своем пути встречает не самых слабых. «Лацио», «Валенсия» и «Интер» преобразились и показывают хороший футбол. «Баварию» реанимирует Хайнкес. В пятёрке лидеров «Барса», уверенно лидирующая в Примере. «Наполи» заслуживает аплодисментов. Браво, Сарри! «Шпоры» играют в сильном чемпионате и обыгрывают «Реал» в ЛЧ, заслуженное 3-е место. С лидерами списка всё понятно, предпочтение отдаю «Сити», так как у них сильнее чемпионат.

Злобный зритель №5. Евгений Сойкин

10. «Лацио»

9. «Валенсия»

8. «Наполи»

7. «Манчестер Юнайтед»

6. «Реал Мадрид»

5. «Тоттенхэм»

4. «Бавария»

3. ПСЖ

2. «Барселона»

1. «Манчестер Сити»

У «Манчестер Сити» сейчас лучший баланс защиты и нападения. Если команды сохранят текущую форму до весны, то хотелось бы увидеть полуфиналы Лиги чемпионов «Барселона» – ПСЖ и «Сити» – «Бавария». Жаль, что «Лацио» не попал в ЛЧ, а «Валенсия» даже в ЛЕ. «Реал» же просто наелся победами, а на ужин у них еще и клубный чемпионат мира, так что фанаты «Мадрида» в этом сезоне могут спокойно открыть бутылку вина и насладиться воспоминаниями о недавних триумфах.

Злобный зритель №6. Роман Земко

10. «Бавария»

9. «Рома»

8. «Наполи»

7. «Ювентус»

6. «Лацио»

5. «Тоттенхэм»

4. «Манчестер Юнайтед»

3. ПСЖ

2. «Барселона»

1. «Манчестер Сити»

Спорить с тем, что нынешний «Сити» идеален и сможет прямо сейчас раздавить всякого, не берусь. «Барса» удивляет своим ходом, несмотря на игру без Неймара, Дембеле и «потерю» Суареса. Моуриньо в очной встрече со «шпорами» доказал, что его «автобусный парк» процветает и способен набрать три очка даже с гробовщиками «Реала». Далее идет итальянский блок, в котором первое место (6-ое в общем списке) отдаю «Лацио», пожалуй, самой быстро и правильно прогрессирующей команде Серии А.

Злобный зритель №7. Антон Белюсь

10. «Лион»

9. «Бавария»

8. «Рома»

7. «Тоттенхэм»

6. «Лацио»

5. «Валенсия»

4. «Интер»

3. ПСЖ

2. «Барселона»

1. «Манчестер Сити»

Конечно, по ходу сезона все может поменяться, сейчас расклад такой. Впечатляют итальянцы – мало кто ожидал от них такой прыти. Тут мог быть и «Наполи», но команда Сарри за последний месяц допустила много осечек – будьте добры, подвиньтесь. Отличный ход набрал «Лион», а его лидеры Фекир, Диас и Депай в Лиге 1 на троих соображают не хуже, чем уругваец, бразилец и француз делают это в Париже.

Злобный зритель №8. Сергей Иванов

10. «Интер»

9. «Лион»

8. «Бавария»

7. «Манчестер Юнайтед»

6. «Реал»

5. ПСЖ

4. «Тоттенхэм»

3. «Барселона»

2. «Наполи»

1. «Манчестер Сити»

Именно на данном отрезке сезона больше других своей игрой удивили «Тоттенхэм», «Лион», «Наполи», в какой-то мере «Интер». Довольно сложно находить баланс между сиюминутной силой команд, их производительностью и эффективностью, которые завтра могут пропасть, и статусной мощью клубов, которые сейчас, возможно, не на пике, но остаются в числе сильнейших. И будь сегодня финал Лиги чемпионов, неизвестно, как сложился бы, например, недавний матч «Тоттенхэм» - «Реал». Так что это все относительно, на вкус и на субъективное ощущение. Игра этих команд привлекает больше других, пусть каждая работает в отличном от остальных стиле.

Злобный зритель №9. Олег Пластинин

10. «Интер»

9. «Реал Мадрид»

8. «Лацио»

7. «Манчестер Юнайтед»

6. «Тоттенхэм»

5. «Бавария»

4. «Барселона»

3. «Наполи»

2. «Манчестер Сити»

1. ПСЖ

Лидерство ПСЖ и МС не вызывает вопросов, команды «убирают» всех на своем пути. Тройку замыкает яркий «Наполи», клуб с юга Италии всерьёз настроен впервые с 90-го года выиграть Скудетто. Позади неаполитанцев «Бавария», которая показала неубедительный старт, что привело к увольнению главного тренера, и независимая от Испании, но зависимая от Месси «Барселона», футбол которой уже не такой эмоциональный. «Лацио» выше «Реала» неспроста. Несмотря на то, что итальянцы выступают во втором по значимости европейском турнире, игра «орлов» намного интересней, чем у испанского гранда (отчасти из-за форварда Иммобиле, показавшего лучший старт XXI века по забитым мячам в Серии А).

Злобный зритель №10. Роман Мельник

10. «Лацио»

9. «Реал»

8. «Манчестер Юнайтед»

7. «Наполи»

6. «Ювентус»

5. «Бавария»

4. «Тоттенхэм»

3. «Барселона»

2. ПСЖ

1. «Манчестер Сити»

Похоже, Гвардиола донес свои идеи до футболистов и заставил «Сити» работать как отлаженный механизм. Остается испытание временем. ПСЖ — бомба замедленного действия. Но пока не рванула, показывают классный футбол. Ряд команд хотелось бы оценить на дистанции и на фоне по-настоящему сильных соперников. Одни коллективы расцветают, другие — чахнут, по третьим и вовсе не поймешь, в какую сторону их клонит. Но все вместе они заслуживают места в списке лучших. Сегодня.

Злобный зритель №11. Дмитрий Отмахов

10. «Бешикташ»

9. «Валенсия»

8. «Челси»

7. «Наполи»

6. «Реал Мадрид»

5. «Манчестер Юнайтед»

4. «Барселона»

3. «Тоттенхэм»

2. ПСЖ

1. «Манчестер Сити»

Первые места очевидны до неприличия. Зато мадридский «Реал» и «Челси» в этом сезоне показывают нестабильную игру, но в любом случае эти команды заслуживают быть в первой десятке. Замыкают список «Валенсия», неплохо стартовавшая в испанской Примере, и турецкий «Бешикташ», который шумит в Лиге чемпионов.

Злобный зритель №12. Андрей Зыков

10. «Реал»

9. «Рома»

8. «Ювентус»

7. «Барселона»

6. «Лацио»

5. «Тоттенхэм»

4. «Бавария»

3. «Наполи»

2. ПСЖ

1. «Манчестер Сити»

Первая пятерка уверенная, дальше плотно. Вместо “Реала” по вкусу “Валенсия” или даже “Лион” – с такой игрой должен обходить «Монако». «Интер» не впечатляет – выпадает Икарди, и уже дома с «Торино» спасают ничью. Зато Италия доминирует – такого не было с 90-х. «Лацио» или все-таки “Рома” – уточним через неделю в дерби. Но до “Наполи” пока обоим далеко, а “Юве” просто лихорадит. Как и «Ливерпуль», который «никогда не будет один», потому что “Тоттенхэм” и “Челси” без Кейна и Канте больше мучаются, чем играют. Под матчи МЮ Фергюсон может укладывать внуков, а Арсенал”... как обычно. И даже «Сити» побеждает чаще за счет тактических изысков, «Барса» у Пепа была куда интереснее.

Злобный зритель №13. Станислав Горин

10. «Реал»

9. «Ювентус»

8. «Барселона»

7. «Бавария»

6. ПСЖ

5. «Лацио»

4. «Валенсия»

3. «Тоттенхэм»

2. «Наполи»

1. «Манчестер Сити»

Это осознанный выбор в пользу команд, играющих интересно и продолжающих искать что-то новое. Поэтому беспокойный гений Гвардиола – первый, а Сарри вслед за ним, дальше «Тоттенхэм» и «Валенсия» - тоже исключительно тренерские проекты Почеттино и Марселино. Если бы дортмундская «Боруссия» не начала проигрывать в Бундеслиге и справилась с АПОЭЛом в Лиге чемпионов, а «Интер» лучше атаковал, то даже «Реал» с «Ювентусом» могли оказаться вне списка.

Итоги

Невооруженным взглядом видно, что большинство злобных зрителей восхищаются игрой «Манчестер Сити» - команда Пепа Гвардиолы собрала 11 первых мест из 13, только ПСЖ и «Бавария» сумели по разу опередить «горожан». Ниже – сводный рейтинг, за каждое первое место в топе злобного зрителя команда получает 10 баллов, за второе – 9, за третье – 8, и так далее.

1. «Манчестер Сити» - 126 очков

2. ПСЖ – 102 очка

3. «Барселона» - 95 очков

4. «Тоттенхэм» - 83 очка

5. «Наполи» - 71 очко

6. «Бавария» - 60 очков

7. «Манчестер Юнайтед» - 45 очков

8. «Лацио» - 30 очков

9. «Валенсия» - 27 очков

10. «Реал Мадрид» - 25 очков

11. «Интер» - 19 очков

12. «Ювентус» - 18 очков

13. «Рома» - 7 очков

14-15. «Лион» и «Челси» - 3 очка

16. «Бешикташ» - 1 очко

Чертова дюжина злобных зрителей в своих рейтингах задействовала 16 разных команд. А какой топ-10 получился у вас?