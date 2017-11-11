Трудный путь Буффона в Россию

Швеция заслужила путевку на ЧМ-18. Но это не единственная проблема Италии Вентуры после поражения, и «Соккер.ру» переживает за Буффона.

Мундиаль без Италии. Так вообще бывает?

На чемпионатах мира – начиная со второго в самой Италии, ведь на уругвайский мундиаль не заявлялись, видели разную «Скуадру Адзурру». Иногда звезда сияла спорно – при фашистах побеждали со скандалами, но состав был выдающимся, играть умели. Потом наступило затишье. Затем в семидесятых набрали ход, чтобы стать чемпионами в 1982-м, а позже всегда были среди самых звездных.

За восемьдесят пять лет Италия лишь один раз пропустила финальную часть мундиаля. Случилось это почти шестьдесят лет тому назад, когда не сыграли в Швеции в 1958-м. Символично, что теперь именно молодые представители футбольных «Тре Крунур», оставив Златана на трибунах в качестве почетного зрителя, смогли переиграть Италию дома.

Буффон, который был в заявке или играл на пяти чемпионатах мира, рискует пропустить мундиаль в России, если пропустит в Милане в понедельник. Ведь Италии нужно будет забивать трижды. Против Швеции, которой проиграли теперь впервые за двадцать лет, последний раз три мяча Италия забила в 1971-м году. Тогда как «Три Короны» забивали трижды в Неаполе через тринадцать лет.

Соперник сложный, но чемпионат мира без Италии – странное зрелище. В финальных частях Евро не играли частенько, но мундиали были их коньком. Какие бы бури и невзгоды не разрушали итальянский футбол – договорные матчи, подкупы арбитров, незаконные ставки, на чемпионаты мира ездили и дрались. Даже на Евро-2016 с Конте и многими из нынешней заявки Вентуры сражались. Так что же произошло в отборе и в Швеции?

Шведы без Златана крепче. Они заслужили ЧМ-18?

Италия оказалась в группе с Испанией, дома не проиграла пиренейцам, а в гостях была бита 3:0. А поскольку для полного счастья сыграли вничью с Македонией, то заслуженно стали вторыми в простой группе с сильным фаворитом – «Красной Фурией». Швеции было сложнее, в ее группе лидировала Франция – вице-чемпион Европы, а выбить пришлось Нидерланды, пусть кризисные, но опасные.

Пока Италия деградировала, молодые шведы под руководством Андерссона без Ибрагимовича заиграли даже лучше. Команда эта далеко не идеальная, они уступали болгарам, проиграли Роббену в последнем матче группы. Но поскольку голландцы дважды проиграли Франции, то со второго места в стыковой раунд пошла Швеция, представленная интересными ребятами, вроде Форсберга. Конечно, талантов такого уровня у Швеции мало, но командный класс есть.

Два игрока «Краснодара» Гранквист и Классон, опытный Лустиг, который вчера не мог сыграть, и молодой Линделеф, который в сборной отрывается после неудач в МЮ, а также Дурмаз, Берг и Тойвонен вполне себе игроки европейского уровня. Почему таким ребятам нельзя на чемпионат мира? Только потому, что у Европы мало путевок, поскольку президентам ФИФА нужны голоса конфедераций Африки, Азии и Северной Америки?

Италия – без тактики. Виноваты игроки или тренер?

Шведы играли жестко и резко. Но причина поражения не только в самих собратьях по оружию Гранквиста и Классона. Первопричина позорной игры Италии - в самой команде, ее подходе, непонятливости футболистов и слабых идеях главного тренера. Хотя изначально многим предложение заменить скандального Конте стариком Вентурой, что будет бесконечно благодарен за сам шанс поработать со сборной, казалось логичной. Закрутили гайки – раскручивали гайки.

Ну не Манчини ведь звать, итальянский футбол как система деградировал, но не настолько. Да и денег на Роберто у итальянской федерации не было. Взяли, кого смогли. Вернее, даже назначили, но Вентура оказался слабым тактически, что для итальянского тренера - страшный грех. Италия с настолько убогой тактикой, что трудно понять, почему сами футболисты не вносят правки? Вентура упрямый, хвастливый (до матча заявил, что уже думает о играх в России), но футболисты «Милана», «Ювентуса» и «Интера» - взрослые мужики.

Что мешало внятно опротестовать схему «4-4-2» не перед самой игрой в Швеции? Во-первых, трио легендарных защитников постарело, им не хватает сил на высокий прессинг и грамотный выход в атаку. Во-вторых, Верратти и Де Росси - не дуэт, а два обломка разных по структуре трио. Многие сейчас вспомнят, что Италии не хватает Пирло, ведь об Андреа говорили всю неделю из-за завершения карьеры. Но даже Маэстро лучшие матчи в сборной провел при поддержке двух напарников.

В-третьих, лишенная опоры, обычная схема Вертуры завершается несвязной связкой форвардов, которые друг друга не понимают. И рандомным набором не вингеров даже, а недолатералей. При этом в решающем матче тренер решил наполовину изменить план – взял троих в защиту, но испоганил игру в атаке, поставив рядом Иммобиле и Белотти, которые снова не были никакими братьями-близнецами в чужой штрафной.

Андреа коснулся мяча пять раз, и трижды – на своей половине поля. Вентура умудрился неправильно использовать семь человек из одиннадцати основных, ведь только Буффон и три защитника знали, что делать – по старой памяти. Остальные, как и вышедшие на замену Эдер с Инсинье, просто изображали активность после перерыва и давление. Но о какой игре речь, если у Кьеллини столько же ударов, как у Иммобиле и Белотти вместе взятых? Тут даже Вентура был шокирован на бровке. Сыграли ужасно.

«Скуадре» чем хуже – тем лучше. Италия возьмет реванш?

Серхио Рамос сожалеет, что в гимне Испании, чья футбольная сборная загнала Буффона в клетку со шведами, нет слов. А в национальной песне Италии в припеве есть строчки: «Мы готовы умереть! Мы готовы умереть! Италия позвала!». Эти слова орут Де Росси и Буффон перед матчами. Римская империя столько раз переживала падения, что привыкла воскресать, а итальянцы так долго были разъединены, что им не привыкать искать общее и объединяться для благой цели.

Но жаль, что ужасная игра сборной совпала как с намеком на воскрешение Серии А, так и с чемпионатом мира именно в России. Ведь в девяностых годах и начале двухтысячных выросло несколько поколений россиян, симпатизирующих итальянских клубам и сборной. Для них поддержка «Скуадры» в любом ее состоянии - футбольная традиция. Многие переживали, когда Италию убивали арбитры на ЧМ-2002, многие праздновали победу в Германии.

Так что Буффону в раздевалке перед ответным матчем со Швецией важно напомнить, что играют не только ради его мечты, не только за себя и во имя репутации, но и ради десятков миллионов людей далеко за пределами немаленькой Италии. Шансы заметно упали, но если и сейчас сборная Вентуры не проснется, то ей просто не место на чемпионате мира в России. Грусть Буффона в таком случае разделим, но такова жизнь. Не всегда можно получить то, что хочешь.

Но в этом ничего страшного. Страшнее не заслуживать и получать. Швеция - симпатичная команда, Италия – никакая, хотя наивно клюнула на наживку Андерссона и подумала, что владение мячом и загрузка флангов в Швеции им что-то дадут. Пока счет 1:0 правильно подчеркивает разницу между рассветом и закатом двух футбольных сборных. Но только в первом случае мир получает немного света, поэтому в Милане в понедельник Италии нужно забивать дважды, не пропускать и перенести шведский рассвет. Другого рецепта нет, Вентура за два дня должен учесть все ошибки.

Его футболисты должны найти в себе смелость, силы и совесть, иначе ничья с любым счетом или даже победа, если Швеция забьет лишь на один мяч меньше, будет означать крах надежд. После двух проваленных чемпионатов мира в ЮАР и Бразилии четвертьфинал имени Конте был глотком свежего воздуха, но за полтора года растеряли все наработки Антонио. В результате даже Иммобиле, Инсинье и травмированный Дзадза – три лучших футболиста и форварда Италии прямо сейчас, не могут ничем помочь сборной, которой просто нет.

Тут не о слабом поколении нужно говорить, а о дичайшем несоответствии между возможностями и их реализацией. Какая разница, что было раньше, если даже замечательному хавбеку Жоржиньо не находится места на поле? Сборная Италии играет хуже, чем сборная России. Ни хитрости, ни фантазии. И шведы еще осторожничали. В противном случае счет мог быть даже 2:0. Но и сейчас высоки шансы, что Буффон завершит карьеру в сборной в ночь с понедельника на вторник. Ведь сам Джиджи говорит – если пропала вера в успех, то вылет гарантирован.