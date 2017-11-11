«Лужники» открылись и поставили рекорд!

Россия проиграла Аргентине, но на футбольной карте страны появилась обновленная арена. «Соккер.ру» приветствует возвращение стадиона для сборной и больших финалов.

Сколько стоила реконструкция «Лужников»?

Заложили арену в 1955-м году, построили в 1956-м. А третья реконструкция, которая началась в 2014-м году, завершилась недавно, и «Лужники» сразу смогли принять первый матч в новом обличии без тестовых матчей по 20 тысяч. Мэр Москвы подчеркнул, что все средства на перестройку поступили из городского бюджета. Озвучивали сумму в 24 миллиарда рублей. Все во имя розыгрыша приза, который пока уютно позирует на газоне «Лужников» вместе с мячом турнира:

Публикация от adidas Football (Soccer) (@adidasfootball) Ноя 9 2017 в 8:39 PST

24 млрд рублей это много или мало для стадиона? Получается примерно 405-409 миллионов евро, и чиновники не соврали, назвав новые «Лужники» одним из самых дешевых стадионов Европы и мира с такой большой вместимостью. Хотя теперь арена может принять не 84 тысячи зрителей, а 81 тысячу, в Европе очень мало таких громадных арен. Мешают современные нормы безопасности, а также урбанизация.

В Москве, если бы пришлось впихнуть такой огромный стадион в другом месте, сама земля стоила бы миллиард евро. Но поскольку арена уже стояла, то она получилась больше, чем «Олд Траффорд» (76 000 зрителей), больше всех стадионов Испании, кроме «Камп Ноу» и «Сантьяго Бернабеу», больше «Олимпико» в Риме, хотя меньше «Сан Сиро». Добавьте «Стад де Франс» и «Уэмбли» - они больше, и увидите «Лужники» в десятке самых больших арен Европы.

Публикация от Катя Табунова-Фомина (@katarinafomina) Ноя 11 2017 в 10:15 PST

Причем в Лондоне реконструкция (вернее, постройка нового стадиона на месте старого) обошлась в 798 миллионов фунтов стерлингов, то есть 902 миллиона евро. В два с половиной раза дороже, чем «Лужники». Но там еще и транспортную развязку строили, в итоге перешли отметку в миллиард фунтов. Так что лучше сравнить стадион в Москве с ареной «Зенита» - «Крестовский» обошелся в 43 миллиарда рублей, и цена продолжает расти. Это 409 млн евро против 622 млн евро.

Разумеется, арены разные, и «Лужники» не венец дизайнерской мысли и инженерного подхода будущего. Но все-таки разница слишком большая, можно еще раз удивиться стоимости «Крестовского» и отметить, что в Москве деньги посчитали лучше. В результате народ увидел Месси, но при этом из казны не улетучилось еще 19 миллиардов рублей:

Публикация от Alex Nikitin Keeper (@alexnikkeeper) Ноя 11 2017 в 9:26 PST

Стадион получился красивым?

Убранные беговые дорожки – первый шаг к футбольной культуре на стадионах такого типа. Кто бывал на стадионах Киева, Берлина или Рима, не даст соврать – все «Олимпийские» остаются неудобными для просмотра футбола. Даже если сидите по центру на первом ярусе – поле далеко, а футболисты кажутся маленькими букашками. В этом смысле «Лужники» если и стали лучше, то не намного. Например, рассмотреть, что девушке с микрофоном было холодно, получится лишь с помощью фотографа «Соккер.ру», а с трибуны вы вряд ли четко различите мелкие детали:

На огромных аренах удобно только за тактикой следить, но идеального обзора, как на стадионе того же «Краснодара» (34 000 зрителей), не ждите. Зато ждите огромной заполненной арены и чувства футбольного единства. Например, с имитацией флага у фанатов на трибунах получилось лучше, чем у дизайнеров формы сборной, которые унизили флаг РФ, разместив на носках, растянув полосы. На фоне безобразия с гетрами трибуны «Лужников» смотрятся очаровательно:

Если сыграть в ночное время суток и зажечь смартфоны – получится красивое звездное небо. Даже Месси оценил «Лужники»: «Я уже играл здесь против „Спартака“ в Лиге чемпионов. Но это уже другой стадион, современный, большой, красивый и удобный». Ну, насчет красоты – у каждого свое субъективное мнение. Многим категорически не подходят трибуны под маленьким углом. Например, на будущее фанатам сборной России надо учиться у итальянцев и немцев, которые такие баннеры, как «Сокровища нации» спускают со второго яруса. Ведь, согласитесь, даже на фото не видно, кто изображен, а должно быть видно не только птицам, пролетающих над стадионом:

Что не понравилось зрителям игры Россия – Аргентина?

Оставляйте личные комментарии о «Лужниках» на странице стадиона на нашей карте. Ведь арены строят и реконструируют для тех, кто платит деньги за билеты. Для людей. Так что самая важная оценка – субъективная от зрителей. И многие зрители в бешенстве, поскольку из-за матча перекрыли слишком много улиц, создали неудобство даже тем, кто просто находился рядом, не на футболе. А народ сделал, что мог, ведь 78 750 зрителей на игре России и Аргентины – новый рекорд сборной, побили легендарное достижение игры России и Украины в рамках отбора на Евро-2000 (тогда было 78 600 зрителей).

Публикация от Anton Rudakov (@alfer88) Ноя 11 2017 в 10:04 PST

С того дня и гола Шевченко-Филимонова ни разу сборная России не собирала такую аудиторию, как сегодня. Москвичи и гости столицы соскучились по такой атмосфере, разметали билеты, пришли смотреть на Месси и стадион. За такое отношение надо платить стократно, но в ответ не обошлось без скандала. Почему-то организаторы решили, что нельзя выпускать после матча с верхних ярусов болельщиков, среди которых хватало женщин и детей. Проще говоря, дети плакали на холоде, а охрана отвечала: «У нас приказ». А он умный, приказ этот? В результате, пока Глушаков после матча паковал полученную в перерыве футболку Месси, народ мерз.

Публикация от Сборная России по футболу (@teamrussia) Ноя 11 2017 в 6:46 PST

Странное отношение, тем более, что на медленный выход после матча жаловались многие. Даже те, кто успел попасть в первый поток фанатов. Помнится, после финала Евро-2012 зрители на «Олимпийском» в Киеве, где сыграют и финал ЛЧ-18, вышли за десять минут, причем даже толп не было, просто потоки людей, разбитые на группы. А в Москве люди жаловались, что едва не случилось беды в давке даже при заходе на игру. Но после ведь нет никакого досмотра – человек свободно покидает арену, надо только обеспечить равномерный выход к метро. На финале Евро было 63 000 зрителей, меньше, чем теперь в «Лужниках», но организаторы точно прокололись. Не только Губерниев негодует, странная картина – верхний ярус заблокирован, когда нижний пуст. А если бы народ попробовал прорваться, что бы тогда случилось? Давка и падения с яруса? Организаторам – «кол» имени Бубнова.

Публикация от Дмитрий Губерниев (@guberniev_dmitry) Ноя 11 2017 в 7:21 PST

«Вместе мы команда» не худший лозунг, но полиция и организаторы матча были одной командой, а болельщики – другой. Надо уважать людей, если организовываешь праздник с платным проходом, как в случае с товарищескими матчами сборной России. Народ нужно благодарить за поддержку, а вот с логистикой пора что-то срочно сделать, ведь фанаты со всего мира не поймут, если будут час покидать стадион после финала ЧМ-18. Арену на 80 тысяч можно заполнить и освободить быстрее, чем кажется, причем без давки и очередей. Главное включить головы организаторов.

Публикация от Alina Kasúmova (@alinkanji) Ноя 11 2017 в 10:03 PST

Поработают над входом и выходом – получат стадион, который приятно посещать, пусть пока победы сборной России не создали на нем особенную атмосферу, которая есть на «фартовых» аренах клубов и сборных. Когда-то и «Лужники» такими станут, если дождутся серии побед сборной России. А в ожидании этого чуда с 2019 года здесь будут играть финалы Кубка страны. Тоже неплохо, хотя чтобы добиться новых аншлагов и рекорда посещаемости не через семнадцать лет, как сейчас, а быстрее, надо чаще играть с элитными командами и выступать успешнее. В Москве снова есть большой стадион, осталось приложить качественный футбол.