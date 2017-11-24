Смолов и Англия: нужен грамотный старт

«Вест Хэм» устроил разведку и нацелился на Федора Смолова. «Соккер.ру» оценивает, какие еще английские футбольные клубы могли бы претендовать на россиянина.

Смолов зреет и зреет, зреет и зреет, когда-то уже должен настать момент, и это наливное яблоко отцепится от краснодарского куста, отправившись к себе подобным, отборным и наливным. Таких много в чемпионате Англии, например. А чем убедительнее играет Смолов на фоне неубедительного «Краснодара» в целом, тем сильнее звучат голоса в пользу отъезда Федора за границу. 27 лет уже. Пора, самое время. Близится зимнее трансферное окно, из приоткрытой форточки уже дует свежими слухами, агенты и клубы разнюхивают обстановку, чтобы за скоротечный закупочный период успеть усилить ряды. Первой ласточкой-претендентом на самый привлекательный товар в РФПЛ в лице Смолова стал «Вест Хэм». Кризисный английский клуб – возможно, это как раз то, что нужно самому игроку, чтобы проявить себя за границей и освоиться там, проверить свой уровень и показать мастерство. Подумаем, кому в Английской Премьер-Лиге может пригодиться Смолов.

«Вест Хэм»

Один из идеальных вариантов. Довольно сбалансированный по конкуренции и привлекательный по финансам и перспективам. Все же у «Вест Хэма» прекрасный потенциал. Клуб с деньгами, способный на высокие результаты. В прошлом сезоне же все было замечательно. Сейчас в кризисе, однако это дело поправимое. Сменился тренерский штаб, зимой наверняка будут перемены и в составе. Тут бы и встроиться в схему Смолову. С виду подбор исполнителей в атаке может пугать. Там есть Кэрролл, Хавьер Эрнандес, Андре Айю, Диафра Сако, Марко Арнаутович. Но работает по-настоящему, пожалуй, только мексиканец, забивший четыре мяча в 11 матчах. На Арнаутовича без боли не взглянешь, Кэрролл тоже навык растерял, да и другого типажа игрок. А вот с тем же Эрнандесом и Айю придется повозиться. Они, конечно, бойцы универсальные, но в чем-то похожи на Смолова. При желании их можно разместить даже втроем, или поверить в того же Кэрролла и применять его таланты в паре со Смоловым. Появление Федора в «Вест Хэме» выглядит перспективно, хотя первым номером тут при Эрнандесе не стать. Зато можно побороться, и клуб способен выстрелить в будущем.

«Саутгемптон»

Куда перспективнее с точки зрения конкуренции вариант с «Саутгемптоном». Клуб не самый кризисный, хотя и обитает довольно невысоко в турнирной таблице. У «Саутгемптона» хороший подбор исполнителей в полузащите, однако есть острый дефицит результативных форвардов. 30-летний Шейн Лонг в 11 матчах ничего не забил, Чарли Остин наковырял один гол в девяти матчах, и лишь только Габбьядини забил трижды в 12 встречах. Но такая результативность для единственной тройки нападения – это печаль. Потому-то всего девять забитых голов в активе «Саутгемптона» с начала сезона. Катастрофически мало. «Святые» в свои успешные годы как раз могли похвастаться очень живой комбинационной игрой. Эта команда никогда не была «сухарем», игравшим от печки. Но при дефиците острых форвардов приходится так действовать. Появление Смолова стало бы для «Саутгемптона» каплей живительной воды.

«Ньюкасл»

Рафаэль Бенитес, попробовавший на вкус работу с топ-клубами, с большим трудом сдерживается, чтобы не заругаться открыто на руководство «Ньюкасла». Денег ему практически не выделяют, состав почти не усиливается. Приходится побираться, собирать эффективно играющий механизм из того, что имеется в наличии. Ситуация в целом неприглядная. Лучший бомбардир «Ньюкасла» в чемпионате Англии забил два мяча. Это все, что нужно знать о нападении «сорок». Отличился героическим подвигом Хоселу за 11 матчей. Так что Бенитес будет рад любому форварду, а уж наш Смолов это не любой, это гораздо лучше. Правда, финансовые ограничения «Ньюкасла» пугают. Все-таки «Краснодар» постарается выжать деньжат в приличном объеме от заграничных купцов. И тут «сороки» могут не выдержать конкуренции или податься за более экономными вариантами, если уж Бенитес начнет топать ножкой и стучать кулачками. По имени и статусу вариант хороший, закрепиться сразу можно в основном составе, учитывая слабую результативность конкурентов. Так что для самого Смолова «Ньюкасл» мог бы стать хорошим опорным пунктом в Англии.

«Вест Бромвич»

Еще один английский клуб, который страдает от нехватки бомбардира. Причем в атаке-то у «дроздов» приличные имена: валлиец Робсон-Кану, наш старый знакомый Рондон, а также Джей Родригес, который долго ходил подающим надежды, а сейчас с двумя голами самый результативный нападающий команды. С первого взгляда понятно, что «Вест Бромвичу» катастрофически нужен форвард. Раз Рондона два года назад из «Зенита» выцепили, значит, и деньги есть достойные, и глаз, смотрящий на российский рынок, имеется. Так что у Смолова есть все шансы попасть на радар «дроздов». Это еще и потому хорошая площадка для реализации своих способностей, что у «Вест Бромвича» более чем приличная полузащита, которая наверняка сможет форварда поддержать, обеспечить ему существование с мячом. Для Смолова это очень и очень важно. Результаты, конечно, у команды не выдающиеся, амбиции тоже так себе. Но мы и не говорим, что его задачей будет мгновенное попадание в топ-клуб, где он станет околачивать лавку и благополучно вернется на родные поля, только чуть больше состарившимся. Нужно работать и пробивать себе дорогу наверх там, за границей – так будет больше доверия со стороны более статусных покупателей.

Конечно, к этим вариантам можно добавить в Англии еще несколько клубов, испытывающих проблемы с атакой. Но переход в «Суонси» или «Кристал Пэлас» практически наверняка станет нырком в Чемпионшип, а этого нашему Федору не нужно. А у «Борнмута» и «Хаддерсфилда» слишком специфическая игра и традиции – там Смолову будет очень сложно закрепиться с точки зрения стиля и атмосферы. Поэтому в Англии оптимально сочетание клуба-середняка по потенциалу, который на данном конкретном отрезке имеет проблемы с атакой, но в перспективе способен их решить и подняться довольно высоко, позволив Смолову зарекомендовать себя для продвижения. Финансы на самом деле у всех должны найтись на Федора, если будет желание. Было бы желание биться и бороться у самого игрока. Пока оно ощущается. И переходить, наверное, следует именно в клуб из Западной Европы. Потому что вариант с тем же настойчивым «Фенербахче» не кажется слишком привлекательным для человека, жаждущего настоящего футбола, развития и перспектив. Возраст и игра «Краснодара» поджимают. Уже через год не факт, что форвард будет играть в составе «быков» так же ярко (тут и от команды зависит), будет так же востребован и амбициозен.