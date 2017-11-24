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Смолов и Англия: нужен грамотный старт

24 ноября 2017, 22:29
Смолов и Англия: нужен грамотный старт

«Вест Хэм» устроил разведку и нацелился на Федора Смолова. «Соккер.ру» оценивает, какие еще английские футбольные клубы могли бы претендовать на россиянина.

Смолов зреет и зреет, зреет и зреет, когда-то уже должен настать момент, и это наливное яблоко отцепится от краснодарского куста, отправившись к себе подобным, отборным и наливным. Таких много в чемпионате Англии, например. А чем убедительнее играет Смолов на фоне неубедительного «Краснодара» в целом, тем сильнее звучат голоса в пользу отъезда Федора за границу. 27 лет уже. Пора, самое время. Близится зимнее трансферное окно, из приоткрытой форточки уже дует свежими слухами, агенты и клубы разнюхивают обстановку, чтобы за скоротечный закупочный период успеть усилить ряды. Первой ласточкой-претендентом на самый привлекательный товар в РФПЛ в лице Смолова стал «Вест Хэм». Кризисный английский клуб – возможно, это как раз то, что нужно самому игроку, чтобы проявить себя за границей и освоиться там, проверить свой уровень и показать мастерство. Подумаем, кому в Английской Премьер-Лиге может пригодиться Смолов.

«Вест Хэм»

Один из идеальных вариантов. Довольно сбалансированный по конкуренции и привлекательный по финансам и перспективам. Все же у «Вест Хэма» прекрасный потенциал. Клуб с деньгами, способный на высокие результаты. В прошлом сезоне же все было замечательно. Сейчас в кризисе, однако это дело поправимое. Сменился тренерский штаб, зимой наверняка будут перемены и в составе. Тут бы и встроиться в схему Смолову. С виду подбор исполнителей в атаке может пугать. Там есть Кэрролл, Хавьер Эрнандес, Андре Айю, Диафра Сако, Марко Арнаутович. Но работает по-настоящему, пожалуй, только мексиканец, забивший четыре мяча в 11 матчах. На Арнаутовича без боли не взглянешь, Кэрролл тоже навык растерял, да и другого типажа игрок. А вот с тем же Эрнандесом и Айю придется повозиться. Они, конечно, бойцы универсальные, но в чем-то похожи на Смолова. При желании их можно разместить даже втроем, или поверить в того же Кэрролла и применять его таланты в паре со Смоловым. Появление Федора в «Вест Хэме» выглядит перспективно, хотя первым номером тут при Эрнандесе не стать. Зато можно побороться, и клуб способен выстрелить в будущем.

«Саутгемптон»

Куда перспективнее с точки зрения конкуренции вариант с «Саутгемптоном». Клуб не самый кризисный, хотя и обитает довольно невысоко в турнирной таблице. У «Саутгемптона» хороший подбор исполнителей в полузащите, однако есть острый дефицит результативных форвардов. 30-летний Шейн Лонг в 11 матчах ничего не забил, Чарли Остин наковырял один гол в девяти матчах, и лишь только Габбьядини забил трижды в 12 встречах. Но такая результативность для единственной тройки нападения – это печаль. Потому-то всего девять забитых голов в активе «Саутгемптона» с начала сезона. Катастрофически мало. «Святые» в свои успешные годы как раз могли похвастаться очень живой комбинационной игрой. Эта команда никогда не была «сухарем», игравшим от печки. Но при дефиците острых форвардов приходится так действовать. Появление Смолова стало бы для «Саутгемптона» каплей живительной воды.

«Ньюкасл»

Рафаэль Бенитес, попробовавший на вкус работу с топ-клубами, с большим трудом сдерживается, чтобы не заругаться открыто на руководство «Ньюкасла». Денег ему практически не выделяют, состав почти не усиливается. Приходится побираться, собирать эффективно играющий механизм из того, что имеется в наличии. Ситуация в целом неприглядная. Лучший бомбардир «Ньюкасла» в чемпионате Англии забил два мяча. Это все, что нужно знать о нападении «сорок». Отличился героическим подвигом Хоселу за 11 матчей. Так что Бенитес будет рад любому форварду, а уж наш Смолов это не любой, это гораздо лучше. Правда, финансовые ограничения «Ньюкасла» пугают. Все-таки «Краснодар» постарается выжать деньжат в приличном объеме от заграничных купцов. И тут «сороки» могут не выдержать конкуренции или податься за более экономными вариантами, если уж Бенитес начнет топать ножкой и стучать кулачками. По имени и статусу вариант хороший, закрепиться сразу можно в основном составе, учитывая слабую результативность конкурентов. Так что для самого Смолова «Ньюкасл» мог бы стать хорошим опорным пунктом в Англии.

«Вест Бромвич»

Еще один английский клуб, который страдает от нехватки бомбардира. Причем в атаке-то у «дроздов» приличные имена: валлиец Робсон-Кану, наш старый знакомый Рондон, а также Джей Родригес, который долго ходил подающим надежды, а сейчас с двумя голами самый результативный нападающий команды. С первого взгляда понятно, что «Вест Бромвичу» катастрофически нужен форвард. Раз Рондона два года назад из «Зенита» выцепили, значит, и деньги есть достойные, и глаз, смотрящий на российский рынок, имеется. Так что у Смолова есть все шансы попасть на радар «дроздов». Это еще и потому хорошая площадка для реализации своих способностей, что у «Вест Бромвича» более чем приличная полузащита, которая наверняка сможет форварда поддержать, обеспечить ему существование с мячом. Для Смолова это очень и очень важно. Результаты, конечно, у команды не выдающиеся, амбиции тоже так себе. Но мы и не говорим, что его задачей будет мгновенное попадание в топ-клуб, где он станет околачивать лавку и благополучно вернется на родные поля, только чуть больше состарившимся. Нужно работать и пробивать себе дорогу наверх там, за границей – так будет больше доверия со стороны более статусных покупателей.

Конечно, к этим вариантам можно добавить в Англии еще несколько клубов, испытывающих проблемы с атакой. Но переход в «Суонси» или «Кристал Пэлас» практически наверняка станет нырком в Чемпионшип, а этого нашему Федору не нужно. А у «Борнмута» и «Хаддерсфилда» слишком специфическая игра и традиции – там Смолову будет очень сложно закрепиться с точки зрения стиля и атмосферы. Поэтому в Англии оптимально сочетание клуба-середняка по потенциалу, который на данном конкретном отрезке имеет проблемы с атакой, но в перспективе способен их решить и подняться довольно высоко, позволив Смолову зарекомендовать себя для продвижения. Финансы на самом деле у всех должны найтись на Федора, если будет желание. Было бы желание биться и бороться у самого игрока. Пока оно ощущается. И переходить, наверное, следует именно в клуб из Западной Европы. Потому что вариант с тем же настойчивым «Фенербахче» не кажется слишком привлекательным для человека, жаждущего настоящего футбола, развития и перспектив. Возраст и игра «Краснодара» поджимают. Уже через год не факт, что форвард будет играть в составе «быков» так же ярко (тут и от команды зависит), будет так же востребован и амбициозен.

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hohoл
hohoл
01 декабря 2017 в 18:38
Так, а Реал где?
kust07
kust07 ответил Остапчук 67
28 ноября 2017 в 14:04
Остапчук 67:
Смолову нужно принимать решение, разговоры надоели.
Принимать решение Галицкому,от него многое зависит.
serset
serset ответил yasukuni
27 ноября 2017 в 04:59
yasukuni:
А за что НЫНЕШНИХ ногомячеров уважать? У предыдущего поколения на Западе кое-что да было - Шалимов, Мостовой, Аленичев - хотя до настоящих звезд не дорос НИКТО. А нынешние? Тьфу на них! Только и остается, что бегать, как с писаной торбой, с однажды случившимся покером АрШавки. Так раз в десять лет и кривая палка может выстрелить, не то, что ружье. А у Головина, Дзагоева, Смолова, Джикии, Кокорина и такого ЧП не случится НИКОГДА. Вообще, если помните, из игроков, игравших в РФПЛ, ровно ОДИН вырос до статуса звезды, и тот серб - Видич. А все остальные иностранцы были непонятно чем, им и остались. Про наших лучше вообще молчать.
а как же иванович, или тьяго сильва ?..
Фата лист
Фата лист
26 ноября 2017 в 13:14
В Ньюкасл к Бенитесу было бы идеально и переходить нужно зимой, ни к чему лето ждать, как бы у Феди в новом клубе не сложилось на ЧМ его все равно вызовут за отстутствием адекватной конкуренции, а если и в клубе попрет и на ЧМ стрельнит, то топ-клубы его непременно обложат предложениями.
yasukuni
yasukuni ответил scikuni
26 ноября 2017 в 04:21
scikuni:
неуажительно как-то, я так же могу про спартак ваш или зенит сказать, что он там сгниет, оттуда только в китай
А за что НЫНЕШНИХ ногомячеров уважать? У предыдущего поколения на Западе кое-что да было - Шалимов, Мостовой, Аленичев - хотя до настоящих звезд не дорос НИКТО. А нынешние? Тьфу на них! Только и остается, что бегать, как с писаной торбой, с однажды случившимся покером АрШавки. Так раз в десять лет и кривая палка может выстрелить, не то, что ружье. А у Головина, Дзагоева, Смолова, Джикии, Кокорина и такого ЧП не случится НИКОГДА.

Вообще, если помните, из игроков, игравших в РФПЛ, ровно ОДИН вырос до статуса звезды, и тот серб - Видич. А все остальные иностранцы были непонятно чем, им и остались. Про наших лучше вообще молчать.
scikuni
scikuni ответил yasukuni
25 ноября 2017 в 23:48
yasukuni:
Фейк на фейке сидит и фейком погоняет. Кому он нужен в этой Англии и нужна ли Англия обожравшемуся середняку? Вообще самый реальный прогноз - Смолов так и сгниет в своем Краснодаре, не перейдя никуда. От слова вообще.
неуажительно как-то, я так же могу про спартак ваш или зенит сказать, что он там сгниет, оттуда только в китай
scikuni
scikuni
25 ноября 2017 в 23:47
без единала смолова краснодару будет только лучше, конечно если тупой однообразный стиль галицкого поменяют, но а без шалимова еще лучше
борька
борька
25 ноября 2017 в 22:58
В Лондрн!
S010386A
S010386A ответил zamsb
25 ноября 2017 в 21:18
zamsb:
Все клубы, которые перечислены в статье, как возможный плацдарм для Смолова, в АПЛ относятся к разряду середняков. Не понятно, что может дать Смолову переход в такие клубы. Ничего, кроме денежного содержания. Что бы впоследствии перейти в один из топ-клубов, Смолову нужно заиграть в э\тих средних клубах на уровне "сврех космоса", а это не реально. Как смотрелся тот же Смолов на фоне сильных футболистов сборной Аргентины или Испании. Да практически ни как. Понятно, что он выполнял установку тренера (Черчесова). Но не было в игре Смолова какой то изюминки, присущей только этому игроку. Он был один из них (игроков сборной России).
вы правы на все 100, но еще не надо забывать, что Феде нужно , чтобы вся команда играла на него, ...
sir-5
sir-5
25 ноября 2017 в 17:28
"Могли" бы все,но он не нужен никому. Разве что бесплатно.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
25 ноября 2017 в 17:16
У СМОЛОВА СВОЕОБРАЗНАЯ ФОРМА ИГРЫ И ЕМУ НУЖЕН КЛУБ ПОД ЕГО ИГРУ А НЕ ПОД ИГРУ КЛУБА. ПОЭТОМУ ЗДЕСЬ СЕМЬ РАЗ ОТМЕРЬ.... АКТУАЛЬНО.
D.vil
D.vil
25 ноября 2017 в 12:57
Я была уверена, что этим летом он должен был перейти в другой заграничный клуб, но... Дай Бог в этот раз уйдет и блондина пусть с собой забирает!) Эта смолозависимость мне надоела.)
zamsb
zamsb
25 ноября 2017 в 12:55
Все клубы, которые перечислены в статье, как возможный плацдарм для Смолова, в АПЛ относятся к разряду середняков. Не понятно, что может дать Смолову переход в такие клубы. Ничего, кроме денежного содержания. Что бы впоследствии перейти в один из топ-клубов, Смолову нужно заиграть в э\тих средних клубах на уровне "сврех космоса", а это не реально. Как смотрелся тот же Смолов на фоне сильных футболистов сборной Аргентины или Испании. Да практически ни как. Понятно, что он выполнял установку тренера (Черчесова). Но не было в игре Смолова какой то изюминки, присущей только этому игроку. Он был один из них (игроков сборной России).
rash79
rash79
25 ноября 2017 в 12:13
Какой смысл переходить в клубы уровня середняков рфпл?Пусть играет в Краснодаре,больше он не где не нужен.
alexov222
alexov222
25 ноября 2017 в 11:02
если он перейдет в один из этих клубов,то похоронит себя навечно
yasukuni
yasukuni
25 ноября 2017 в 09:33
Фейк на фейке сидит и фейком погоняет. Кому он нужен в этой Англии и нужна ли Англия обожравшемуся середняку? Вообще самый реальный прогноз - Смолов так и сгниет в своем Краснодаре, не перейдя никуда. От слова вообще.
Багров-брат
Багров-брат
25 ноября 2017 в 09:10
Пора бы Фёдору попробовать себя в более сильном чемпе...)))
eugen-han
eugen-han
25 ноября 2017 в 09:04
всё это хорошо,если бы не было так грустно : о том,что он потеряет материально - это даже не обсуждается,но о том,что,не деградирует ли Федор там в АПЛ ? - вот в чем риск и вопрос для принятия такого решения в перспективе.
eugen-han
eugen-han ответил Ironyfan
25 ноября 2017 в 08:49
Ironyfan:
Феде 27 лет. Нужен не грамотный,а срочный старт...
это рассвет в футболе,и здесь надо бы без суеты.
rubin kazzzan
rubin kazzzan
25 ноября 2017 в 06:13
Как Пашка Погребняк!
volga.kot
volga.kot
25 ноября 2017 в 06:09
Пускай едет в вест хэм на следующий год в чемпионшипе будет играть!
Salihamidjic
Salihamidjic
25 ноября 2017 в 04:08
27 ... Долго созревал.
Ironyfan
Ironyfan
25 ноября 2017 в 03:59
Феде 27 лет. Нужен не грамотный,а срочный старт...
Остапчук 67
Остапчук 67
25 ноября 2017 в 02:47
Смолову нужно принимать решение, разговоры надоели.
Евгений Сибель
Евгений Сибель
25 ноября 2017 в 00:27
Лучший вариант - Вулверхэмптон. Весной в чемпионшипе освоится а там уже должны выйти в АПЛ
MSN-thebest
MSN-thebest
24 ноября 2017 в 23:57
Судя по наколкам он уже готов для приличного клуба
parallels
parallels
24 ноября 2017 в 23:56
    Ice van Reed
    Ice van Reed
    24 ноября 2017 в 23:20
    Очередная шумиха как Кокорин в Арсенал, наделе останется в России может сменит клуб
    BDA8181
    BDA8181
    24 ноября 2017 в 22:52
    ну и на кой этот полуфабрикат нужен?! хотя сейчас владельцы берут всё то что плохо валяется...
    FROLL 001
    FROLL 001
    24 ноября 2017 в 22:47
    Поздно Федя. Надорвешься там!
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