Сказка с грустным финалом

Прагматичный романтик может снова остаться без чемпионства. Редкая и непростая победа «Ювентуса» на юге Италии подчеркивает минусы футбольной модели Сарри.

Сарри не ломает команды-чемпионы

«Ювентус» не пропустил в Неаполе впервые за двадцать лет. И одержал всего вторую победу за семнадцать. В один мяч, но «Наполи» не отыгрался. А теперь вспоминайте, кому Маурицио проигрывал в этом сезоне. В Серии А первое поражение, и уступили действующему чемпиону. Аллегри в очередной раз перестраивает «Ювентус». У него не все получается, но команда собрана из чемпионов. Если бы Матюиди забил из шикарной позиции – счет бы стал 0:2. «Манчестер Сити» не чемпионы по факту, но играют так, как короли – выиграли у «Наполи» дважды.

«Шахтер» много лет был чемпионом и позволил себе победу 2:1. Трудную, как у «Ювентуса», но «Наполи» по-прежнему не побеждает команды с уверенностью первых. И дома с «горняками» первый гол был забит во втором тайме, а погром оформили в конце. Или вспомните, что в апреле «Ювентус» не проиграл в Неаполе, а в прошлом году выиграл дома. До этого сезона команда Сарри работала хуже, но грех за душой имела – не создана для побед над чемпионами. Тут и весенний «Реал» можно вспомнить, чемпиона Испании и будущего победителя Лиги чемпионов. Даже если с такими соперниками играют условно «хорошо», побед мало или нет вовсе. «Наполи» Сарри обыграл «Ювентус» один раз – осенью 2015, когда лидировал в Серии А. Но то лидерство не стало предвестником титула…

«Наполи» не умеет доминировать

Без поражений до четырнадцатого тура обычно не доходили. Но даже победы порой многое могут рассказать о тренерском стиле. Сарри хвалят по делу, поскольку он замечательный тренер. Но обратите внимание на детали. Вчера по владению получилось 67.4 % на 32.6 % - «Наполи» намного лучше играл с мячом. По точности передач аналогично – всего 10 % брака, а у «Ювентуса» целых 23 %. По ударам 21:7. А счет в пользу гостей!

При этом «Шахтер» неаполитанцы вынесли, давая сопернику потрогать мяч. Там и по браку равенство, и по владению все ближе - 55.5 на 45.5 %. Связь понятная, «Кьево» отобрал у Сарри очки, когда отдал «Наполи» мяч. 26.7 % владения у хозяев – игра в одни ворота на вид, 23 % брака у «летающих осликов» - не пытались цепляться, 1:5 по точным ударам, а счет 0:0. Даже трудная победа «Наполи» над «Удинезе» была продиктована тем, что соперник отдал мяч и огрызался. Понятно, что если разница в классе показательная, то «Наполи» выносит оппонента, доминируя.

Но не случайно Сарри назвал Спаллетти «министром обороны» после 0:0 с «Интером». Лучано отдал Маурицио мяч в гостях, счет остался 0:0. «Наполи» тяжело позиционно атаковать и ломать стены. И наоборот, победа над «Миланом» случилась, когда наивный Монтелла решил больше владеть мячом, чем «Наполи», не уступить по статистике. Вот тогда игроки Сарри провели атаку, которая им удобна – Кулибали отобрал мяч в подкате, стеночками и забросом дошли до штрафной, где Зелински пустил мяч между ног Доннарумме. Вот такая игра – в стиле «Наполи».

Система зависима от пары игроков

Существует несколько подходов. Тренер ищет схему под футболистов – как режиссер, который не позволят актерам импровизировать и отклоняться от сценария. Наставник анализирует сильные стороны игроков и выбирает тактику, исходя из них. И смешанный стиль, который больше любит тренер «Наполи». Но в решающие моменты не первый раз оказывается, что не Кулибали выбран под схему, а схема работает именно так, как сейчас, поскольку появился сенегалец.

Впрочем, еще важнее аргумент о Гуламе. Алжирец Фаузи ушел с поля в игре с «Манчестер Сити» при счете 1:0 в пользу своей команды, а по ударам в створ было 4:0. Дальше Гвардиола накидал Сарри четыре мяча… Без левого защитника вчера «Ювентус» вышел в атаку его флангом. С Гуламом на поле «Наполи» собрал серию из восьми побед в десяти матчах всех турниров подряд. Без него – два поражения и ничья в шести играх, потеря очков в половине случаев. В «Неаполе» прошли большой путь, чтобы не быть командой Гамшика. Сам словак не сразу пережил утрату статуса местного Тотти.

А сейчас им придется помучиться, чтобы не говорили, как на Гуламе держалась вся конструкция. Через его край прошло 47 % атак и создано много голов. Фаузи ведь поддерживал Инсинье. Оба – лидеры по передачам под удар. Вдвоем создали 71 момент, ровно треть от всех командных! Хотя через противоположный правый край всего 26 % выходов. А цифры по атакам через центр – 26 %, выдают слабую позиционную игру, о которой сказано выше. Команды, что легко доминируют, задерживают мяч в центре и завершают атаки через центрального форварда. «Наполи» в этом смысле зависим от настроения Мертенса, который хорош, но не крупный таран и не самый стабильный в мире игрок.

«Наполи» страдает без своего Матадора

Де Лаурентис давал деньги на новичков, и «Наполи» немало тратил в последнее время. Клуб не бедный, трансферная политика настроена на покупку тех, кто вырастет. Но при этом замену Игуаину нашли за счет перевода полузащитника из Бельгии Мертенса в атаку. Игра без ярко выраженного форварда работает, когда можно пойти вперед за счет контратаки или просочиться в штрафную на технике. Когда Кальехон и Инсинье могут вбежать в штрафную с любого края поля и показать мастерство. Сам Мертенс в состоянии часто и много забивать – пошутил, что в его контракте сумма отступных 28 млн. евро, и он единственный игрок, который может столько же забить в Серии А.

Но у «Наполи» одна модель игры в атаке. Новый Игуаин, Кавани, Левандовски – нужное подчеркнуть, по фамилии Милик ярко стартовал, потом получал травмы и в новом сезоне сыграл девяносто минут, выслушивая советы об уходе в аренду зимой. Форварда, который выручит, если по разным причинам не получается у Инсинье, Кальехона, Гамшика или Мертенса, нет. Причем речь именно о большом парне, чтобы как танк растолкал обычно неуступчивых защитников Серии А. Игра на втором этаже тоже важна, а оказывается, что у «Наполи» лучше всех из группы атаки в этом смысле Кальехон, у которого столько же успехов при игре головой, как у хавбека Жоржиньо.

Да, для Мертенса создают много моментов – качество его шансов выше, чем у Инсинье и Кальехона вместе взятых. Бельгиец грамотно открывается, но ему трудно выигрывать борьбу вне вратарской. В прошлом сезоне он забил 28 % мячей из вратарской, а сейчас – 30 %. Потребность в игре на опережение лишь выросла. Но Инсинье бил из вратарской 1 раз и вообще ближе, чем с одиннадцати метров, не забивал. А Кальехон забил «Болонье» головой и это редкая отсылка к тому, что творили Кавани и Игуаин. Видно, что если мелкого Мертенса закрывают, «Наполи» не может поменять стиль игры и уступает. С «Ювентусом» хватало одного гола, но кто его забьет, если у условного «центрфорварда» карта ударов отличается от карты Игуаина. Гонсало бьет не из вратарской, но в касание и наверняка.

Сарри слишком рано включил Венгера

«Наполи» словно создали, чтобы играл красиво и оставался без трофеев? Не хотелось бы, чтобы кино осталось без финала. Такие команды время от времени возникают, но Сарри очень важно не быть Венгером настоящего, а стать как Арсен из прошлого – чемпионом, но с той игрой, какая ему лично нравится. Ведь вчера Аллегри оказался сильнее, сыграв на опыте. У Массимилиано есть опыт побед над «Реалом» или «Барселоной». А у Сарри такого в резюме нет. «Наполи» стал заслуженным лидером Серии А, в которой минимум пять команд играют здорово. Но не стал грозой авторитетов, что пригодилось бы. Вчера отрыв сократился до одного пункта. Команда Рейны, Гамшика и Инсинье не получила психологическую уверенность, которой обычно не хватало.

Аллегри сделал так, что Де Шильо и Дуглас Коста сыграли сильнее Руя, Гамшика и Инсинье на фланге. Зацепки на одном краю хватило, чтобы в матче, где «Наполи» получил мяч, время и не получил пространства, «Ювентус» забил в стиле Сарри. С той лишь разницей, что Игуаин вышел за «Ювентус» и отличился, как центрфорвард. Порой такие атаки самому «Наполи» не удается превратить в гол, поскольку Мертенс не классический забивала. Своего Кейна не хватает, не случайно в Неаполе играли Кавани и Игуаин. А из Кулибали плохой Вернблум – защитник пошел в атаку в конце и не пригодился.

Вот и получается, что сказочный «Наполи» снова рискует остаться без чемпионства. «Ювентус» из тех, кого нельзя списывать. Но тут дело именно в Сарри и его команде. С другой стороны, минусы «Наполи» не трудно разгадать. Они все, как на ладони – еще один плюс грамотного тренера, у него есть система игры. Значит, «Неаполь» вчера проиграл битву, но не потерял шансы на титул. Команда Сарри это мангуст – умеет охоться на змей, даже ядовитых. Но проблема «Ювентуса» в том, что тот не плохой герой в этой сказке, а царь-питон, он душит, а не кусает. Аллегри подполз на расстояние одного пункта, а это значит, что если «Наполи» зажмут в тиски – Турин снова задушит мечты Неаполя гулять три дня, празднуя чемпионство. По всему миру найдутся люди, которые хотят увидеть такую вечеринку? Такова жизнь – если футболисты Сарри допустят без Гулама много ошибок слева в защите или, например, потеряют Инсинье, в Италии не будет нового короля.