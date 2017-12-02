В матче «Зенита» и «Урала» снова устроили шоу!

Два автогола, красно-желтая карточка от Карасева, решающий мяч Кокорина после рикошета – на «Соккер.ру» обсуждаем жару в Санкт-Петербурге.

Тарханов старался взять ничью

«Зенит» старался закрыть поражение от «Спартака» домашней победой и давил весь матч. Сыграли активно и при этом плохо. Настолько плохо, что Манчини выпустил защитника Мевлю на последние минуты – боялся ничьей, как в Екатеринбурге. Ведь не сказать, что игра всегда велась с прицелом на ворота Годзюра – за первый тайм было всего два точных удара. Один из них принадлежит Портнягину, когда тот красивым тычком головой забил в свои ворота, второй – Жиркову, когда Юрий из шикарной позиции пробил прямо во вратаря.

Во втором тайме точных ударов больше не стало – тоже два. Но Кокорин забил после явного рикошета. Наиграл «Зенит» на победу? Пусть решают фанаты клуба. Но причину такого непростого для «Зенита» матча отыскать можно – в собственных ошибках в атаке и в команде Тарханова. Гостей не раскрепостил быстрый автогол Мамманы, «Урал» сразу был готов к матчу и такой игре. Костьми лечь, но сыграть достойно. Причина в скандальной игре-открытии нового стадиона «Зенита» в рамках чемпионата России? Наверное, «Урал» отдал все силы, и отбивался зачастую грамотно, невзирая на кадровые потери в центре защиты.

«Зенит» ужасен в завершении атак

Реализация и результативность у них – космос. Портнягин сегодня забил в РФПЛ столько же, как Дриусси, Полоз, Ригони и Дзюба вместе в пяти последних встречах чемпионата – один мяч. Правда, в свои ворота. Навесы, навесы, навесы – давняя тактика Манчини, задолго до приезда в Россию так играл. Ничего нового даже в последней домашней игре первой части сезона Роберто не смог придумать. Если бы не автогол форварда «Урала», то даже без созданных моментов гости могли сыграть вничью.

А все потому, что у Манчини нет запасной тактики, если изученная всеми модель не сработала. Даже контратаку три в одного защитника «Зенит» реализовать не смог, не хватает сыгранности. Это не столько футболисты плохие, как тренер не поставил игру. Фаворит сегодня выиграл, но с трудом, невзирая на территориальное и игровое преимущество. Игры у «Зенита» по-прежнему нет, хотя есть приличные игроки. Правда, когда их не готовишь, то впечатления так себе, а «Урал» проигрывает в один мяч после автогола и рикошета.

Работа с мячом – проблема «Урала»

На 85-й минуте матча уральцы не смогли выйти в атаку без прессинга – в простой ситуации отдали передачу в аут. И это с учетом, что «Зенит» плохо отбирал мяч, ведь вспомните, как в середине первого тайма «Урал» отодвинул игру от своих ворот, тогда даже по ударам счет стал 4:3. Но в итоге получили 20 % брака, и это «Урал» еще старался играть на ближнего. В этом сезоне команда Тарханова хорошо отдает простые передачи, но по ключевым они лишь десятые в РФПЛ, проигрывают «Тосно» и «Динамо».

Стоит «Уралу» выйти к чужим воротам - успешно играют в завершающей фазе в пас реже, чем «Ростов». Причем на счету легионеров Димитрова, Кулакова и Бикфалви 61 % последних передач в атаках с ударами. Другими словами, когда румынского Эрика меняют на четвертой минуте матча – «Зенит» получает большое преимущество. Бикфалви лучше всех у Тарханова придумывает острые моменты на ровном месте. «Уралу», раз почти все острые пасы сегодня завершал потерей – из 380 передач только 6 (1.6 %) привели к ударам, остро не хватило техничного Эрика…

Екатеринбург зря не дружит с «Уралом»

«Урал» - последняя команда РФПЛ по посещаемости домашних матчей. А «Зенит» - первая. Это важная разница. Ведь если справедливо предположить, что есть ситуативные поклонники футбола, которые изредка оказываются на стадионе, а также не забывать о выездных фанатах в матчах с ЦСКА, «Зенитом» и «Спартаком», то у нас из 5 118 болельщиков остается где-то 4 000 активных фанатов «Урала». В городе на 1.38 млн человек! Не может не быть причины…

Порой говорят, ее надо искать в параллельной реальности. Там есть своя, не наша РФПЛ, где бывают договорные матчи, которых не бывает здесь. В том параллельном измерении, где играет другой «Урал», он провинился матчем, который показался жителям того параллельного Екатеринбурга подставным. Может, даже не одним таким матчем. Почему в нашем измерении люди поверили наблюдениям из того и перестали ходить на футбол? Не знаем. Но фиксируем факт – в лучшем случае один из 350 жителей города бывает на стадионе. Может, пора клубу попросить прощения и пригласить людей на трибуны?

«Зенит» выиграл благодаря поддержке

Судейство в этом матче не важно, поскольку Карасев просто показывал наблюдателям из ФИФА, что он не повторит того, что творил его коллега в игре «Зенита» и «Урала» весной. Ведь Инфантино хитрый, у него на каждого есть своя папочка с файлами. Отсюда нервы Карасева, строгость к фавориту и цирк с желто-красной карточкой Кришито. Арбитр мог отработать грамотнее, но не судья мешал, а у «Зенита» долго не получалось. Рефери мало волновал результат матча, его волновала личная путевка на ЧМ-18.

А вот «Зенит» не сдался, выгрыз победу, показал характер. Пока форма Кокорина и стадион, стадион и форма Кокорина – в этом рецепт побед «Зенита» Манчини в основном. Бывают исключения, куда без них, но если отбросить эмоции болельщиков по поводу судьи, который не поставил в пользу фаворита три пенальти, то в сухом остатке получим матч, в котором хозяева проявили характер. Хотя по первому тайму «Зенит» точно не заслужил полный стадион и такую поддержку. Зрители раскупили все билеты даже после поражения от «Спартака», так что народ добрее, чем футболисты, которые порой их обзывают по-разному.

Кришито, Иванович и Кокорин - дрались

Сегодня после влета «Спартаку» Манчини, и его подопечные показывали – им не наплевать на результат. Роберто недоработал, но «Зенит» старался. Играют через раз, не всегда понимают основы работы соперника. Сегодня судьбу решили два автогола (третий случай в истории РФПЛ) и рикошет, так что и «Урал» заслужил немного внимания. Весной в Екатеринбурге хотелось бы увидеть больше людей на трибунах. Ведь зрители могут влиять. Например, Кокорину так нравится играть на полном стадионе, что он снова выручил «Зенит» и спас от потери очков. Но не будь рикошета – «Урал» мог подарить праздник «Спартаку», «Локомотиву» и ЦСКА.

Но это, пожалуй, было бы не очень логично, поскольку команда Манчини на прощание с родной публикой в чемпионате России до весны жала, жала и дожала. Возможно, такой матч будет полезным? Покажет «Зениту», что надо всегда играть до конца, даже если не получается. Таков рецепт успеха, но неумение выжать результат при средней или плохой игре привело к 10 победам и 9 матчам, в которых «Зенит» терял очки. Если в двадцатом туре в Грозном Манчини не выиграет, то получится, что в половине случаев в РФПЛ его команда оступилась. Такому неподготовленному фавориту нужен характер, и сегодня Кокорин его показал. Командной игры не было, но снайпер решился на удар и спас «Зенит» от ничьей.