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В матче «Зенита» и «Урала» снова устроили шоу!

02 декабря 2017, 17:02
В матче «Зенита» и «Урала» снова устроили шоу!

Два автогола, красно-желтая карточка от Карасева, решающий мяч Кокорина после рикошета – на «Соккер.ру» обсуждаем жару в Санкт-Петербурге.

Тарханов старался взять ничью

«Зенит» старался закрыть поражение от «Спартака» домашней победой и давил весь матч. Сыграли активно и при этом плохо. Настолько плохо, что Манчини выпустил защитника Мевлю на последние минуты – боялся ничьей, как в Екатеринбурге. Ведь не сказать, что игра всегда велась с прицелом на ворота Годзюра – за первый тайм было всего два точных удара. Один из них принадлежит Портнягину, когда тот красивым тычком головой забил в свои ворота, второй – Жиркову, когда Юрий из шикарной позиции пробил прямо во вратаря.

Во втором тайме точных ударов больше не стало – тоже два. Но Кокорин забил после явного рикошета. Наиграл «Зенит» на победу? Пусть решают фанаты клуба. Но причину такого непростого для «Зенита» матча отыскать можно – в собственных ошибках в атаке и в команде Тарханова. Гостей не раскрепостил быстрый автогол Мамманы, «Урал» сразу был готов к матчу и такой игре. Костьми лечь, но сыграть достойно. Причина в скандальной игре-открытии нового стадиона «Зенита» в рамках чемпионата России? Наверное, «Урал» отдал все силы, и отбивался зачастую грамотно, невзирая на кадровые потери в центре защиты.  

«Зенит» ужасен в завершении атак

Реализация и результативность у них – космос. Портнягин сегодня забил в РФПЛ столько же, как Дриусси, Полоз, Ригони и Дзюба вместе в пяти последних встречах чемпионата – один мяч. Правда, в свои ворота. Навесы, навесы, навесы – давняя тактика Манчини, задолго до приезда в Россию так играл. Ничего нового даже в последней домашней игре первой части сезона Роберто не смог придумать. Если бы не автогол форварда «Урала», то даже без созданных моментов гости могли сыграть вничью.

А все потому, что у Манчини нет запасной тактики, если изученная всеми модель не сработала. Даже контратаку три в одного защитника «Зенит» реализовать не смог, не хватает сыгранности. Это не столько футболисты плохие, как тренер не поставил игру. Фаворит сегодня выиграл, но с трудом, невзирая на территориальное и игровое преимущество. Игры у «Зенита» по-прежнему нет, хотя есть приличные игроки. Правда, когда их не готовишь, то впечатления так себе, а «Урал» проигрывает в один мяч после автогола и рикошета.

Работа с мячом – проблема «Урала»

На 85-й минуте матча уральцы не смогли выйти в атаку без прессинга – в простой ситуации отдали передачу в аут. И это с учетом, что «Зенит» плохо отбирал мяч, ведь вспомните, как в середине первого тайма «Урал» отодвинул игру от своих ворот, тогда даже по ударам счет стал 4:3. Но в итоге получили 20 % брака, и это «Урал» еще старался играть на ближнего. В этом сезоне команда Тарханова хорошо отдает простые передачи, но по ключевым они лишь десятые в РФПЛ, проигрывают «Тосно» и «Динамо».

Стоит «Уралу» выйти к чужим воротам - успешно играют в завершающей фазе в пас реже, чем «Ростов». Причем на счету легионеров Димитрова, Кулакова и Бикфалви 61 % последних передач в атаках с ударами. Другими словами, когда румынского Эрика меняют на четвертой минуте матча – «Зенит» получает большое преимущество. Бикфалви лучше всех у Тарханова придумывает острые моменты на ровном месте. «Уралу», раз почти все острые пасы сегодня завершал потерей – из 380 передач только 6 (1.6 %) привели к ударам, остро не хватило техничного Эрика…

Екатеринбург зря не дружит с «Уралом»

«Урал» - последняя команда РФПЛ по посещаемости домашних матчей. А «Зенит» - первая. Это важная разница. Ведь если справедливо предположить, что есть ситуативные поклонники футбола, которые изредка оказываются на стадионе, а также не забывать о выездных фанатах в матчах с ЦСКА, «Зенитом» и «Спартаком», то у нас из 5 118 болельщиков остается где-то 4 000 активных фанатов «Урала». В городе на 1.38 млн человек! Не может не быть причины…

Порой говорят, ее надо искать в параллельной реальности. Там есть своя, не наша РФПЛ, где бывают договорные матчи, которых не бывает здесь. В том параллельном измерении, где играет другой «Урал», он провинился матчем, который показался жителям того параллельного Екатеринбурга подставным. Может, даже не одним таким матчем. Почему в нашем измерении люди поверили наблюдениям из того и перестали ходить на футбол? Не знаем. Но фиксируем факт – в лучшем случае один из 350 жителей города бывает на стадионе. Может, пора клубу попросить прощения и пригласить людей на трибуны?   

«Зенит» выиграл благодаря поддержке

Судейство в этом матче не важно, поскольку Карасев просто показывал наблюдателям из ФИФА, что он не повторит того, что творил его коллега в игре «Зенита» и «Урала» весной. Ведь Инфантино хитрый, у него на каждого есть своя папочка с файлами. Отсюда нервы Карасева, строгость к фавориту и цирк с желто-красной карточкой Кришито. Арбитр мог отработать грамотнее, но не судья мешал, а у «Зенита» долго не получалось. Рефери мало волновал результат матча, его волновала личная путевка на ЧМ-18.

А вот «Зенит» не сдался, выгрыз победу, показал характер. Пока форма Кокорина и стадион, стадион и форма Кокорина – в этом рецепт побед «Зенита» Манчини в основном. Бывают исключения, куда без них, но если отбросить эмоции болельщиков по поводу судьи, который не поставил в пользу фаворита три пенальти, то в сухом остатке получим матч, в котором хозяева проявили характер. Хотя по первому тайму «Зенит» точно не заслужил полный стадион и такую поддержку. Зрители раскупили все билеты даже после поражения от «Спартака», так что народ добрее, чем футболисты, которые порой их обзывают по-разному.

Кришито, Иванович и Кокорин - дрались

Сегодня после влета «Спартаку» Манчини, и его подопечные показывали – им не наплевать на результат. Роберто недоработал, но «Зенит» старался. Играют через раз, не всегда понимают основы работы соперника. Сегодня судьбу решили два автогола (третий случай в истории РФПЛ) и рикошет, так что и «Урал» заслужил немного внимания. Весной в Екатеринбурге хотелось бы увидеть больше людей на трибунах. Ведь зрители могут влиять. Например, Кокорину так нравится играть на полном стадионе, что он снова выручил «Зенит» и спас от потери очков. Но не будь рикошета – «Урал» мог подарить праздник «Спартаку», «Локомотиву» и ЦСКА.

Но это, пожалуй, было бы не очень логично, поскольку команда Манчини на прощание с родной публикой в чемпионате России до весны жала, жала и дожала. Возможно, такой матч будет полезным? Покажет «Зениту», что надо всегда играть до конца, даже если не получается. Таков рецепт успеха, но неумение выжать результат при средней или плохой игре привело к 10 победам и 9 матчам, в которых «Зенит» терял очки. Если в двадцатом туре в Грозном Манчини не выиграет, то получится, что в половине случаев в РФПЛ его команда оступилась. Такому неподготовленному фавориту нужен характер, и сегодня Кокорин его показал. Командной игры не было, но снайпер решился на удар и спас «Зенит» от ничьей.  

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Все комментарии
ragnik
ragnik
04 декабря 2017 в 12:32
Бездарная статейка ни о чем...
Doping87
Doping87 ответил V V S
04 декабря 2017 в 10:38
V V S:
Как всегда отличились супердорогие и супербестолковые аргентинос. А каков мега защитник Муммуна какой супер подкатище и закатил себе в ворота Жора Чердакцев наверное был в экстазе от его филиграного мастерства. Посещаемость стадиона чем то напоминает праздники в СССР всех по разнорядке и чтоб был товарищ а то выговор по партийной линии но здесь другая замануха халява плис и дешёвое пиво .
Ты так уверенно трындиш про бесплатные билеты и пиво. Раскажи где взять? То что билет на условный Урал стоит 300р. это наоборот хорошо. Москве такого и не снилось, коррупционеры не дадут.
Leningrad 84
Leningrad 84 ответил V V S
03 декабря 2017 в 23:12
V V S:
Что то у вашего современного стадиона то крыша течёт, то газон гниёт, то трибуны восстанавливают какой же он на хрен современный с такими недоделками.
Приезжай и убедишься сам - удобный, красивый, современный стадион и, главное, теплый. Поляна идеальная. После Петровского (с его позорными гальюнами, очередями, холодом, дождем и снегом) - это просто революция. Правда, добираться пока от метро далековато - пешком километра полтора, но к ЧМ-2018 обещают открыть станцию метро прямо у стадиона.
V V S
V V S ответил Leningrad 84
03 декабря 2017 в 21:30
Leningrad 84:
ВВС, насчет халявы и дешевого пива ты сильно ошибаешься! Просто народ идет на Зенит, играющий на очень удобном, теплом и современном стадионе.
Что то у вашего современного стадиона то крыша течёт, то газон гниёт, то трибуны восстанавливают какой же он на хрен современный с такими недоделками.
Leningrad 84
Leningrad 84 ответил Nikola45
03 декабря 2017 в 15:20
Nikola45:
Нет бесплатные билеты были! Их давали детям до 12 лет кто подписан на Зенит
Спасибо за информацию. Не знал об этом. Но что-то тысяч маленьких детей на этом матче не видел. Разве что несколько десятков - в "игровых комнатах" на электромашинках при выходе на второй ярус.
Nikola45
Nikola45 ответил Luiza S
03 декабря 2017 в 15:16
Luiza S:
Как же мне хочется сказать чисто по-русски тов. Багрову. Но не буду, надо быть "в рамках" приличия. Хватит в конце концов писать всякую чушь. Например, пишет, рикошеты, моментов не было, в створ мало, коллективный игры нет. Играют через раз, не всегда понимают основы работы соперника. А вот это, что вообще он пишет? Народ (то есть болельщики) добрее, чем футболисты, которые порой их обзывают по-разному. Слушайте, уважаемый вы вообще про наш Зенит не пишите. Пишите про московские команды. Между строк так и сквозит неприязнь к нашей команде и к нашим болельщикам. А московским пользователям, злопыхателям, тоже советую помолчать и не писать всякую чушь про красную карточку Кришито. Там ее и в помине не было. Также, как не было пенальти у Локо со СКА на 92 минуте. А вот Понтусу не дают. а потом он забивает в следующем матче.
А что вы хотели от Спартаковца?
Nikola45
Nikola45 ответил richi
03 декабря 2017 в 15:15
richi:
Спартачам действительно кое где дают бесплатные билеты. Лишь бы вели себя как люди и не показывали свою свинскую сущность.
Они думают что им это прозвище дали из за Пищепрома! )) Но на самом то деле из за их поведения и не только на стадионе! ))
Nikola45
Nikola45 ответил Leningrad 84
03 декабря 2017 в 15:13
Leningrad 84:
Ваня, Вы опять не правы и это Вам должно быть стыдно за откровенное вранье о распространении бесплатных билетов!
Нет бесплатные билеты были! Их давали детям до 12 лет кто подписан на Зенит
Nikola45
Nikola45 ответил Leningrad 84
03 декабря 2017 в 15:11
Leningrad 84:
Кстати, Иван, если уж сказал, то "отвечай за базар"! Где обещанные тобой цифры бесплатных билетов на матч Зенит-Урал? И желательно, места и способы их распространения!
Болтать это к Москве! Отвечать это не их конек ))
Leningrad 84
Leningrad 84 ответил Ваня лучший
03 декабря 2017 в 15:09
Ваня лучший:
Меня умилила фраза "Зрители раскупили все билеты" Вам привести количество бесплатно розданных билетов? Стыдоба!!!
Кстати, Иван, если уж сказал, то "отвечай за базар"! Где обещанные тобой цифры бесплатных билетов на матч Зенит-Урал? И желательно, места и способы их распространения!
Leningrad 84
Leningrad 84 ответил V V S
03 декабря 2017 в 15:06
V V S:
Как всегда отличились супердорогие и супербестолковые аргентинос. А каков мега защитник Муммуна какой супер подкатище и закатил себе в ворота Жора Чердакцев наверное был в экстазе от его филиграного мастерства. Посещаемость стадиона чем то напоминает праздники в СССР всех по разнорядке и чтоб был товарищ а то выговор по партийной линии но здесь другая замануха халява плис и дешёвое пиво .
ВВС, насчет халявы и дешевого пива ты сильно ошибаешься! Просто народ идет на Зенит, играющий на очень удобном, теплом и современном стадионе.
Алексей Бадайкин
Алексей Бадайкин ответил Leningrad 84
03 декабря 2017 в 13:21
Leningrad 84:
Ваня, Вы опять не правы и это Вам должно быть стыдно за откровенное вранье о распространении бесплатных билетов!
В принципе Ваню понять можно. Небось болеет за команду, на которую никто не ходит. Даже если за билет будут приплачивать.
Виктор Артюшин
Виктор Артюшин
03 декабря 2017 в 13:06
Посмотрите как убивали Тосно и сравните игру Арсенал и МЮ. За что дают пенальти у нас в Англии на это вообще не обращают внимание. Таких пенальти как у ЦСКА, вчера у Зени было 3 штуки. Самый смешной тур получился. Все лидеры вырывают победы на последних минутах.
V V S
V V S
03 декабря 2017 в 12:56
Как всегда отличились супердорогие и супербестолковые аргентинос. А каков мега защитник Муммуна какой супер подкатище и закатил себе в ворота Жора Чердакцев наверное был в экстазе от его филиграного мастерства. Посещаемость стадиона чем то напоминает праздники в СССР всех по разнорядке и чтоб был товарищ а то выговор по партийной линии но здесь другая замануха халява плис и дешёвое пиво .
richi
richi ответил Александр Северный
03 декабря 2017 в 10:59
Александр Северный:
Оказывается бесплатные билеты в Санкт-Петербурге на футбол дают только исключительно спартачам, очевидно, из-за убогости их положения.
Спартачам действительно кое где дают бесплатные билеты. Лишь бы вели себя как люди и не показывали свою свинскую сущность.
Leningrad 84
Leningrad 84 ответил Ваня лучший
03 декабря 2017 в 10:51
Ваня лучший:
Меня умилила фраза "Зрители раскупили все билеты" Вам привести количество бесплатно розданных билетов? Стыдоба!!!
Ваня, Вы опять не правы и это Вам должно быть стыдно за откровенное вранье о распространении бесплатных билетов!
Алексей Бадайкин
Алексей Бадайкин ответил Ваня лучший
03 декабря 2017 в 10:31
Ваня лучший:
Меня умилила фраза "Зрители раскупили все билеты" Вам привести количество бесплатно розданных билетов? Стыдоба!!!
" Вам привести количество бесплатно розданных билетов?"

Приведи.
И заодно расскажи, где берут эти бесплатные билеты. А то все покупают.
Алексей Бадайкин
Алексей Бадайкин
03 декабря 2017 в 10:30
Кто-нибудь может объяснить московские истерики по поводу гола, забитого после рикошета?
В этом есть что-то плохое? Такие голы не принято засчитывать? Это как-то нарушает правила?
По мне так гол замечательный. Кокорин переиграл половину защиты Урала и забил красивый гол.
ekliziast
ekliziast ответил Александр Алексатов
03 декабря 2017 в 09:08
Александр Алексатов:
арсенал прессинговал а спартачок как с Зенитом целовал газон и сново от дурня глушака отскочил
Спартак надругался над Зенькой в извращённой форме , а что касается гола Глушакова , то он забит после изящной комбинации , а не от рикошета Самедова.
rubin kazzzan
rubin kazzzan
03 декабря 2017 в 08:09
В погоню за локо!!!
1asss
1asss ответил Александр Северный
03 декабря 2017 в 01:42
Александр Северный:
Это не школа виновата, а связь с поросятством.
свинину не ем, держу диету, все болезни от мяса свинины
1asss
1asss ответил Александр Алексатов
03 декабря 2017 в 01:41
Александр Алексатов:
арсенал прессинговал а спартачок как с Зенитом целовал газон и сново от дурня глушака отскочил
они по другому не умеют
cpartak60
cpartak60
03 декабря 2017 в 01:09
зенит ваще забивает от рекошетов в последнее время!
Бродяга2
Бродяга2
03 декабря 2017 в 00:24
Смешная статья. Можно подумать, что Урал забил после красивой размашистой атаки.
Александр Алексатов
Александр Алексатов ответил 1asss
02 декабря 2017 в 22:25
1asss:
средненький матч, Зенит давил как умеет, а Урал автобус поставил как умеет, результат на лицо
арсенал прессинговал а спартачок как с Зенитом целовал газон и сново от дурня глушака отскочил
Damon
Damon ответил leds
02 декабря 2017 в 22:18
leds:
Замечательно. А то что в матче Локо-ЦСКА тот же Вернблум хватал того же Карасёва и орал на него так это ничего? Шведу даже жк не показали .
Так Верблум ,вообще матч через три должен играть
Egorium
Egorium
02 декабря 2017 в 22:08
Отять спартачи чат обгаживают своим договорным трепом.
Александр Северный
Александр Северный ответил 1asss
02 декабря 2017 в 22:05
1asss:
российская школа, что поделать?
Это не школа виновата, а связь с поросятством.
1asss
1asss ответил Павел Амурский
02 декабря 2017 в 22:04
Павел Амурский:
"Налицо" пишется вместе, таким грамотным лучше писать мало и правду, но без ошибок.
российская школа, что поделать?
Александр Северный
Александр Северный
02 декабря 2017 в 21:59
Оказывается бесплатные билеты в Санкт-Петербурге на футбол дают только исключительно спартачам, очевидно, из-за убогости их положения.
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