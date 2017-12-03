Игры для мальчиков. Судьи топят «Барселону», а тонет «Реал»

Пока арбитры унижают каталонцев, коллектив Зидана превратился в главных неудачников топ-5 – «Соккер.ру» изучает испанский парадокс.

В чем суть нового испанского скандала?

Хватает двух простейших повторов, чтобы не осталось вопросов – у «Барселоны» украли чистые голы. При счете 0:0 в Валенсии и при 1:1 против «Сельты» на «Камп Ноу». Причем в случае с мячом Месси на «Месталье» не было повторения ошибки арбитров в игре Германии и Англии, когда Лэмпард пробил выше ушей Нойера от перекладины настолько сильно, что можно списать пропущенный гол на минутное помутнение бокового судьи.

А Месси забил рикошетом от пятой точки голкипера. Мяч летел медленно, четко пересек линию, все было видно с бровки даже без повтора. Да и «офсайд» у Суареса против «Сельты» зафиксировали невероятный. Луис был намного дальше от чужих ворот, чем защитник, который забыл выйти вместе с напарниками. Получается, две грубые ошибки оборонительных линий и проворную игру Месси и Суареса перекрыли свистки арбитров. Смотрите сами, все очевидно, голы чистейшие:

Испанские арбитры всегда такими были?

Сколько себя помню, испанские арбитры имели плохую репутацию. Никогда не было такого, чтобы судьи, откормленные традиционным мадридским рагу (никаких намеков, блюдо такое), работали хорошо. Судья Ла Лиги – синоним словосочетания «плохой арбитр». Скандалы были всегда, скандалы громкие, влияющие на чемпионские титулы разных лет. Но в последнее время, даже если не брать во внимание оценки самых эмоциональных, вроде Пике, перешли грань между тупостью и хамством.

Жаль болельщиков «Барселоны». Каталонскую команду никто не запрещает ругать или хвалить по делу – чисто по игровым нюансам, из-за футбола. Но не заслуживает Вальверде, чтобы его и подопечных так унижали. Когда арбитры позволяют себе топить клубы такого уровня и мирового масштаба, что сделают при желании с аутсайдером? У Тебаса не хватает мозгов, чтобы понять – дискредитирует продукт, на котором пока зарабатывают миллиарды. Но что будет, когда Месси и Роналду уйдут из футбола? Скандалы утомляют, а обозленные фанаты «Барселоны» во всем мире не будут серьезно воспринимать лигу, где второй сезон подряд в матчах каталонцев столько ошибок.

Новый сезон – продолжение прошлого?

По отдельным эпизодам прошлого сезона приходилось разбираться и спорить. Были ошибки в пользу «Барселоны». Не все моменты, которые называли ляпами арбитров против команды Луиса Энрике, таковыми являлись. Там все было сложно, скандалов хватало. А сейчас - просто. У «Барселоны» украли возможность одержать еще две победы, увеличить отрыв до 12 пунктов. А «Реалу» подарили шанс на сокращение пропасти. И многим фанатам сложно поверить, что арбитры случайно не могут разобраться в таких простых эпизодах.

«Барселона» ведь не просто любимая команда миллионов жителей Земли. Она еще и символ региона, чьи трусливые политики устроили бурю в стакане, их арестовали и они сразу пошли сдаваться и торговаться за привилегии. Для Мадрида наказать Каталонию важно, и если по умолчанию мерзкая политика влезла в футбол – очень жаль. Эта «Барселона» не заслуживает такого отношения. Тем более, при Вальверде даже поведение футболистов изменилось. Луис Энрике допускал хамство со стороны Неймара и компании, а Эрнесто другой. Вернулся в «Барселону» как тренер, чтобы честно выиграть чемпионат Испании впервые в жизни. Начал удачно, но пришли арбитры и пытаются все испортить.

Почему «Барселона» не борется с произволом?

Обзывать Тебаса не продуктивно – с ним все понятно, как и ругать самих арбитров – люди подневольные, судя по тому, как работают. Президенту «Барселоны» надо обращаться напрямую в ФИФА и УЕФА. Летом по обвинению в коррупции был арестован испанский Мутко – глава федерации Вильяр. И хотя у самого Бартомеу мутное прошлое, президент должен сейчас драться не за свое кресло, как в случае с подписанием кабального для клуба контракта Месси, а за «Барселону».

Команда нуждается в защитнике, а его нет. Ведь второй сезон подряд о Бартомеу вытирают ноги слабые испанские судьи, а он не догадался обсудить этот вопрос с УЕФА, где молодой президент Чеферин не прочь получить больше компромата на испанских футбольных чиновников. Боссы «Барселоны» разучились или не умели думать так, как Перес. Флорентино когда-то обязательно снимет номер с видом на котел в царстве Аида. Но пока делает многое, чтобы «Реал» выигрывал трофеи. А судьи Тебаса ему, получается, активно помогают.

«Реал» обязательно замешан в истории с арбитрами?

Перес не всесильный, иначе у «Барселоны» не было бы ни одного чемпионства. Тут скорее Тебас на крючке у политиков. Но доказывать преднамеренность грубых ошибок должны испанские прокуроры и органы борьбы с коррупцией – не дело болельщиков. А если оценивать чисто футбольные эпизоды, то вывод однозначный – «Барселону» уничтожают судьи, прекрасно зная, что таким образом помогут «Реалу». Тут нет никакого нытья, а констатация фактов. Например, если «Реал» чудом догонит «Барселону» и выиграет Примеру с разницей в один пункт, то такой титул нельзя будет именовать справедливым.

Тут даже не футбол уже. Футбол это когда ошибаются в матчах и «Реала», и «Барселоны». Футбол это когда ставят много пенальти в пользу каталонцев, и почти не ставят пенальти после падений игроков Зидана. Это нормально, количество пенальти при честном судействе зависит от техничности линий атаки и модели игры. А сами по себе ошибки арбитров, если они в обе стороны – подтверждение низкой квалификации рефери. Но здесь ситуация другая. Видим, что «Реал» арбитры не спасают - 6 матчей с потерянными очками еще до Эль Класико. Но при этом «Барселону» явно давят. После такого команда Вальверде должна стать чемпионом Испании, это будет единственным правильным ответом на грустное поведение арбитров.

Команда Зидана – главные мазилы Европы?

У «Барселоны» отбирают голы, которые могли стать победными? Но «Реал» при этом умудрился после 266 ударов забить всего 25 голов. Нужно 10.6 удара в среднем, чтобы Роналду и его друзья праздновали мяч. Для сравнения – «Барселоне» хватает 5.9 удара для гола, ПСЖ – 5.7, а «Манчестер Сити» - 5.6. Разница колоссальная, «Реал» прочно выпал из числа самых эффективных атак мира. Для сравнения, игрокам «Спартака» хватает 4.6 удара в среднем для одного забитого мяча. У «Реала», если кто забыл начало абзаца, этот показатель в два раза больше – 10.6. Скоро арбитров будут тренировать забивать голы вместо Бензема?

Шутки шутками, но политически Мадриду выгодно поставить на место Барселону. А футбол оказался хитрее, чем большие мальчики из мира спортивной политики думают. Ведь «Реал» является второй командой в топ-5 по количеству ударов за матч (выше только «Бавария»). А по голам ниже «Челси» или «Реала Сосьедад», занимают двадцать шестое место! Забавно получается. Как бы арбитры ни работали против «Барселоны», это мало помогает «Реалу». Команда Зидана деградировала по результатам – на той же дистанции в прошлом году заработал 34 пункта против 28 сейчас. «Реал» потерял в скорострельности, было 37 голов – стало 25. Да и у Роналду шикарная статистика – 68 ударов, 2 гола, реализация 2.9 %. У всего «Реала» 9.3 %, так что мазила Криштиану прямо сейчас тянет Зидана в район шестого места.

Величайший мазила футбола. Месси против Роналду

«Реал» не смог использовать ошибки арбитров?

«Мадрид» был первым в прошлом году после четырнадцатого тура – стал пятым. Как бы «сливочные» ни старались, как бы арбитры ни ошибались, «Реал» вплотную к первому месту не подошел. Более того, против «Севильи» не сыграют Каземиро, Рамос и Карвахаль, а у тренера соперника Бериссо удачно прошла операция по удалению рака простаты. Складываем два плюс два и получаем, что «Севилья» как минимум поборется. Так что «Реал» сыграл не последнюю ничью сезона в Бильбао. Могут потерять очки еще не раз, соперники по Ла Лиге их не боятся – от «Жироны» до «Севильи». За «Барселону», у которой самой Айтекины проскакивали, сейчас играет справедливость.

Заслужил ее, скорее всего, лично славный дядька Вальверде. Ведь после судейского произвола против «Сельты» говорил о травме Умтити, как о причине ничьей. Но не раздувал тему арбитров. А после «Валенсии» сказал, что порой судьи ошибаются и в пользу «Барселоны». Это правда, каталонцы забили после паса из-за пределов поля – испанские арбитры часто слепые. Достойный тренер реагирует грамотно, пока игроки «Реала» параллельно превращаются в главных неудачников ведущих лиг. Судьи могут наглеть, но приятно, что в футбол они не побеждают. Вспомните, что после Айтекина саму «Барселону» отчихвостил «Ювентус».

И вспомните голы «Мадрида» из офсайдов или мячи в «минуты Рамоса» – за все рано или поздно приходится платить, например, дикими промахами. Так что теперь чемпионство команды Вальверде, если опередят «Валенсию», «Атлетико», «Реал» и команду арбитров, будет только более ценным. Поэтому Эрнесто не вешает нос, ведь знает – если 23 декабря на «Сантьяго Бернабеу» каталонцы обыграют «Реал» в футбол, не обращая внимания на арбитров, то увеличат отрыв минимум до 11 пунктов. Впрочем, сила «Барселоны» не отменяет общее возмущение по судейству в Испании. Дивизион, где засчитывают чистые голы лидера сезона в двух турах подряд – арена для убогой подковерной борьбы, а не серьезный футбольный чемпионат. Но другой лиги у «Барселоны» нет, приходится выигрывать в этой.