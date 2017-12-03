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Испания. Примера 2017/2018, 38 тур1X2
21:45 Матч завершен Логотип футбольный клуб ВильярреалВильярреал 2:2 Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)Реал4.44.551.62
13:00 сегодня Логотип футбольный клуб ВаленсияВаленсия -:- Логотип футбольный клуб Депортиво (Ла-Корунья)Депортиво1.285.89.8
19:30 сегодня Логотип футбольный клуб Атлетико М (Мадрид)Атлетико М -:- Логотип футбольный клуб ЭйбарЭйбар1.5247
21:45 сегодня Логотип футбольный клуб БарселонаБарселона -:- Логотип футбольный клуб Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)Реал Сосьедад---
Италия. Серия А 2017/2018, 38 тур1X2
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Наполи (Неаполь)Наполи -:- Логотип футбольный клуб КротонеКротоне1.385.37
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб МиланМилан -:- Логотип футбольный клуб Фиорентина (Флоренция)Фиорентина1.83.84.3
21:45 сегодня Логотип футбольный клуб Лацио (Рим)Лацио -:- Логотип футбольный клуб Интер (Милан)Интер2.43.552.75
21:45 сегодня Логотип футбольный клуб СассуолоСассуоло -:- Логотип футбольный клуб Рома (Рим)Рома3.853.951.83
Россия. Стыковые матчи 2017/20181X2
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб ТамбовТамбов -:- Логотип футбольный клуб Амкар (Пермь)Амкар2.553.12.95
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб Анжи (Махачкала)Анжи -:- Логотип футбольный клуб Енисей (Красноярск)Енисей1.853.64.2
Франция. Лига 1 2017/2018, 38 тур1X2
22:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб КанКан 0:0 Логотип футбольный клуб ПСЖ (Париж)ПСЖ4.153.71.85
22:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЛионЛион 3:2 Логотип футбольный клуб НиццаНицца1.4256.5
22:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб МарсельМарсель 2:1 Логотип футбольный клуб АмьенАмьен1.22711
22:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ТруаТруа 0:3 Логотип футбольный клуб МонакоМонако4.341.75

Игры для мальчиков. Судьи топят «Барселону», а тонет «Реал»

03 декабря 2017, 13:00
Игры для мальчиков. Судьи топят «Барселону», а тонет «Реал»

Пока арбитры унижают каталонцев, коллектив Зидана превратился в главных неудачников топ-5 – «Соккер.ру» изучает испанский парадокс.  

В чем суть нового испанского скандала?

Хватает двух простейших повторов, чтобы не осталось вопросов – у «Барселоны» украли чистые голы. При счете 0:0 в Валенсии и при 1:1 против «Сельты» на «Камп Ноу». Причем в случае с мячом Месси на «Месталье» не было повторения ошибки арбитров в игре Германии и Англии, когда Лэмпард пробил выше ушей Нойера от перекладины настолько сильно, что можно списать пропущенный гол на минутное помутнение бокового судьи. 

А Месси забил рикошетом от пятой точки голкипера. Мяч летел медленно, четко пересек линию, все было видно с бровки даже без повтора. Да и «офсайд» у Суареса против «Сельты» зафиксировали невероятный. Луис был намного дальше от чужих ворот, чем защитник, который забыл выйти вместе с напарниками. Получается, две грубые ошибки оборонительных линий и проворную игру Месси и Суареса перекрыли свистки арбитров. Смотрите сами, все очевидно, голы чистейшие: 

Игры для мальчиков. Судьи топят «Барселону», а тонет «Реал»

Испанские арбитры всегда такими были?

Сколько себя помню, испанские арбитры имели плохую репутацию. Никогда не было такого, чтобы судьи, откормленные традиционным мадридским рагу (никаких намеков, блюдо такое), работали хорошо. Судья Ла Лиги – синоним словосочетания «плохой арбитр». Скандалы были всегда, скандалы громкие, влияющие на чемпионские титулы разных лет. Но в последнее время, даже если не брать во внимание оценки самых эмоциональных, вроде Пике, перешли грань между тупостью и хамством. 

Жаль болельщиков «Барселоны». Каталонскую команду никто не запрещает ругать или хвалить по делу – чисто по игровым нюансам, из-за футбола. Но не заслуживает Вальверде, чтобы его и подопечных так унижали. Когда арбитры позволяют себе топить клубы такого уровня и мирового масштаба, что сделают при желании с аутсайдером? У Тебаса не хватает мозгов, чтобы понять – дискредитирует продукт, на котором пока зарабатывают миллиарды. Но что будет, когда Месси и Роналду уйдут из футбола? Скандалы утомляют, а обозленные фанаты «Барселоны» во всем мире не будут серьезно воспринимать лигу, где второй сезон подряд в матчах каталонцев столько ошибок. 

Новый сезон – продолжение прошлого?

По отдельным эпизодам прошлого сезона приходилось разбираться и спорить. Были ошибки в пользу «Барселоны». Не все моменты, которые называли ляпами арбитров против команды Луиса Энрике, таковыми являлись. Там все было сложно, скандалов хватало. А сейчас - просто. У «Барселоны» украли возможность одержать еще две победы, увеличить отрыв до 12 пунктов. А «Реалу» подарили шанс на сокращение пропасти. И многим фанатам сложно поверить, что арбитры случайно не могут разобраться в таких простых эпизодах. 

«Барселона» ведь не просто любимая команда миллионов жителей Земли. Она еще и символ региона, чьи трусливые политики устроили бурю в стакане, их арестовали и они сразу пошли сдаваться и торговаться за привилегии. Для Мадрида наказать Каталонию важно, и если по умолчанию мерзкая политика влезла в футбол – очень жаль. Эта «Барселона» не заслуживает такого отношения. Тем более, при Вальверде даже поведение футболистов изменилось. Луис Энрике допускал хамство со стороны Неймара и компании, а Эрнесто другой. Вернулся в «Барселону» как тренер, чтобы честно выиграть чемпионат Испании впервые в жизни. Начал удачно, но пришли арбитры и пытаются все испортить. 

Почему «Барселона» не борется с произволом?

Обзывать Тебаса не продуктивно – с ним все понятно, как и ругать самих арбитров – люди подневольные, судя по тому, как работают. Президенту «Барселоны» надо обращаться напрямую в ФИФА и УЕФА. Летом по обвинению в коррупции был арестован испанский Мутко – глава федерации Вильяр. И хотя у самого Бартомеу мутное прошлое, президент должен сейчас драться не за свое кресло, как в случае с подписанием кабального для клуба контракта Месси, а за «Барселону».

Команда нуждается в защитнике, а его нет. Ведь второй сезон подряд о Бартомеу вытирают ноги слабые испанские судьи, а он не догадался обсудить этот вопрос с УЕФА, где молодой президент Чеферин не прочь получить больше компромата на испанских футбольных чиновников. Боссы «Барселоны» разучились или не умели думать так, как Перес. Флорентино когда-то обязательно снимет номер с видом на котел в царстве Аида. Но пока делает многое, чтобы «Реал» выигрывал трофеи. А судьи Тебаса ему, получается, активно помогают. 

«Реал» обязательно замешан в истории с арбитрами?

Перес не всесильный, иначе у «Барселоны» не было бы ни одного чемпионства. Тут скорее Тебас на крючке у политиков. Но доказывать преднамеренность грубых ошибок должны испанские прокуроры и органы борьбы с коррупцией – не дело болельщиков. А если оценивать чисто футбольные эпизоды, то вывод однозначный – «Барселону» уничтожают судьи, прекрасно зная, что таким образом помогут «Реалу». Тут нет никакого нытья, а констатация фактов. Например, если «Реал» чудом догонит «Барселону» и выиграет Примеру с разницей в один пункт, то такой титул нельзя будет именовать справедливым. 

Тут даже не футбол уже. Футбол это когда ошибаются в матчах и «Реала», и «Барселоны». Футбол это когда ставят много пенальти в пользу каталонцев, и почти не ставят пенальти после падений игроков Зидана. Это нормально, количество пенальти при честном судействе зависит от техничности линий атаки и модели игры. А сами по себе ошибки арбитров, если они в обе стороны – подтверждение низкой квалификации рефери. Но здесь ситуация другая. Видим, что «Реал» арбитры не спасают - 6 матчей с потерянными очками еще до Эль Класико. Но при этом «Барселону» явно давят. После такого команда Вальверде должна стать чемпионом Испании, это будет единственным правильным ответом на грустное поведение арбитров. 

Команда Зидана – главные мазилы Европы?

У «Барселоны» отбирают голы, которые могли стать победными? Но «Реал» при этом умудрился после 266 ударов забить всего 25 голов. Нужно 10.6 удара в среднем, чтобы Роналду и его друзья праздновали мяч. Для сравнения – «Барселоне» хватает 5.9 удара для гола, ПСЖ – 5.7, а «Манчестер Сити» - 5.6. Разница колоссальная, «Реал» прочно выпал из числа самых эффективных атак мира. Для сравнения, игрокам «Спартака» хватает 4.6 удара в среднем для одного забитого мяча. У «Реала», если кто забыл начало абзаца, этот показатель в два раза больше – 10.6. Скоро арбитров будут тренировать забивать голы вместо Бензема? 

Шутки шутками, но политически Мадриду выгодно поставить на место Барселону. А футбол оказался хитрее, чем большие мальчики из мира спортивной политики думают. Ведь «Реал» является второй командой в топ-5 по количеству ударов за матч (выше только «Бавария»). А по голам ниже «Челси» или «Реала Сосьедад», занимают двадцать шестое место! Забавно получается. Как бы арбитры ни работали против «Барселоны», это мало помогает «Реалу». Команда Зидана деградировала по результатам – на той же дистанции в прошлом году заработал 34 пункта против 28 сейчас. «Реал» потерял в скорострельности, было 37 голов – стало 25. Да и у Роналду шикарная статистика – 68 ударов, 2 гола, реализация 2.9 %. У всего «Реала» 9.3 %, так что мазила Криштиану прямо сейчас тянет Зидана в район шестого места.
Величайший мазила футбола. Месси против Роналду  

«Реал» не смог использовать ошибки арбитров?

«Мадрид» был первым в прошлом году после четырнадцатого тура – стал пятым. Как бы «сливочные» ни старались, как бы арбитры ни ошибались, «Реал» вплотную к первому месту не подошел. Более того, против «Севильи» не сыграют Каземиро, Рамос и Карвахаль, а у тренера соперника Бериссо удачно прошла операция по удалению рака простаты. Складываем два плюс два и получаем, что «Севилья» как минимум поборется. Так что «Реал» сыграл не последнюю ничью сезона в Бильбао. Могут потерять очки еще не раз, соперники по Ла Лиге их не боятся – от «Жироны» до «Севильи». За «Барселону», у которой самой Айтекины проскакивали, сейчас играет справедливость. 

Заслужил ее, скорее всего, лично славный дядька Вальверде. Ведь после судейского произвола против «Сельты» говорил о травме Умтити, как о причине ничьей. Но не раздувал тему арбитров. А после «Валенсии» сказал, что порой судьи ошибаются и в пользу «Барселоны». Это правда, каталонцы забили после паса из-за пределов поля – испанские арбитры часто слепые. Достойный тренер реагирует грамотно, пока игроки «Реала» параллельно превращаются в главных неудачников ведущих лиг. Судьи могут наглеть, но приятно, что в футбол они не побеждают. Вспомните, что после Айтекина саму «Барселону» отчихвостил «Ювентус». 

И вспомните голы «Мадрида» из офсайдов или мячи в «минуты Рамоса» – за все рано или поздно приходится платить, например, дикими промахами. Так что теперь чемпионство команды Вальверде, если опередят «Валенсию», «Атлетико», «Реал» и команду арбитров, будет только более ценным. Поэтому Эрнесто не вешает нос, ведь знает – если 23 декабря на «Сантьяго Бернабеу» каталонцы обыграют «Реал» в футбол, не обращая внимания на арбитров, то увеличат отрыв минимум до 11 пунктов. Впрочем, сила «Барселоны» не отменяет общее возмущение по судейству в Испании. Дивизион, где засчитывают чистые голы лидера сезона в двух турах подряд – арена для убогой подковерной борьбы, а не серьезный футбольный чемпионат. Но другой лиги у «Барселоны» нет, приходится выигрывать в этой. 

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Все комментарии
Kommunist88
Kommunist88
09 декабря 2017 в 10:51
хорошая статья
gentlewolf
gentlewolf
05 декабря 2017 в 02:44
Горин переплюнул сам себя. И попал под дождик:)
фрэнк
фрэнк
04 декабря 2017 в 16:52
шутки-шутками но у Барсы минус 4 балла , впрочем "титанику" из мадрида это пока не помогает ...
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21 ответил ALBA BARCELONA 21
04 декабря 2017 в 10:24
Стас Горин правдивый человек и всегда пишет правду но реаловским болельшикам,как всегда не нравится истина.
Если Горин напишет ложь про Реал восхваляя,тогда они будут рады лжи.
Mamaev
Mamaev ответил Sleiter
03 декабря 2017 в 23:47
Sleiter:
Даааа! Я за Барсу однозначно, но статьи с такими "перекосами" - это прямое и грубое неуважение болельщиков Реала, причем явно проглядывается субъективное предпочтение автора, приводятся факты про судей и т.д., но Реал не та команда которой нужны сговоры и интриги, это не Италия, в Р и Б собраны лучшие в мире, чтобы выигрывать ВСЕ! И политику примешивает, не нужно уподобляться американцам, это как раз лишнее, тем более сейчас всем это уже надоело, с олимпиадами и допингами, перебор и все это уже понимают)), нельзя так публично и завуалированно поганить такой клуб как Реал, вот и все. Автор - подумайте вслед раз.
Нет никаких субъективных предпочтений, одни и те же авторы набрасывают в обе стороны, наверное ради рейтингов. Не стоит серьёзно относиться
Sleiter
Sleiter
03 декабря 2017 в 23:17
Даааа! Я за Барсу однозначно, но статьи с такими "перекосами" - это прямое и грубое неуважение болельщиков Реала, причем явно проглядывается субъективное предпочтение автора, приводятся факты про судей и т.д., но Реал не та команда которой нужны сговоры и интриги, это не Италия, в Р и Б собраны лучшие в мире, чтобы выигрывать ВСЕ! И политику примешивает, не нужно уподобляться американцам, это как раз лишнее, тем более сейчас всем это уже надоело, с олимпиадами и допингами, перебор и все это уже понимают)), нельзя так публично и завуалированно поганить такой клуб как Реал, вот и все. Автор - подумайте вслед раз.
3 к 1
3 к 1 ответил ALBA BARCELONA 21
03 декабря 2017 в 22:33
ALBA BARCELONA 21:
3 к 1 Сегодня 20:47 ответ пользователю ALBA BARCELONA 21 (раскрыть) После игры с Челси в 2009-м мне было бы стыдно болеть за Барселону. Разве болельщик Барсы такое напишет. Мне стыдно за Барсу,когда она терпит поражение от середняка не играя,как надо,когда могут выигрывать такие команды с крупным счетом.
А разве я сказал, что я болельщик Барсы? Отнюдь, я скорее её хейтер. Но это не противоречит моему предыдущему сообщению. Я люблю Барселону хотя бы за то, что мне на Соккере не скучно, потому что у неё очень забавные глоры.
А вот будь я болельщиком каталонского клуба, то после той игры с Челси мне было бы стыдно за неё болеть.
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21 ответил 3 к 1
03 декабря 2017 в 22:31
3 к 1:
Кто тебе сказал, что я не люблю Барселону? Я благодарен каталонскому клубу за то, что он есть и что у него есть глоры, глядя на которых я могу посмеяться. И слаба Богу, что именно Барселона была той командой, которая сильнее всех, за последние десять лет, обросла глорами, потому что они, в массе своей, молодые люди, с низкими знаниями. Не хотел бы я такого «счастья» пожелать любому другому клубу. Так что, ты неправ, я Барселону люблю.
3 к 1
Сегодня 20:47
ответ пользователю ALBA BARCELONA 21 (раскрыть)
После игры с Челси в 2009-м мне было бы стыдно болеть за Барселону.

Разве болельщик Барсы такое напишет.
Мне стыдно за Барсу,когда она терпит поражение от середняка не играя,как надо,когда могут выигрывать такие команды с крупным счетом.
3 к 1
3 к 1 ответил ALBA BARCELONA 21
03 декабря 2017 в 21:59
ALBA BARCELONA 21:
У любого глора нет стыда.Барселона интересная сильнейшая команда,если не были бы такие гранды,тогда интереса у многих не было бы к футболу. Вот например ты не любишь Барсу,все равно читаешь и пишешь посты на ветке Барсы,потому,что это естественно. Вот глоры Реала больше пишут про Барсу,чем мы,потому что они глоры и без них тоже не интересно и скучно.
Кто тебе сказал, что я не люблю Барселону? Я благодарен каталонскому клубу за то, что он есть и что у него есть глоры, глядя на которых я могу посмеяться. И слаба Богу, что именно Барселона была той командой, которая сильнее всех, за последние десять лет, обросла глорами, потому что они, в массе своей, молодые люди, с низкими знаниями. Не хотел бы я такого «счастья» пожелать любому другому клубу. Так что, ты неправ, я Барселону люблю.
Mister_Leo
Mister_Leo
03 декабря 2017 в 21:29
кажется обвинять Мадридскую команду в этом не стоит , тут скорее всего испанские рефери и правительство настроены против каталонцев ... надеемся Барса вернёт трон чемпиона в этом сезоне
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21 ответил 3 к 1
03 декабря 2017 в 21:20
3 к 1:
У глоров Барселоны нет стыда?
У любого глора нет стыда.Барселона интересная сильнейшая команда,если не были бы такие гранды,тогда интереса у многих не было бы к футболу.
Вот например ты не любишь Барсу,все равно читаешь и пишешь посты на ветке Барсы,потому,что это естественно.
Вот глоры Реала больше пишут про Барсу,чем мы,потому что они глоры и без них тоже не интересно и скучно.
3 к 1
3 к 1 ответил ALBA BARCELONA 21
03 декабря 2017 в 21:11
ALBA BARCELONA 21:
Ты не должен болеть за знаменитую Барселону,потому,что у тебя есть стыд.Ты молодец,умеешь краснеть.
У глоров Барселоны нет стыда?
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21 ответил 3 к 1
03 декабря 2017 в 21:09
3 к 1:
После игры с Челси в 2009-м мне было бы стыдно болеть за Барселону.
Ты не должен болеть за знаменитую Барселону,потому,что у тебя есть стыд.Ты молодец,умеешь краснеть.
3 к 1
3 к 1 ответил ALBA BARCELONA 21
03 декабря 2017 в 20:47
ALBA BARCELONA 21:
Всё правильно написал легендарный Стас Горин.Барса потеряла 4 очка и сейчас отрыв был бы 12 очков.Трусливый мошенник Бартомеу виноват,что молчит и не протестует итд,боясь за кресло и тюрьмы,потому,что преступник. Реал так же мошеническим путем, с помошью судей стал 2 раза подряд "победителем ЛЧ". В прошлом сезоне было бы нормальное судейство,чемпионом была бы Барса. Не понимаю,как можно болеть за Реал,зная,что титула добиваются почти всегда левым подкупным путем.
После игры с Челси в 2009-м мне было бы стыдно болеть за Барселону.
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21 ответил ALBA BARCELONA 21
03 декабря 2017 в 18:41
vinyardrip,постарайся смещать эфир,клей,туда же 30мл спирта.
Потом будешь писать,как я мудро.
vinyardrip
vinyardrip ответил ALBA BARCELONA 21
03 декабря 2017 в 16:05
ALBA BARCELONA 21:
Надо бороться со злом а по твоему надо наблюдать за злом. Ты высоко летаешь,паришь, глядя с высока,сам находясь в безопасности,поэтому и взял себе ЛЕТУЧИЙ.
    eleven LC
    eleven LC
    03 декабря 2017 в 15:40
    Эту статью писал явно болельщик барсы! Ну это не важно,а важно то что может быть и не стоит смотреть Ла Лигу если там "ручные" судьи?! Соглашусь я здесь с тем что Реал сейчас просто ужасен и слаб по сравнению с прошлым сезоном и соглашусь что судьи в Испании одни из самых не профессиональных в Европе!
    И да,барсоглоры,не беспокойтесь вы так,станет барса чемпионом в этом сезоне! Я могу это утверждать глядя на игру Реала!!!
    ron 80
    ron 80 ответил Ruslan3132
    03 декабря 2017 в 15:23
    Ruslan3132:
    статья для срача..почему не говорит о том как судья остановил выход Роналду один на один во время фола на Модриче? Мяч оставался у сливочных, свисток в пользу Атлетика. Или о голе Барсы, когда мяч вышел за линию поля на такое же расстояние как сейчас с незасчитанным голом Месси? Ну это ведь мелочь, правда )) п.с. "Футбол это когда ставят много пенальти в пользу каталонцев, и почти не ставят пенальти после падений игроков Зидана. Это нормально..." аахахахаха, Горин, прекращай ))))))))
    У вас и свои, по типу Рамоса , неплоха своих же топят.....И не трогай те вы эту Барсу......Вы же ещё до начала сезона все в захлёб , орали что Барсы больше нет....что эра Барсы закончена...Особенно всякие ЖМЕНИ и КНЯЗИ там типа ВЕЛИКИЕ изощрялись ,после предательства Неймара...Барсу вы же похоронили, а тут вон как оказывается....ещё и судьи топят за Барсу....Ай -й яй-яй... Бедный РЕал...НЕ счастные и засуженные......в общем всё ясно.....
    NOVA
    NOVA ответил ESPANOL
    03 декабря 2017 в 14:55
    ESPANOL:
    Все правильно написано. Просто Барса, в отличии от курятника мадридскоко, никогда не ноет. Разве можно представить, чтобы тренер птицефабрики оправдывал арбитра за чудовищные ошибки, признавая ляпы и в сторону его команды? Это БАРСЕЛОНА! ОНА ПОБЕЖДАЕТ ЧЕСТНО, без подогрева шаров при жеребьевке и подкупв судей в ЛЧ и чемпионате.
    ты хоть сам понял что написал? или это я тя не понял!?
    Шуnя771
    Шуnя771
    03 декабря 2017 в 14:49
    «Реал» не сумел обыграть «Атлетик» из Бильбао.....................................
    Шуnя771
    Шуnя771 ответил League1
    03 декабря 2017 в 14:48
    League1:
    Название статьи неправильное: должно быть так: "Судьи топят за барселону, поэтому тонет Реал."
    Дык автор мона дал понять, что футбольный, всевышний есть...

    Мну например как болельщику "Реал" М. противно наблюдать за левыми "пунктами" королевичей..., впрочем и каталонцев.. Но против фактов не попрешь - Реал в штопоре...
    112910415
    112910415
    03 декабря 2017 в 14:40
    Барса станет чемпионом, и это будет правильно!
    League1
    League1
    03 декабря 2017 в 14:31
    Название статьи неправильное: должно быть так: "Судьи топят за барселону, поэтому тонет Реал."
    Шуnя771
    Шуnя771
    03 декабря 2017 в 14:28
    Факты заставляют задуматься...

    Большие судейские "ошибки" плохо, когда политика рулит - очень плохо...
    Duda Gigolaev Osetin
    Duda Gigolaev Osetin
    03 декабря 2017 в 14:22
    Последние два сезона не в пользу Барселоны ошибки.. Но до этого творился беспредел наоборот в их пользу!!! Больше всех пенальти, больше всех удалений у команды противника в матче с ними... Особенно помнится чемпионский матч последнего тура года 3 или 4 назад... Это просто за уши приведённое чемпионство было.
    ESPANOL
    ESPANOL
    03 декабря 2017 в 14:17
    Все правильно написано. Просто Барса, в отличии от курятника мадридскоко, никогда не ноет. Разве можно представить, чтобы тренер птицефабрики оправдывал арбитра за чудовищные ошибки, признавая ляпы и в сторону его команды? Это БАРСЕЛОНА! ОНА ПОБЕЖДАЕТ ЧЕСТНО, без подогрева шаров при жеребьевке и подкупв судей в ЛЧ и чемпионате.
    ALBA BARCELONA 21
    ALBA BARCELONA 21 ответил Летучий-Голландец.
    03 декабря 2017 в 14:13
    Летучий-Голландец.:
    Команда должна думать только о футболе. Пусть президент разбирается с этим, хотя это вряд ли. Сделает еще хуже.. как обычно. Ну ошиблись судьи, ну и фиг с ними.) Все равно уже ничего с этим не поделаешь.
    Надо бороться со злом а по твоему надо наблюдать за злом.
    Ты высоко летаешь,паришь, глядя с высока,сам находясь в безопасности,поэтому и взял себе ЛЕТУЧИЙ.
    NOVA
    NOVA
    03 декабря 2017 в 14:03
    а сколько судьи помогают барсе и вредят Реалу это ни сюда!!? да Реал без помощи судей и сам не может забить. а пута даже с помощью судей не может!!! взять пример не давний супер кубок испании. как там судья тащил. но не вытащил путу!!! обидно за Реал, но надеюсь придут долгожданные победы!!! и увидим супер матч Реала 23, удачи!!!
    Летучий-Голландец.
    Летучий-Голландец.
    03 декабря 2017 в 13:59
    Команда должна думать только о футболе.
    Пусть президент разбирается с этим, хотя это вряд ли. Сделает еще хуже.. как обычно.
    Ну ошиблись судьи, ну и фиг с ними.) Все равно уже ничего с этим не поделаешь.
    амурец
    амурец
    03 декабря 2017 в 13:56
    как Барселона сдувается так сразу заговор, а когда Барселону тащат за уши это нормально, смешные они барсуки
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