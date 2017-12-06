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«Спартаку» – победы! Турнирный расклад среды в ЛЧ

06 декабря 2017, 13:30
«Спартаку» – победы! Турнирный расклад среды в ЛЧ

ЦСКА достойно сражался, но пробиться в плей-офф ЛЧ не сумел, однако есть надежда на «Спартак». Расскажем о турнирных мотивах «красно-белых» и других команд, играющих сегодня. 

Все расчёты произведены на основании регламента Лиги чемпионов.

                                                       Группа E: «Ливерпуль», «Севилья», «Спартак», «Марибор»

В 6-м туре встречаются: «Ливерпуль» - «Спартак», «Марибор» - «Севилья»

«Ливерпуль», «Севилья» и «Спартак» претендуют на выход в 1/8 финала, причем каждая из команд в полной мере распоряжается своей судьбой и не зависит от конкурентов. «Спартак» и «Севилья» гарантируют себе выход в плей-офф победами, «Ливерпуль» устроит и ничья. «Марибор» ни за что не борется, но может повлиять на распределение мест.

«Ливерпуль» (1-3*)

Финиширует на 1-м месте:
- если обыграет «Спартак».
- если сыграет вничью со «Спартаком», а «Севилья» не сможет выиграть в Словении.

Займёт 2-ю строчку:
- если сыграет вничью со «Спартаком», а «Севилья» победит «Марибор».
- если проиграет «Спартаку», а «Севилья» уступит в параллельном матче.

Отправится в Лигу Европы с 3-го места:

- если проиграет «Спартаку», а «Севилья» наберет очки в Мариборе. 
*в скобках указаны позиции, которые клуб может занять в итоговой таблице своей группы.

«Севилья» (1-3)

Финиширует на 1-м месте:

- если победит «Марибор», а «Ливерпуль» не сумеет взять верх над «Спартаком».

Займёт 2-ю строчку:

- если выиграет у «Марибора», а «Ливерпуль» в свою очередь переиграет «Спартак».
- если сыграет вничью. 
- в случае собственного поражения «Марибору» и отсутствия победы «Спартака» в Ливерпуле.

Отправится в Лигу Европы с 3-го места:

- если проиграет «Марибору», а «Спартак» возьмет верх над «Ливерпулем».

«Спартак» (1-3)

Финиширует на 1-м месте:

- если выиграет у «Ливерпуля», а «Севилья» не сумеет взять 3 очка в матче с «Марибором».

Займёт 2-ю строчку:

- в случае победы над «Ливерпулем» и выигрыша «Севильи» в Словении.

Отправится в Лигу Европы с 3-го места:

- при любом результате, кроме победы. 

«Марибор» (4)

Останется на последней строчке. Без вариантов.

Прогноз «Соккер.ру»: 1. «Ливерпуль». 2. «Севилья». 3. «Спартак». 4. «Марибор».
Вы же знаете «Спартак»? От него можно ожидать чего угодно. Но «Ливерпуль» сейчас в прекрасной форме, играет при родных болельщиках и понимает, что поражение может обернуться катастрофой. Это наиболее вероятное итоговое положение в группе, но это не значит, что мы не надеемся на сенсацию, которая все перевернет с ног на голову.
Три пишем, один в уме. Наши клубы рвутся в евровесну 

                                               Группа F: «Манчестер Сити», «Шахтер», «Наполи», «Фейеноорд»

В 6-м туре встречаются: «Шахтер» – «Манчестер Сити», «Фейеноорд» - «Наполи»

Известно, что «Манчестер Сити» будет первым, а «Фейеноорд» - последним. «Наполи» и «Шахтер» проведут раунд заочной борьбы за право сыграть в плей-офф Лиги чемпионов. На стороне неаполитанцев преимущество в личных встречах, поэтому расклад здесь вполне прозрачный. 

«Манчестер Сити» (1)

Команда Гвардиолы досрочно гарантировала себе первую строчку.

«Шахтер» (2-3)

Пробьется в 1/8 Лиги чемпионов: 

- если не проиграет «Манчестер Сити» в домашнем матче.
- в том случае, если «Наполи» не сумеет взять верх над «Фейеноордом».

Отправится покорять Лигу Европы:

- если сам проиграет «Манчестер Сити», а «Наполи» наберет 3 очка в игре с голландцами.

«Наполи» (2-3)

Пробьется в 1/8 Лиги чемпионов: 

- только в случае собственной победы и поражения «Шахтера» от «Манчестер Сити».

Отправится покорять Лигу Европы:

- при любом результате собственного матча, кроме победы, или если «Шахтер» возьмет очки в поединке с «Сити».

«Фейеноорд» (4)

Ку-ку, «Фейеноорд», за тобой последнее место. Однозначно.

Прогноз «Соккер.ру»: 1. «Манчестер Сити». 2. «Наполи». 3. «Шахтер». 4. «Фейеноорд».
Рискну предположить, что Хосеп Гвардиола из честолюбивых побуждений и уважения к коллеге Сарри заставит своих подопечных сыграть на победу с «горняками», а «Наполи» свою часть задачи выполнит в Роттердаме. 

                                                     Группа G: «Бешикташ», «Порту», «РБ Лейпциг», «Монако»

В 6-м туре встречаются: «РБ Лейпциг» – «Бешикташ», «Порту» - «Монако»

Снова известны обладатели первого и последнего места, причем «Бешикташ» неожиданно выиграл квартет, а полуфиналист предыдущего розыгрыша «Монако» осел на дне. «Непонятки» только в середине маленькой таблицы, хотя разница между второй и третьей строчкой, как вы знаете, существенна. У «Порту» и «РБ Лейпциг» одинаковое количество очков, но на стороне португальцев преимущество по личным встречам (3:1 дома, 2:3 на выезде), то есть при равенстве очков дополнительные показатели на стороне «драконов». 

«Бешикташ» (1)

Досрочный победитель квартета. Турки преподнесли сюрприз с жирным знаком «плюс».

«Порту» (2-3)

Пробьется в 1/8 Лиги чемпионов: 

- если выиграет у «Монако».
- если сыграет вничью с монегасками, а «РБ Лейпциг» не сумеет переиграть «Бешикташ» в параллельном матче. 
- в случае поражения, но при условии, что немцы тоже проиграют свой матч. 

Отправится покорять Лигу Европы:

- если сыграет вничью, а «РБ Лейпциг» победит.
- если проиграет, а немцы наберут очки.

«РБ Лейпциг» (3)

Пробьется в 1/8 Лиги чемпионов: 

- если выиграет у «Бешикташа», а «Порту» не сумеет победить в свое матче.
- если сыграет вничью, а «Порту» проиграет «Монако».

Отправится покорять Лигу Европы:

- в случае поражения.
- в случае ничьей, и если «Порту» не проиграет «Монако».
- в случае собственной победы, если «Порту» тоже выиграет.

«Монако» (4)

Вслед за славным лигочемпионским походом «Монако» последовала бесславная кампания. Последнее место в квартете полуфиналист предыдущего розыгрыша гарантировал себе заранее. 

Прогноз «Соккер.ру»: 1. «Бешикташ». 2. «Порту». 3. «РБ Лейпциг». 4. «Монако».
«РБ Лейпциг» нужно набирать в последнем туре больше очков, чем «Порту», а играть немцам с досрочным победителем квартета, в то время как «драконы» примут тщедушных в этом розыгрыше и немотивированных монегасков. Думаю, португальцы своего не упустят. 

                                                  Группа H: «Тоттенхэм», «Реал», «Боруссия Дортмунд», АПОЭЛ

В 6-м туре встречаются: «Реал» – «Боруссия», «Тоттенхэм» - АПОЭЛ

Квартет, от которого ожидали жгучей борьбы и завораживающих интриг обманул ожидания из-за провала «Боруссии», хотя одно любопытное событие уже состоялось: «Тоттенхэм» за тур до финиша гарантировал себе первую строчку, оставив за спиной действующих обладателей трофея из Мадрида. Впрочем, «Реал» тоже уже в плей-офф, а вся интрига сводится к тому, кто отправится в Лигу Европы. 

«Тоттенхэм» (1)

Досрочно гарантировал себе выход в плей-офф с первого места.

«Реал» (2)

Обеспечил себе второе место в группе и попадание в 1/8 финала.

«Боруссия Дортмунд» (3-4) и АПОЭЛ (3-4)

Между двумя командами, которые набрали всего по 2 очка в пяти турах Лиги чемпионов, причем в очных встречах, сложилась самая непростая с точки зрения регламента ситуация. Дело в том, что матчи в Никосии и Дортмунде завершились с одинаковым счетом 1:1, то есть никто не владеет преимуществом по личным встречам. Следующий параметр при таком равенстве – общая разность забитых и пропущенных мячей, далее число забитых голов. Сейчас у «Боруссии» разница «-5», а у АПОЭЛа – «-12». То есть в случае ничьих в Мадриде и Лондоне в Лигу Европы отправятся немцы. Какие должны быть результаты, чтобы при равенстве очков дальше пошли киприоты? Ну, например, они проигрывают «Тоттенхэму» 0:1, а «Боруссия» уступает «Реалу» 0:9. С учетом такой форы по общей разности голов и, исключая фантастические варианты, можно вывести упрощенную формулу: АПОЭЛ должен сыграть лучше «Боруссии» по результату, чтобы пробиться в Лигу Европы. «Боруссия» должна выступить не хуже АПОЭЛа в последнем туре.  

Прогноз «Соккер.ру»: 1. «Тоттенхэм». 2. «Реал». 3. «Боруссия Д». 4. АПОЭЛ.
Несмотря на сложное описание, на практике все довольно просто, ведь киприотам сложно рассчитывать на очки на «Уэмбли». «Боруссия» тоже может запросто проиграть на «Сантьяго Бернабеу», но не с таким счетом, который устроит АПОЭЛ.
«Четвёрка с плюсом». Итоги кампании ЦСКА в Лиге чемпионов

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Все комментарии
zeni
zeni
06 декабря 2017 в 21:36
Верим в ЛИВЕРПУЛЬ ...Гони свиней по полю!!
InKarpinWeTrust
InKarpinWeTrust ответил Спартач-болельщик
06 декабря 2017 в 18:50
Спартач-болельщик:
...25 лет прошло с того памятного матча на Энфилде , когда Спартак в гостях выиграл 2:0 , уверенное чувство в победе Спартака и сегодня... ...мы верим в Спартак и желаем хорошей игры и победы !... ...ну и выход из группы в Лч !
25 лет.... эпоха... уже сменилось поколение мясных фанатов...
от победы до победы - четверть века. неторопливая поступь "великого" клуба!

бугага
InKarpinWeTrust
InKarpinWeTrust ответил Egorium
06 декабря 2017 в 18:44
Egorium:
Зачем разводить все эти подсчеты, когда все уверены, что спартак с позором вылетает в ЛЕ?
затем, чтоб дождаться, когда он и из ЛЕ вылетит с не меньшим позором, бугага
InKarpinWeTrust
InKarpinWeTrust ответил KURUM
06 декабря 2017 в 18:43
KURUM:
Пошумим сегодня „Энфилде“..
    Egorium
    Egorium
    06 декабря 2017 в 18:06
    Зачем разводить все эти подсчеты, когда все уверены, что спартак с позором вылетает в ЛЕ?
    OLESOCC
    OLESOCC
    06 декабря 2017 в 17:47
    СпаМ, будь человеком! Тебя ждут ЦСКГин, Зенит и Локо!. Не подведи!.
    Утконос
    Утконос
    06 декабря 2017 в 17:27
    Спартак не победит. Уверенная победа Ливерпуля! =)
    papic337
    papic337
    06 декабря 2017 в 17:08
    Удачи Спартаку!
    zeni
    zeni
    06 декабря 2017 в 16:22
      Владимир_Спартак
      Владимир_Спартак
      06 декабря 2017 в 16:20
      СПАРТАК НА ТО ОН И СПАРТАК, ЧТО НЕ ПРЕДСКАЗУЕМ ВСЕГДА БЫЛ. УДАЧИ, ТЕРПЕНИЯ И ХОРОШЕГО РЕЗУЛЬТАТА. ВПЕРЁД. С П А Р Т А К !!!
      obana777
      obana777 ответил Don trambon
      06 декабря 2017 в 16:06
      Don trambon:
      Что делать команде в ЛЧ которая не смогла обыграть команду которая дешевле чем один их игрок?
      Кони уже всем показали, что им в Лиге чемпионов делать нечего. Волнуешься, вдруг Спартак пройдет?
      Спартач-болельщик
      Спартач-болельщик
      06 декабря 2017 в 16:00
      ...25 лет прошло с того памятного матча на Энфилде , когда Спартак в гостях выиграл 2:0 , уверенное чувство в победе Спартака и сегодня...
      ...мы верим в Спартак и желаем хорошей игры и победы !...
      ...ну и выход из группы в Лч !
      ИСМЕТ 🌟🌟FCSM🌟 FOREVER🌟🌟
      ИСМЕТ 🌟🌟FCSM🌟 FOREVER🌟🌟
      06 декабря 2017 в 15:50
      Удачи нам Сегодня! Вперёд Спартак!!! Верим!
      kolyma999
      kolyma999 ответил InKarpinWeTrust
      06 декабря 2017 в 15:48
      InKarpinWeTrust:
      заголовок не отражает мнения подавляющего большинства российских болельщиков! надо так: СПАРТАКУ - ПОЗОРА! ПОБЕДЫ - ЛИВЕРПУЛЮ! ДАЕШЬ 5:0 УЖЕ В ПЕРВОМ ТАЙМЕ!!!
        ИСМЕТ 🌟🌟FCSM🌟 FOREVER🌟🌟
        ИСМЕТ 🌟🌟FCSM🌟 FOREVER🌟🌟 ответил InKarpinWeTrust
        06 декабря 2017 в 15:45
        InKarpinWeTrust:
        заголовок не отражает мнения подавляющего большинства российских болельщиков! надо так: СПАРТАКУ - ПОЗОРА! ПОБЕДЫ - ЛИВЕРПУЛЮ! ДАЕШЬ 5:0 УЖЕ В ПЕРВОМ ТАЙМЕ!!!
        ОуКБ
        KURUM
        KURUM
        06 декабря 2017 в 15:27
        Пошумим сегодня „Энфилде“..
        Roger Young
        Roger Young
        06 декабря 2017 в 15:22
        Я скажу так: у ЦСКА было больше шансов победить у Манчестера, чем у Спартака выиграть в Ливерпуле. Будет 0-3 без шансов, поражение в одну калитку.
        kingoffam
        kingoffam ответил InKarpinWeTrust
        06 декабря 2017 в 15:00
        InKarpinWeTrust:
        АХ, ЕСЛИ БЫ У БАБУШКИ БЫЛ Х.., ОНА БЫЛА БЫ ДЕДУШКОЙ!
        Думаешь,использование КАПС делает твои детские посты более убедительными?
        InKarpinWeTrust
        InKarpinWeTrust ответил Александр Чистяков
        06 декабря 2017 в 14:55
        Александр Чистяков:
        Две победы над Марибором дали бы сейчас возможность играть вничью на Энфилде. И только. Выход в плей-офф за тур до финиша они никак не гарантировали бы при нынешнем раскладе в группе.
        АХ, ЕСЛИ БЫ У БАБУШКИ БЫЛ Х.., ОНА БЫЛА БЫ ДЕДУШКОЙ!
        InKarpinWeTrust
        InKarpinWeTrust
        06 декабря 2017 в 14:54
        заголовок не отражает мнения подавляющего большинства российских болельщиков!

        надо так:

        СПАРТАКУ - ПОЗОРА! ПОБЕДЫ - ЛИВЕРПУЛЮ! ДАЕШЬ 5:0 УЖЕ В ПЕРВОМ ТАЙМЕ!!!
        sobaka_kusaka
        sobaka_kusaka
        06 декабря 2017 в 14:54
        Сегодня все болеем за Спартак!
        Коля58
        Коля58
        06 декабря 2017 в 14:52
        Интересно получается! Соккер о всех командах собирает негатив! Затем выкидывает лозунг! Все болеем за Спартак )) Да конечно все будут болеть за Наш Великий Спартак! Болельщики Краснодара, против которых Спартаковцы приезжали болеть на отборочных играх ЛЕ! Зенит, о болельщиках и о команде чего только не писали! Болельщики ЦСКА которые помнят чего только не писали о Акинфееве да и о команде! ВСЕ ВСЕ ВСЕ Пожелаем Нашему лучшему клубу Спартаку из Москвы Победы! (лучшему по версии Соккера)
        Александр Чистяков
        Александр Чистяков ответил удав
        06 декабря 2017 в 14:46
        удав:
        если бы не потеряли 4 очка с мега грандом марибором, то сейчас бы гадали с 1или2го места выйдут, а так можно уже спокойно ждать соперника по лиге Европы.
        Две победы над Марибором дали бы сейчас возможность играть вничью на Энфилде. И только. Выход в плей-офф за тур до финиша они никак не гарантировали бы при нынешнем раскладе в группе.
        trimetil
        trimetil
        06 декабря 2017 в 14:41
        "На Спартак все команды настраиваются..."
        удав
        удав
        06 декабря 2017 в 14:21
        если бы не потеряли 4 очка с мега грандом марибором, то сейчас бы гадали с 1или2го места выйдут, а так можно уже спокойно ждать соперника по лиге Европы.
        b67
        b67
        06 декабря 2017 в 14:00
        Вероятность победы Спартака 10%, но верим в Антошку!
        Don trambon
        Don trambon
        06 декабря 2017 в 14:00
        Что делать команде в ЛЧ которая не смогла обыграть команду которая дешевле чем один их игрок?
        Maikl322
        Maikl322
        06 декабря 2017 в 13:56
        Мясу даже с Марибором не справиться,а тут Ливерпуль!
        Maikl322
        Maikl322
        06 декабря 2017 в 13:54
        Здесь сам черт ногу сломит !
        Доктор Новитски
        Доктор Новитски
        06 декабря 2017 в 13:35
        Не думаю, что нам так нужен этот выход в плей офф. Жду от наших в первую очередь мужественной игры и бойцовских качеств!
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