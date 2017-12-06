«Спартаку» – победы! Турнирный расклад среды в ЛЧ

ЦСКА достойно сражался, но пробиться в плей-офф ЛЧ не сумел, однако есть надежда на «Спартак». Расскажем о турнирных мотивах «красно-белых» и других команд, играющих сегодня.

Все расчёты произведены на основании регламента Лиги чемпионов.

Группа E: «Ливерпуль», «Севилья», «Спартак», «Марибор»



В 6-м туре встречаются: «Ливерпуль» - «Спартак», «Марибор» - «Севилья»

«Ливерпуль», «Севилья» и «Спартак» претендуют на выход в 1/8 финала, причем каждая из команд в полной мере распоряжается своей судьбой и не зависит от конкурентов. «Спартак» и «Севилья» гарантируют себе выход в плей-офф победами, «Ливерпуль» устроит и ничья. «Марибор» ни за что не борется, но может повлиять на распределение мест.

«Ливерпуль» (1-3*)

Финиширует на 1-м месте:

- если обыграет «Спартак».

- если сыграет вничью со «Спартаком», а «Севилья» не сможет выиграть в Словении.

Займёт 2-ю строчку:

- если сыграет вничью со «Спартаком», а «Севилья» победит «Марибор».

- если проиграет «Спартаку», а «Севилья» уступит в параллельном матче.

Отправится в Лигу Европы с 3-го места:

- если проиграет «Спартаку», а «Севилья» наберет очки в Мариборе.

*в скобках указаны позиции, которые клуб может занять в итоговой таблице своей группы.

«Севилья» (1-3)

Финиширует на 1-м месте:

- если победит «Марибор», а «Ливерпуль» не сумеет взять верх над «Спартаком».

Займёт 2-ю строчку:

- если выиграет у «Марибора», а «Ливерпуль» в свою очередь переиграет «Спартак».

- если сыграет вничью.

- в случае собственного поражения «Марибору» и отсутствия победы «Спартака» в Ливерпуле.

Отправится в Лигу Европы с 3-го места:

- если проиграет «Марибору», а «Спартак» возьмет верх над «Ливерпулем».

«Спартак» (1-3)

Финиширует на 1-м месте:

- если выиграет у «Ливерпуля», а «Севилья» не сумеет взять 3 очка в матче с «Марибором».

Займёт 2-ю строчку:

- в случае победы над «Ливерпулем» и выигрыша «Севильи» в Словении.

Отправится в Лигу Европы с 3-го места:

- при любом результате, кроме победы.

«Марибор» (4)

Останется на последней строчке. Без вариантов.

Прогноз «Соккер.ру»: 1. «Ливерпуль». 2. «Севилья». 3. «Спартак». 4. «Марибор».

Вы же знаете «Спартак»? От него можно ожидать чего угодно. Но «Ливерпуль» сейчас в прекрасной форме, играет при родных болельщиках и понимает, что поражение может обернуться катастрофой. Это наиболее вероятное итоговое положение в группе, но это не значит, что мы не надеемся на сенсацию, которая все перевернет с ног на голову.

Три пишем, один в уме. Наши клубы рвутся в евровесну

Группа F: «Манчестер Сити», «Шахтер», «Наполи», «Фейеноорд»



В 6-м туре встречаются: «Шахтер» – «Манчестер Сити», «Фейеноорд» - «Наполи»

Известно, что «Манчестер Сити» будет первым, а «Фейеноорд» - последним. «Наполи» и «Шахтер» проведут раунд заочной борьбы за право сыграть в плей-офф Лиги чемпионов. На стороне неаполитанцев преимущество в личных встречах, поэтому расклад здесь вполне прозрачный.

«Манчестер Сити» (1)

Команда Гвардиолы досрочно гарантировала себе первую строчку.

«Шахтер» (2-3)

Пробьется в 1/8 Лиги чемпионов:

- если не проиграет «Манчестер Сити» в домашнем матче.

- в том случае, если «Наполи» не сумеет взять верх над «Фейеноордом».

Отправится покорять Лигу Европы:

- если сам проиграет «Манчестер Сити», а «Наполи» наберет 3 очка в игре с голландцами.

«Наполи» (2-3)

Пробьется в 1/8 Лиги чемпионов:

- только в случае собственной победы и поражения «Шахтера» от «Манчестер Сити».

Отправится покорять Лигу Европы:

- при любом результате собственного матча, кроме победы, или если «Шахтер» возьмет очки в поединке с «Сити».

«Фейеноорд» (4)

Ку-ку, «Фейеноорд», за тобой последнее место. Однозначно.

Прогноз «Соккер.ру»: 1. «Манчестер Сити». 2. «Наполи». 3. «Шахтер». 4. «Фейеноорд».

Рискну предположить, что Хосеп Гвардиола из честолюбивых побуждений и уважения к коллеге Сарри заставит своих подопечных сыграть на победу с «горняками», а «Наполи» свою часть задачи выполнит в Роттердаме.

Группа G: «Бешикташ», «Порту», «РБ Лейпциг», «Монако»



В 6-м туре встречаются: «РБ Лейпциг» – «Бешикташ», «Порту» - «Монако»

Снова известны обладатели первого и последнего места, причем «Бешикташ» неожиданно выиграл квартет, а полуфиналист предыдущего розыгрыша «Монако» осел на дне. «Непонятки» только в середине маленькой таблицы, хотя разница между второй и третьей строчкой, как вы знаете, существенна. У «Порту» и «РБ Лейпциг» одинаковое количество очков, но на стороне португальцев преимущество по личным встречам (3:1 дома, 2:3 на выезде), то есть при равенстве очков дополнительные показатели на стороне «драконов».

«Бешикташ» (1)

Досрочный победитель квартета. Турки преподнесли сюрприз с жирным знаком «плюс».

«Порту» (2-3)

Пробьется в 1/8 Лиги чемпионов:

- если выиграет у «Монако».

- если сыграет вничью с монегасками, а «РБ Лейпциг» не сумеет переиграть «Бешикташ» в параллельном матче.

- в случае поражения, но при условии, что немцы тоже проиграют свой матч.

Отправится покорять Лигу Европы:

- если сыграет вничью, а «РБ Лейпциг» победит.

- если проиграет, а немцы наберут очки.

«РБ Лейпциг» (3)

Пробьется в 1/8 Лиги чемпионов:

- если выиграет у «Бешикташа», а «Порту» не сумеет победить в свое матче.

- если сыграет вничью, а «Порту» проиграет «Монако».

Отправится покорять Лигу Европы:

- в случае поражения.

- в случае ничьей, и если «Порту» не проиграет «Монако».

- в случае собственной победы, если «Порту» тоже выиграет.

«Монако» (4)

Вслед за славным лигочемпионским походом «Монако» последовала бесславная кампания. Последнее место в квартете полуфиналист предыдущего розыгрыша гарантировал себе заранее.

Прогноз «Соккер.ру»: 1. «Бешикташ». 2. «Порту». 3. «РБ Лейпциг». 4. «Монако».

«РБ Лейпциг» нужно набирать в последнем туре больше очков, чем «Порту», а играть немцам с досрочным победителем квартета, в то время как «драконы» примут тщедушных в этом розыгрыше и немотивированных монегасков. Думаю, португальцы своего не упустят.

Группа H: «Тоттенхэм», «Реал», «Боруссия Дортмунд», АПОЭЛ



В 6-м туре встречаются: «Реал» – «Боруссия», «Тоттенхэм» - АПОЭЛ

Квартет, от которого ожидали жгучей борьбы и завораживающих интриг обманул ожидания из-за провала «Боруссии», хотя одно любопытное событие уже состоялось: «Тоттенхэм» за тур до финиша гарантировал себе первую строчку, оставив за спиной действующих обладателей трофея из Мадрида. Впрочем, «Реал» тоже уже в плей-офф, а вся интрига сводится к тому, кто отправится в Лигу Европы.

«Тоттенхэм» (1)

Досрочно гарантировал себе выход в плей-офф с первого места.

«Реал» (2)

Обеспечил себе второе место в группе и попадание в 1/8 финала.

«Боруссия Дортмунд» (3-4) и АПОЭЛ (3-4)

Между двумя командами, которые набрали всего по 2 очка в пяти турах Лиги чемпионов, причем в очных встречах, сложилась самая непростая с точки зрения регламента ситуация. Дело в том, что матчи в Никосии и Дортмунде завершились с одинаковым счетом 1:1, то есть никто не владеет преимуществом по личным встречам. Следующий параметр при таком равенстве – общая разность забитых и пропущенных мячей, далее число забитых голов. Сейчас у «Боруссии» разница «-5», а у АПОЭЛа – «-12». То есть в случае ничьих в Мадриде и Лондоне в Лигу Европы отправятся немцы. Какие должны быть результаты, чтобы при равенстве очков дальше пошли киприоты? Ну, например, они проигрывают «Тоттенхэму» 0:1, а «Боруссия» уступает «Реалу» 0:9. С учетом такой форы по общей разности голов и, исключая фантастические варианты, можно вывести упрощенную формулу: АПОЭЛ должен сыграть лучше «Боруссии» по результату, чтобы пробиться в Лигу Европы. «Боруссия» должна выступить не хуже АПОЭЛа в последнем туре.

Прогноз «Соккер.ру»: 1. «Тоттенхэм». 2. «Реал». 3. «Боруссия Д». 4. АПОЭЛ.

Несмотря на сложное описание, на практике все довольно просто, ведь киприотам сложно рассчитывать на очки на «Уэмбли». «Боруссия» тоже может запросто проиграть на «Сантьяго Бернабеу», но не с таким счетом, который устроит АПОЭЛ.

«Четвёрка с плюсом». Итоги кампании ЦСКА в Лиге чемпионов