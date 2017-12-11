Баски, сербы, французы, шотландцы. С кем сыграют наши клубы в ЛЕ

Бильбао, Глазго, Белград и Ницца – в этих четырех городах с официальными визитами побывают российские команды в рамках 1/16 Лиги Европы. «Соккер.ру» - о соперниках и шансах.

Соперник «Зенита» - «Селтик» (Глазго)

Стоимость составов: «Зенит» (135.9 млн. евро) – «Селтик» (57.8 млн. евро)

По данным «Трансфермаркта», суммарная стоимость игроков «Зенита» почти в 2.5 раза выше, и зимой питерцы наверняка предпримут попытки укрепить состав, чтобы удачно выступить в Лиге Европы и вернуть лидерство в РФПЛ.

Предыдущие встречи с российскими клубами

2007/2008. 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов. «Спартак» - «Селтик» - 1:1, 1:1 (по пенальти 3:4)

2009/2010. 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов. «Динамо» - «Селтик» - 1:0, 0:2

2012/2013. Групповой этап Лиги чемпионов. «Спартак» - «Селтик» - 2:3, 1:2

В шести матчах против «Селтика» у российских клубов всего одна победа, три поражения и два вылета на квалификационной стадии Лиги чемпионов. Впервые «Селтик» будет противостоять нашей команде не в ЛЧ, а в турнире рангом ниже. Зато можно отметить один символический момент: в единственном успешном матче, когда «Динамо» сумело выиграть у «Селтика» 1:0, единственный мяч забил нынешний форвард «Зенита» Александр Кокорин. Это знак?

Путь в 1/16 финала Лиги Европы. «Селтик» стартовал в ЛЧ со второго отборочного раунда и прошел в групповой турнир, выбив по дороге «Линфилд», «Русенборг», с которым «Зенит» играл на групповой стадии ЛЕ, и «Астану». В лигочемпионском квартете шотландцы попали под катки ПСЖ и «Баварии», но сумели опередить «Андерлехт», который выбил питерцев в 1/16 прошлого розыгрыша Лиги Европы. Любопытное пересечение судеб, должно быть интересно!

Шансы «Зенита»: 70% на 30%. «Зенит» - однозначный фаворит пары, это хороший жребий, однако и в начале этого года «сине-бело-голубые» должны были проходить «Андерлехт» в первом весеннем раунде плей-офф Лиги Европы. Нужно с уважением отнестись к противнику, по достоинству оценить шотландскую прыть и характер – и тогда все будет хорошо.

Соперник «Локомотива» - «Ницца»

Стоимость составов: «Локомотив» (62.75 млн. евро) – «Ницца» (143.65 млн. евро)

Противник из чемпионата «большой пятерки», неудивительно, что такой разрыв в стоимости составов. «Ницца» по этому показателю пятая в Лиге 1, а четверка самых дорогих игроков – Сери, Балотелли, Плеа и Козиелло, стоят как весь «Локомотив».

Предыдущие встречи с российскими клубами

2016/2017. Групповой этап Лиги Европы. «Краснодар» - «Ницца» - 5:2, 1:2

В прошлом сезоне «Ницца» играла с «Краснодаром» и потерпела сокрушительное поражение в столице Кубани. Символично, что дублем в составе «быков» отметился бразилец Ари, который теперь выступает за «Локомотив», должен помочь своей теперешней команде в матчах с «Ниццей». В последнем туре группового этапа «Краснодар» уступил французам на выезде, но это не помешало «быкам» пробиться в плей-офф турнира, в то время как «Ницца» финишировала на последнем месте в квартете.

Путь в 1/16 финала Лиги Европы. «Ницца» как бронзовый призер предыдущего чемпионата Франции пыталась пробиться в Лигу чемпионов, однако уступила «Наполи», после чего выступала в Лиге Европы, где довольствовалась вторым местом в группе после «Лацио», одержав три победы и потерпев три поражения. Оставленные за бортом оппоненты – «Зюлте-Варегем» и «Витесс».

Шансы «Локомотива»: 45% на 55%. «Ницца» как соперник из серьезного чемпионата, который не прерывается на продолжительную зимнюю паузу, будет иметь преимущество, однако играть против «орлят» можно и нужно, ведь в этом сезоне они не так хороши, как год назад: 8 место в Лиге 1, разница голов – 22:28. Удобный соперник в том смысле, что «Локомотив» сможет действовать в излюбленной манере: вторым номером, изматывать противника вязкой игрой в центре поля и разить контратаками. «Ницца» любит играть «от себя» и часто заигрывается, железнодорожникам это на руку.

Соперник ЦСКА - «Црвена Звезда» (Белград)

Стоимость составов: ЦСКА (84 млн. евро) – «Црвена Звезда» (21.2 млн. евро)

Четырехкратное преимущество армейцев, которое не должно вводить в заблуждение. Сербы будут драться и могут преподнести сюрприз, в чем убедился «Краснодар».

Предыдущие встречи с российскими клубами

1998/1999. 2-й раунд Кубка УЕФА. «Ротор» - «Црвена Звезда» - 1:2, 1:2

2004/2005. 3-й раунд Кубка УЕФА. «Зенит» - «Црвена Звезда» - 4:0, 2:1

2017/2018. Раунд плей-офф Лиги Европы. «Краснодар» - «Црвена Звезда» - 3:2, 1:2

Почти 20 лет назад «Црвена Звезда» выбивала «Ротор» из Кубка УЕФА, в середине «нулевых» «Зенит» легко справился с сербами, а вот «Краснодар» в квалификации нынешней Лиги Европы повел себя легкомысленно и проиграл из-за лишнего гола, пропущенного в родных стенах. Ценная «сигналка» для ЦСКА.

Путь в 1/16 финала Лиги Европы. «Црвена Звезда» стартовала в Лиге Европы еще 29 июня, с первого отборочного раунда. Четыре соперника остались за бортом, в том числе пражская «Спарта» и «Краснодар», считавшиеся фаворитами баталий с белградцами. В группе «звездаши» попали на лондонский «Арсенал», «Кельн» и БАТЭ, сумев опередить немцев с белорусами, а «канонирам» дали бой в обеих встречах – 0:1 и 0:0. Вообще, за весь групповой раунд «Црвена Звезда» забила три мяча, а пропустила лишь дважды.

Шансы ЦСКА: 65% на 35%. У ЦСКА высокие шансы, но, опять же, сербы сами ничего не подарят, нужен правильный настрой и хорошая подготовка к раннему весеннему старту. Нужно сказать, что это противостояние станет невероятно горячим из-за отношений фанатов. Думаю, у обеих команд на каждом из матчей будет мощнейшая поддержка: к выездным «звездашам» в Москве присоединятся их друзья спартаковцы, а армейцев в Белграде придут поддержать фанаты «Партизана».

Соперник «Спартака» - «Атлетик» (Бильбао)

Стоимость составов: «Спартак» (106.7 млн. евро) – «Атлетик» (170.6 млн. евро)

Несмотря на то, что «Атлетик» формирует свой состав исключительно баскскими футболистами, у клуба из Бильбао есть преимущество над «Спартаком», перед которым нет столь жестких ограничений. «Атлетик» по стоимости состава седьмой в Испании, в то время как «Спартак» - второй в России.

Предыдущие встречи с российскими клубами

2011/2012. 1/16 финала Лиги Европы. «Локомотив» - «Атлетик» - 2:1, 0:1

Дениса Глушакова семь лет спустя посетит чувство дежа вю. В 1/16 финала Лиги Европы сезона 2011/2012 нынешний капитан «Спартака» уже встречался с «Атлетиком» в составе «Локомотива» и даже забил в домашнем матче с пенальти. Железнодорожники на равных боролись с басками, но вылетели из турнира из-за правила выездного гола.

Путь в 1/16 финала Лиги Европы. «Атлетик» лез в Лигу Европы через квалификацию и пролез в группу, которую в итоге выиграл, хотя начиналось для басков все не очень хорошо: в первом круге команда из Бильбао сыграла вничью с «Эстерсундом» и «Гертой», а украинской «Заре» и вовсе уступила на своем поле. Исправить ситуацию помогли три победы во втором круге. Стабильность – не конек «Атлетика» в этом сезоне.

Шансы «Спартака»: 45% на 55%. «Спартак» играл в Лиге чемпионов с «Севильей» и даже громил ее со счетом 5:1, в Ла Лиге андалусийцы на пятом месте, а баски занимают 13 строчку. Правда, в очном матче с минимальным счетом выиграл как раз «Атлетик». Впрочем, здесь вообще сложно сказать заранее, в каком состоянии команды подойдут к очному матчу в феврале – насколько продуктивно подготовится «Спартак», и решит ли свои проблемы «Атлетик».