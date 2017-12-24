Новая реальность Зинедина Зидана

Тренер с титулами в футболе не всегда лучший, а без них – бесталанный. «Соккер.ру» оценивает тактическую разницу между «Реалом» и «Барселоной».

Общая картина. Тактический рисунок Эль Класико

За матч футболисты несколько тысяч раз меняют позиции, но есть возможность определить локации, которые игрок посещает чаще всего. Именно эти точки на карте поля можно назвать условными «позициями» в конкретно взятом поединке. На их примере интереснее и проще всего рассматривать тактику двух команд. По Эль Класико получился такой интересный рисунок:

Предельно наглядно и при этом сразу можно сделать ряд важнейших выводов, исходя из фактического местонахождения конкретных футболистов, не выдумывая аргументы в пользу той или иной теории. Практика показывает, что:

- у «Реала» не получилось сыграть по схеме «4-3-1-2», поскольку отсутствие Иско на поле не улучшило выход в атаку, Ковачич не разгрузил Модрича и Крооса, в результате тройка Каземиро-Ковачич-Модрич толпилась на одном месте, а перед ними была стена из пяти человек из «Барселоны» (смотрите обозначения на рисунке выше);

- Вальверде наоборот сыграл ровно так, как хотел, исходя из информации до матча от каталонской прессы – «4-3-1-2». Причем именно Паулиньо был «единицей», но одновременно страховал Месси вместе с Ракитичем (видно, как хавбеки отвлекают на себя Каземиро и Ковачича, давая Лионелю свободу);

- идея Зидана с персональной опекой Месси от Ковачича после перерыва провалилась – хорвату не хватило кондиций, а вот отсутствие еще одного человека в атаке сильно сказалось;

- Бензема и Роналду сыграли практически на одной линии, причем их вытеснили выше высокой линии защиты «Барселоны»;

- такая тактическая победа позволила Пике успешно страховать правый фланг, как он любит – Жерар закрыл проходы оттуда и сломал идею с давлением на Серхи Роберто;

- Вальверде знал, что также будут персонально атаковать Вермалена, но подстраховал его еще сильнее, чем Месси. Как видите по карте усредненных позиций, Бускетс, Иньеста и Альба сделали все, чтобы Томаса не атаковали количеством, как пытались сделать с Роберто;

- «Барселона» отправила Луиса Суареса высоко вперед на линию офсайда, чтобы Рамос и Варан, даже когда до перерыва «Реал» контролировал мяч, не могли участвовать в первой фазе атак;

- выход «Реала» в атаку по центру поломал в основном Бускетс, поскольку на нем были завязаны и передачи на всех вокруг, и даже обводки – Серхио обыгрывал соперников чаще, чем это делал в Эль Класико Роналду;

- в атаке Вальверде поставил на контратаки, в чем вы легко можете убедиться, просто посчитав, сколько футболистов приходится на половину поля «Барселоны» - 13 полевых из 20. И ставка сработала, поскольку Месси вклинился между Рамосом и Каземиро, а Суарес всегда играл за спиной у Варана;

- обратите внимание, что Каземиро, Ковачич и Модрич не пробрались за спины соперников по центру поля, а Паулиньо, Ракитич и Бускетс расположились аккуратно между линиями «Реала» - так зачастую подготавливают в футболе разрезание соперника вдоль поля контратаками – три человека выше, а еще пятеро готовы выйти в атаку;

- Серхи Роберто стал одним из героев матча, когда после стычек с Марсело пошел в центр и за спину Каземиро. Испанец, конечно, намного лучше смотрится в середине, где ему не нужна невероятная скорость, как в роли латераля.

Впрочем, по логичности использования футболистов Зидан проиграл всухую. Даже Бензема и Роналду, хотя могли, на Вермалена не бросились коршунами, не выжали моменты по его флангу. А Бэйл не смог ничего кардинально изменить.

Главная ошибка Зидана. Предсказуемый риск

Как можно хвалить Зидана за подобие риска? На деле увидели просто-напросто обычную попытку домашней команды, которой нужна победа, владеть инициативой. Но как только «Барселона» освоилась в роли полуторного номера – «Реал» потух. Доказательства на месте: на перерыв ушли с территориальным преимуществом и 9:4 по ударам (2:2) в створ. Но второй тайм завершился не только победой «Барселоны» по владению – 44.6 на 55.4 % (ладно, спишем на удаление), и 5:11 по точным ударам.

То есть «Реал» проигрывал дома, но нанес 3 удара по воротам за вторую половину матча – гениально перестроились. Так был ли у Зидана умный план, или это Вальверде предсказал, что Зинедин попробует забрать мяч, лишил при этом «Реал» пространства – насытил опорную зону до перерыва. Затем ближе к свистку перешел на более агрессивную схему и позволил Паулиньо первым начать игру. Возможно, Зидан был в ловушке с самого начала. Многие также не заметили, что Вальверде попросту скопировал подход «Реала», чтобы поломать сопернику игру первым номером. И получилось!

Главный плюс Вальверде. Тактическая аккуратность

Эрнесто после матча на пресс-конференции был спокойным, серьезным, но выражение лица выдавало спрятанную улыбку – человек светился от счастья изнутри. Не каждый день выигрываешь 0:3 у «Реала» в гостях, причем делаешь это настолько аккуратно. Обратите внимание, что Вальверде скромно подошел к работе против Зидана. Он отошел назад в дебюте. Он разменял Альбу и Иньесту в атаке – один пас под удар на двоих, чтобы Модрич и Карвахаль себя не показали.

Тренер «Барселоны» очень хитро расположил Ракитича и Паулиньо друг за другом, но еще лучше смог выдать задачи Бускетсу, особенно после перерыва. На картинке выше четко видна разница между объемом работы Серхио и тем, как влиял на игру Каземиро у «Реала». Причем обратите внимание на пятно на левом фланге – Бускетс в первом тайме активно сдерживал выход в атаку через Карвахаля. Серхи Роберто делал так же слева с Марсело – «Реалу» обрезали крылья.

А в дополнении разбегался ближе к финалу поединка Месси. Про Лионеля тактически ничего нового не скажешь. Человек создал девять моментов, уверенно реализовал пенальти и отдал голевую передачу, потеряв по ходу атаки бутсу с правой ноги. Конечно, Лионеля надо страховать со спины – хавбеки «Барселоны» этим и занимались, но даже когда Месси уводит за собой одного из соперников, это тоже плюс – Ковачича выключили, что позволило Роберто и Суаресу забросить удочку разгрома.

Как решить тактические проблемы «Реала» и еще улучшить «Барселону»?

У «Барселоны» в запасе есть вариант с удачной игрой Дембеле и покупкой новичка зимой, поэтому тут все понятно, выбор широкий, от «4-3-1-2» до «4-3-3». А вот Зидану пора привыкать к поражениям. И срочно надо менять роли Бензема и Роналду. Нельзя создавать моменты и так слабо доводить их до ума. В дуэте эти двое себя исчерпали, нужен новый нападающий. Что и в ЛЧ тоже порой было заметно.

Это как вопрос Иньесты в «Барселоне». Андрес сыграл в Эль Класико нормально, но будь на его месте Коутиньо – между Вараном, Модричем и Карвахалем молния изумления могла пробегать чаще. «Барселоне» нужны новички, «Реалу» нужны новички. Немного людей, строго топовые, на самые проблемные позиции, но нужны. Иногда тактические нюансы можно улучшить лишь с помощью трансферов.

Например, Вермален не всегда будет играть круто, Иньеста по-прежнему нуждается в подстраховке, впрочем, как и Ракитич с Паулиньо, ведь у них случаются всякие матчи. Прямо как у Варана, Каземиро или Бензема. У «Реала» подозрительно много слабых кадровых мест, учитывая статус клуба. Да и Бэйла, если возвращаться когда-то к «4-3-3», надо обязательно заменить кем-то, кто будет влиять на игру всегда, а не время от времени, когда нет травм.

Салах, Икарди или Кейн – да кто угодно, список всегда длинный. Но важно сделать шаг, ведь отказ от покупки форварда летом является однозначной ошибкой. Даже если наивно допустить, что у Зидана был хороший план на Эль Класико – а он так себе, то и его не реализовали, поскольку в атаке «Реал» тактически невероятно слабый. Играют строго на классе против слабых, полагались на передачи Иско, который был мотором атак.

Но как только соперник заставил перестроиться и придумать нечто новое прямо по ходу матча – поплыли, заслужили удаление за попытку Карвахаля притвориться Де Хеа и разгром от «Барселоны» в домашней игре. От той самой, что за пару месяцев от команды, которую тащит Месси, добралась до игры в «Ювентус» из прошлого. Каталонцы становятся расчетливыми и выходящими в атаку кинжальными ударами. Пока Вальверде аккуратно работает с соперниками и предлагает понятную тактику – «Барселоне» идет такой скромный, но стильный рисунок игры.

Недавно все было куда хуже – играл один Месси. Но настырность Паулиньо – человек доплатил из своего кармана, чтобы играть за «Барселону», возвращение Бускетса на привычный уровень, приход в норму формы Суареса, а также альтруизм Месси, который не перетягивает одеяло на себя и работает на команду, сказываются. Вальверде нравится настраивать «Барселону» и у него получается. А у Зидана изменить «Реал» к лучшему не выходит. Физически и морально игроки выдохлись. Психологически заметнее всего по волевому Рамосу. И тактически тренер Зидан допускает больше ошибок, чем самые интересные из соперников. Наступает переломный момент для «Реала» - опасный период, но очень интересный.