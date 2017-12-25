Рождество в картинках. Семейный праздник и как его встретили футболисты

Православное Рождество впереди, а католическое – сегодня. «Соккер.ру» расскажет и покажет, как встретили этот праздник известные в футбольном мире знаменитости.

Начинаем с двух величайших футболистов современности, и право открывать этот выпуск победой в недавнем Класико заслужил Лионель Хорхевич Месси. Аргентинец и вся его семья сфотографировались под оленьими рогами, а еще выяснилось, что у Санты теперь есть футболка «Барселоны» с 25-м номером.

Допис, поширений Leo Messi (@leomessi) 24 Гру 2017 р. о 11:51 PST

Криштиану провел Рождество с самыми близкими людьми, со своей «СЕМЬЕЙ». Роналду желает всем счастливого праздника, мира, здоровья и любви Бога.

Допис, поширений Cristiano Ronaldo (@cristiano) 24 Гру 2017 р. о 1:13 PST

Неймар тоже фотографировался со своими родными на фоне елочки, но не со всеми вместе, а поодиночке.

Допис, поширений Nj 🇧🇷 👻 neymarjr (@neymarjr) 24 Гру 2017 р. о 5:44 PST

Игроки английских клубов традиционно скромно встречают Рождество, ведь приход праздника означает начало самого напряженного отрезка в чемпионате Англии. Большинство футболистов «Манчестер Сити» не стало провоцировать Хосепа Гвардиолу постами в «Инстаграм», но Рахим Стерлинг все же пожелал «счастливого Рождества и потрясающих праздников», похваставшись хорошим настроением сынишки Тьяго, для которого это первое Рождество.

Допис, поширений Raheem Sterling x 😇 (@sterling7) 25 Гру 2017 р. о 3:23 PST

Крис Смоллинг оригинально подошел к своему поздравлению: «Я и Майк Смоллинг в двойном рождественском джемпере. Чувствую себя празднично и с нетерпением жду завтрашней игры». «Майком» Криса Смоллинга стали называть после ошибки Луи ван Гала на пресс-конференции, когда он в бытность главным тренером МЮ назвал своего защитника неверным именем.

Допис, поширений Chris Smalling (@smalling) 22 Гру 2017 р. о 7:48 PST

Давид Луис – самый праздный человек в «Челси». У бразильского защитника даже нашлось время на запись видеопоздравления.

Допис, поширений David Luiz (@davidluiz_4) 24 Гру 2017 р. о 12:50 PST

Снимки сделаны не на Рождество, но невозможно пройти двух милых «канониров» Алексиса Санчеса в праздничном прикиде.

Допис, поширений Alexis Sanchez (@alexis_officia1) 2 Лис 2017 р. о 12:01 PDT

Харри Кейн со своими любимыми девушками – Кейт и Иви, тоже встретил Санта-Клауса. Вот это неожиданность!

Допис, поширений Harry Kane (@harrykane) 25 Гру 2017 р. о 1:03 PST

Оцените образы звезд «Ливерпуля». Филиппе Коутиньо вырядился леприконом, а на Роберто Фирмино зачетная футболка!

Допис, поширений Philippe Coutinho (@phil.coutinho) 24 Гру 2017 р. о 1:46 PST

Допис, поширений ROBERTOFIRMINO9 (@roberto_firmino) 24 Гру 2017 р. о 3:36 PST

Пьер-Эмерик Обамеянг и его семья тоже желают счастливого Рождества. Их наряд тоже заслуживает внимания.

Допис, поширений Aubameyang (@aubameyang97) 24 Гру 2017 р. о 1:13 PST

Представителям Бундеслиги вообще хорошо: в чемпионате пауза, можно спокойно отметить праздники без стресса и мыслей о футболе. Баварцы Роберт Левандовски, Франк Рибери и Артуро Видаль передают приветы.

Допис, поширений Robert Lewandowski (@_rl9) 24 Гру 2017 р. о 9:28 PST

Допис, поширений Franck Ribéry (@franckribery7) 25 Гру 2017 р. о 12:12 PST

Допис, поширений Arturo Vidal (@kingarturo23oficial) 24 Гру 2017 р. о 5:48 PST

Джанлуиджи Буффон предлагает поднять бокал вина за все хорошее.

Допис, поширений Gianluigi Buffon (@gianluigibuffon) 22 Гру 2017 р. о 9:06 PST

Праздничного Игуаина заказывали? Распишитесь.

Допис, поширений Gonzalo Higuaín (@higuainitas.arg) 24 Гру 2017 р. о 12:18 PST

А это Мауро Икарди и его посиделки с семьей и друзьями.

Допис, поширений Mauro Icardi (@mauroicardi) 24 Гру 2017 р. о 6:11 PST

Леонардо Бонуччи уже устал делать вид, что счастлив в «Милане», его единственное спасение – семья.

Допис, поширений Leonardo Bonucci (@bonuccileo19) 24 Гру 2017 р. о 2:23 PST

Возвращаемся в Испанию, где помимо Месси и Роналду есть другие видные парни, если вы не знали. Гризманн не поделился тем, как встретил Рождество, его примеру последовало большинство партнеров по «Атлетико» - неужели Диего Симеоне не велит? В общем, отдувается за всех Фелипе Луис, не поленившийся сфотографироваться с сынишкой на фоне елки.

Допис, поширений Filipe Luís Kasmirski (@filipeluis) 24 Гру 2017 р. о 12:25 PST

Но еще обязательно расскажем, что важное событие произошло в жизни Янника Феррейры-Карраско, который узаконил отношения со своей второй половиной. Поздравляем!

Допис, поширений Yannick Ferreira Carrasco (@yannickferreiracarrasco) 21 Гру 2017 р. о 4:48 PST

Поражение в Эль Класико заставило футболистов «Реала» уйти в «подполье», зато игроки «Барселоны» не стеснялись делиться хорошим настроением.

Допис, поширений Ivan Rakitic (@ivanrakitic) 24 Гру 2017 р. о 2:42 PST

Допис, поширений Luis Suarez (@luissuarez9) 25 Гру 2017 р. о 6:23 PST

Допис, поширений Paulinho⚽⚽ (@paulinhop8) 24 Гру 2017 р. о 4:05 PST

А теперь – легенды! Пеле говорит, что Рождество – самый важный праздник для его семьи. У Короля Футбола в последнее время были проблемы со здоровьем, но на этом снимке он выглядит по-настоящему счастливым в кругу семьи.

Допис, поширений Pelé (@pele) 24 Гру 2017 р. о 10:37 PST

Стивен Джеррард и его дочери желают счастливого рождества.

Допис, поширений Steven Gerrard (@stevengerrard) 24 Гру 2017 р. о 11:17 PST

Дэвид Бекхэм показал, как его дети ходили на «прием» к Санта-Клаусу.

Допис, поширений David Beckham (@davidbeckham) 24 Гру 2017 р. о 4:47 PST

И в заключение предоставляем слово Диего Марадоне, который говорит скажет речь.