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    Кто был лучшим левым атакующим хавбеком текущего сезона РФПЛ?
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Рождество в картинках. Семейный праздник и как его встретили футболисты

вчера, 19:15
Рождество в картинках. Семейный праздник и как его встретили футболисты

Православное Рождество впереди, а католическое – сегодня. «Соккер.ру» расскажет и покажет, как встретили этот праздник известные в футбольном мире знаменитости. 

Начинаем с двух величайших футболистов современности, и право открывать этот выпуск победой в недавнем Класико заслужил Лионель Хорхевич Месси. Аргентинец и вся его семья сфотографировались под оленьими рогами, а еще выяснилось, что у Санты теперь есть футболка «Барселоны» с 25-м номером.

 

Допис, поширений Leo Messi (@leomessi)

Криштиану провел Рождество с самыми близкими людьми, со своей «СЕМЬЕЙ». Роналду желает всем счастливого праздника, мира, здоровья и любви Бога.

Неймар тоже фотографировался со своими родными на фоне елочки, но не со всеми вместе, а поодиночке.

Игроки английских клубов традиционно скромно встречают Рождество, ведь приход праздника означает начало самого напряженного отрезка в чемпионате Англии. Большинство футболистов «Манчестер Сити» не стало провоцировать Хосепа Гвардиолу постами в «Инстаграм», но Рахим Стерлинг все же пожелал «счастливого Рождества и потрясающих праздников», похваставшись хорошим настроением сынишки Тьяго, для которого это первое Рождество.

Крис Смоллинг оригинально подошел к своему поздравлению: «Я и Майк Смоллинг в двойном рождественском джемпере. Чувствую себя празднично и с нетерпением жду завтрашней игры».  «Майком» Криса Смоллинга стали называть после ошибки Луи ван Гала на пресс-конференции, когда он в бытность главным тренером МЮ назвал своего защитника неверным именем.

Давид Луис – самый праздный человек в «Челси». У бразильского защитника даже нашлось время на запись видеопоздравления.

Снимки сделаны не на Рождество, но невозможно пройти двух милых «канониров» Алексиса Санчеса в праздничном прикиде.

Харри Кейн со своими любимыми девушками – Кейт и Иви, тоже встретил Санта-Клауса. Вот это неожиданность!

 

Допис, поширений Harry Kane (@harrykane)

Оцените образы звезд «Ливерпуля». Филиппе Коутиньо вырядился леприконом, а на Роберто Фирмино зачетная футболка!

 

Пьер-Эмерик Обамеянг и его семья тоже желают счастливого Рождества. Их наряд тоже заслуживает внимания.

Представителям Бундеслиги вообще хорошо: в чемпионате пауза, можно спокойно отметить праздники без стресса и мыслей о футболе. Баварцы Роберт Левандовски, Франк Рибери и Артуро Видаль передают приветы.

 

 

Джанлуиджи Буффон предлагает поднять бокал вина за все хорошее.

Праздничного Игуаина заказывали? Распишитесь.

А это Мауро Икарди и его посиделки с семьей и друзьями.

Леонардо Бонуччи уже устал делать вид, что счастлив в «Милане», его единственное спасение – семья.

Возвращаемся в Испанию, где помимо Месси и Роналду есть другие видные парни, если вы не знали. Гризманн не поделился тем, как встретил Рождество, его примеру последовало большинство партнеров по «Атлетико» - неужели Диего Симеоне не велит? В общем, отдувается за всех Фелипе Луис, не поленившийся сфотографироваться с сынишкой на фоне елки.

Но еще обязательно расскажем, что важное событие произошло в жизни Янника Феррейры-Карраско, который узаконил отношения со своей второй половиной. Поздравляем!

Поражение в Эль Класико заставило футболистов «Реала» уйти в «подполье», зато игроки «Барселоны» не стеснялись делиться хорошим настроением.

 

 

А теперь – легенды! Пеле говорит, что Рождество – самый важный праздник для его семьи. У Короля Футбола в последнее время были проблемы со здоровьем, но на этом снимке он выглядит по-настоящему счастливым в кругу семьи.

 

Допис, поширений Pelé (@pele)

Стивен Джеррард и его дочери желают счастливого рождества.

Дэвид Бекхэм показал, как его дети ходили на «прием» к Санта-Клаусу.

И в заключение предоставляем слово Диего Марадоне, который говорит скажет речь.

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777dimon86
777dimon86
вчера в 23:33
Зачем он ногти накрасил??
Евгений Сибель
Евгений Сибель
вчера в 23:07
Говорит скажет речь Марадона
AmIIIeR89
AmIIIeR89
вчера в 21:04
Рога на 1 фотке лосинные, а не оленьи
шлем
шлем
вчера в 20:33
АЛКАША НА ПОСЛЕДНЕМ ФОТО НЕ НАДО БЫЛО ПОКАЗЫВАТЬ......
Viduka
Viduka
вчера в 19:51
Свитер у Буффона просто чумовой.
Roman73
Roman73
вчера в 19:37
Приятно.
Обычные люди, человеческие радости, семьи , дети.
Счастья всем.
И спасибо им за ФУТБОЛ.
Saang
Saang
вчера в 19:29
Тем временем Кокорин гоняет мячик для собак
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