Рождество в картинках. Семейный праздник и как его встретили футболисты

Православное Рождество впереди, а католическое – сегодня. «Соккер.ру» расскажет и покажет, как встретили этот праздник известные в футбольном мире знаменитости.
Начинаем с двух величайших футболистов современности, и право открывать этот выпуск победой в недавнем Класико заслужил Лионель Хорхевич Месси. Аргентинец и вся его семья сфотографировались под оленьими рогами, а еще выяснилось, что у Санты теперь есть футболка «Барселоны» с 25-м номером.
Криштиану провел Рождество с самыми близкими людьми, со своей «СЕМЬЕЙ». Роналду желает всем счастливого праздника, мира, здоровья и любви Бога.
Неймар тоже фотографировался со своими родными на фоне елочки, но не со всеми вместе, а поодиночке.
Игроки английских клубов традиционно скромно встречают Рождество, ведь приход праздника означает начало самого напряженного отрезка в чемпионате Англии. Большинство футболистов «Манчестер Сити» не стало провоцировать Хосепа Гвардиолу постами в «Инстаграм», но Рахим Стерлинг все же пожелал «счастливого Рождества и потрясающих праздников», похваставшись хорошим настроением сынишки Тьяго, для которого это первое Рождество.
Крис Смоллинг оригинально подошел к своему поздравлению: «Я и Майк Смоллинг в двойном рождественском джемпере. Чувствую себя празднично и с нетерпением жду завтрашней игры». «Майком» Криса Смоллинга стали называть после ошибки Луи ван Гала на пресс-конференции, когда он в бытность главным тренером МЮ назвал своего защитника неверным именем.
Давид Луис – самый праздный человек в «Челси». У бразильского защитника даже нашлось время на запись видеопоздравления.
Снимки сделаны не на Рождество, но невозможно пройти двух милых «канониров» Алексиса Санчеса в праздничном прикиде.
Харри Кейн со своими любимыми девушками – Кейт и Иви, тоже встретил Санта-Клауса. Вот это неожиданность!
Оцените образы звезд «Ливерпуля». Филиппе Коутиньо вырядился леприконом, а на Роберто Фирмино зачетная футболка!
Пьер-Эмерик Обамеянг и его семья тоже желают счастливого Рождества. Их наряд тоже заслуживает внимания.
Представителям Бундеслиги вообще хорошо: в чемпионате пауза, можно спокойно отметить праздники без стресса и мыслей о футболе. Баварцы Роберт Левандовски, Франк Рибери и Артуро Видаль передают приветы.
Джанлуиджи Буффон предлагает поднять бокал вина за все хорошее.
Праздничного Игуаина заказывали? Распишитесь.
А это Мауро Икарди и его посиделки с семьей и друзьями.
Леонардо Бонуччи уже устал делать вид, что счастлив в «Милане», его единственное спасение – семья.
Возвращаемся в Испанию, где помимо Месси и Роналду есть другие видные парни, если вы не знали. Гризманн не поделился тем, как встретил Рождество, его примеру последовало большинство партнеров по «Атлетико» - неужели Диего Симеоне не велит? В общем, отдувается за всех Фелипе Луис, не поленившийся сфотографироваться с сынишкой на фоне елки.
Но еще обязательно расскажем, что важное событие произошло в жизни Янника Феррейры-Карраско, который узаконил отношения со своей второй половиной. Поздравляем!
Поражение в Эль Класико заставило футболистов «Реала» уйти в «подполье», зато игроки «Барселоны» не стеснялись делиться хорошим настроением.
А теперь – легенды! Пеле говорит, что Рождество – самый важный праздник для его семьи. У Короля Футбола в последнее время были проблемы со здоровьем, но на этом снимке он выглядит по-настоящему счастливым в кругу семьи.
Стивен Джеррард и его дочери желают счастливого рождества.
Дэвид Бекхэм показал, как его дети ходили на «прием» к Санта-Клаусу.
И в заключение предоставляем слово Диего Марадоне, который говорит скажет речь.
Обычные люди, человеческие радости, семьи , дети.
Счастья всем.
И спасибо им за ФУТБОЛ.
Обычные люди, человеческие радости, семьи , дети.
Счастья всем.
И спасибо им за ФУТБОЛ.