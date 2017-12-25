Самый скромный. Лучший молодой игрок года

25 декабря 2017, 10:53

Он лучше Неймара – так считает чемпион мира и Европы. «Соккер.ру» отчасти согласен, ведь по зрелости уникальный футбольный талант даст фору многим.

Как корабль назови…

Для новых поколений замечательный мультфильм про черепашек-ниндзя испортили очень слабыми фильмами со страшными и банальными героями. Не то чтобы оригинальные отличались чеховской тонкостью, но идея была – учитель Сплинтер назвал четырех мутантов именами художников эпохи Возрождения. Каждый из четверки отражал какой-то тип темперамента ребенка, которого учили через мультфильмы, что такое хорошо, а что такое плохо, развлекая историями о войне добра и зла.

У каждого ведь был свой характер, и именем скульптора Донателло прозвали умную черепашку. Мбаппе досталось это имя с легкой подачи напарников по ПСЖ – им показалось, что Килиан похож на черепашку-ниндзя, особенно когда широко улыбается. Сходство определенно есть! Надеемся, Тиаго Силву не обвинят в расизме, как сделали с Гризманном за костюм чернокожего баскетболиста, ведь в Париже над молодым игроком прикалываются по-доброму. Даже подарили ему маску, хотя перепутали цвет, ведь Дон с фиолетовой маской:

Публикация от Football Soccer Futbol (@rldesignz) Ноя 21, 2017 at 9:48 PST

Мбаппе вправду Донателло, разве что не умничает совершенно. Зато скромно держится, спокойный, при этом улыбчивый и, похоже, с легким нравом. Ведь хорошо реагирует на шутки. Причем популярность прозвища растет, ведь на поле даже выбежали два фаната Мбаппе в костюмах черепашек-ниндзя. Килиан на это реагирует спокойно, его флегматизм вообще отличает парня от молодых Неймара или Роналду, которые всегда любили красоваться.

А Мбаппе простой, и хотя ему явно не всегда нравится, когда над ним издеваются напарники – видно, на поле Килиан доказывает свое право на комплименты. Не случайно Гризманн подписал фотографию с тренировки сборной Франции словами о том, что этот парень скоро их всех заменит. В раздевалках и самолетах можно подкалывать «салагу», но на поле он смотрится роскошно.

Мбаппе – футбольный монстр

Маленькая черепашка – беспомощное существо, хотя всегда может спрятаться от опасности в панцирь. Но Мбаппе – мутант. На днях 20 декабря ему исполнилось 19 лет, с чем можно поздравить, но когда вы смотрите на его игру за «Монако» и ПСЖ, с трудом можете поверить, что перед вами настолько юный футболист. Унаи правильно делает, что бережет Мбаппе, не выпуская в каждом туре. Ведь если бы тренеры юного Роналдо берегли его лучше – у бразильца могло не быть проблем с коленями в будущем.

Каждый юный организм по-своему реагирует на нагрузки, и Килиан вне состава «Монако» или ПСЖ – норма. Но лучше, когда он на поле, ведь француз создает гол передачей или ударом каждые 73 минуты. У Неймара и Кавани показатели еще лучше, но они забирают у Килиана мяч и завязывают игру на себе. Мбаппе точно не стал бы драться за право исполнить пенальти, не в его стиле. Человек не одержим голами, но явно любит побеждать. В результате у него выше процент точных передач, чем у Неймара и Кавани, он легко находит себя на флангах.

Видео игры Мбаппе за ПСЖ

У Мбаппе меньше сыгранных минут, но на один ассист больше, чем у бразильца. Также у Килиана в два раза меньше желтых карточек и нет красных. Горячая молодая кровь не мешает ему думать о правильных решениях на поле. В девятнадцать лет у парня почти столько же ударов по воротам, как у Кавани. По передачам под удар Килиан второй в ПСЖ после Неймара, но опережает Алвеса, Ди Марию, Верратти и Пасторе.

Причем крайне важно отметить, что Мбаппе обычно работает без мяча. В ПСЖ не делают ставку на игру через француза, в результате у него по 30 передач за игру в среднем, а у Неймара – по 67. Но у бразильца 5.8 % передач под удар напарникам, а у Мбаппе показатель намного выше – 7.7 %. Килиан эффективнее как плеймейкер, чем самый дорогой игрок в истории футбола. Впрочем, он сам не дешевый, ведь после условной «аренды» в ПСЖ монегаски получат 180 млн евро. Но этот парень стоит финансового риска!

Килиан перерастет чемпионат Франции

У Неймара будет эта проблема – скоро поймет или уже понял, что чемпионат Франции не очень интересный для игрока его уровня. Но Мбаппе в свои девятнадцать тоже слишком хорош для Лиги 1, ведь если он будет расти даже в среднем темпе – быстро заберется на уровень напарников. ПСЖ пойдет вперед, но потом окажется, что Килиан смотрит по сторонам.

Непонятно пока, куда ему лучше податься, но очевидно, что Перес не случайно заявил – «Реал» не бросил идею с привлечением Мбаппе. Просто ПСЖ перекупил француза, а у испанцев не было 180 млн евро. Ули Хенесс – чемпион мира, Европы и многолетний босс «Баварии», тоже считает, что Килиан очень хорош, а вот Неймар – так себе. Скорее всего, речь о том, что бразилец даже в 25 лет не всегда принимает зрелые решения.

А вот Мбаппе взрослее и Алли, и Рэшфорда, и многих других молодых звезд футбола. Пожалуй, только Асенсио старается быть таким же «маленьким старичком» на поле, но у француза такое перевоплощение получается лучше. Просто гляньте на футбольный радар достижений нападающего ПСЖ в первом круге нового чемпионата. Мбаппе не просто разрывает всех соперников, но делает это на уровне молодого Месси, ведь этот график понятен интуитивно. Чем большая площадь закрашена – тем выше показатели и тем сильнее игрок. Мбаппе во всех фазах игры прекрасен:

Самый сильный юниор после Месси

Представьте, как кусают локти клубы, которым предлагали Мбаппе за 5 миллионов – Гиггз говорит, что и МЮ упустил такой шанс. А теперь среди звезд футбола первой величины может завестись очень простой, немножко наивный, добрый и улыбчивый парень, который на поле превращается в человека, который в восемнадцать лет сметал с пути «Манчестер Сити», «Боруссию» Д и забил гол Буффону. А в феврале Мбаппе готов сыграть против клуба, который вел его много лет и упустил – «Реала». Битва ПСЖ и «Мадрида» будет определяющей для двух команд.

И очевидно, что если бы козырь Килиана работал на «сливочных», первая половина сезона могла сложиться для Зидана иначе. Универсальный нападающий, который легко находит общий язык с напарниками любого формата – от Фалькао и Кавани до Лемара и Неймара, является лучшим молодым игроком планеты. На удивление мудрым, и при этом с технической и физической сторон совершенным. По стилю на ум приходят бразильцы – скоростной Пеле и взрывной Роналдо, и если француз пойдет по их стопам, то его ждет большое будущее в футболе. С 2005 года – за двенадцать лет и с момента победы Месси — премию «Golden Boy» не получал настолько же серьезный мастер.

Мбаппе впечатляет, ему только 19 лет, а играет он мудрее, чем Неймар. Полное отсутствие понтов и детская искренность – то, что может сделать француза уникальным футболистом в ближайшие годы. Ведь на поле Килиан безупречен. Хлесткий удар, силовой дриблинг, перекаты мяча в стиле Анри и Роналдо, резкая игра на фланге и в оттяжке – не эгоист совершенно, слушает главного тренера Эмери. Прекрасно видит напарников, освоил технику замахов, попал в команду, где Кавани и Неймар могут подчеркнуть его возможности передачами и открываниями. ПСЖ вытащил золотой билет, и теперь все зависит от профессионализма молодого человека.

Мбаппе может стать великим игроком. Он действующий чемпион Франции, открытие года в Лиге чемпионов. Уже является надеждой мирового футбола, ведь сочетает в себе любовь к технике с современными требованиями к скорости и прагматичным решениям на передовой. Но главный козырь Килиана, похоже, в его голове. Дайте скромность и целеустремленность Мбаппе десяткам больших талантов – не получите историй о молодых людях, которых испортили деньги, которым не хватало серьезности для прогресса. Килиан относится к футболу серьезнее на данный момент, чем опытный Бензема, так что – держись, «Реал»!